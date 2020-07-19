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19.07.2020 - 19:34 |

Bamya Nasıl Saklanır? Bamya Saklama Yöntemleri Nelerdir?

Bamya genel olarak yaz aylarının sağlıklı sebzelerinden biridir. Aynı zamanda lezzeti ile mutlaka sofralarda farklı zamanlarda yer alır. Ancak doğru saklama yöntemleri ele almak suretiyle, bamyayı kış aylarında da tüketebilirsiniz. Peki, bamya nasıl saklanır? Bamya saklama yöntemleri nelerdir? İşte bu konu hakkında bilmeniz gereken birbirinden farklı yöntemler.

Bamya Nasıl Saklanır? Bamya Saklama Yöntemleri Nelerdir?
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Bamya mutlaka eğer saklanacak ise doğru koşullar ele alınmalıdır. Böylece yaz ayları ile beraber kış aylarında da mutfağınızdan bamyayı eksik etmezsiniz. Sağlığının ve lezzetinin kaybolmaması için bu konuda saklama yöntemleri dikkatli biçimde uygulanmalı ve doğru koşullar altında tutulmalıdır. Evde uygulayacağınız yönteme bağlı olarak kendi seçiminizi yapabilir ve bamyaları kış aylarında rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Bamya Nasıl Saklanır?

Yaz aylarında elde ettiğiniz bamyaları kış ayları için hazır hale getirebilirsiniz. Çok uzun bir süre saklama imkanı verecek yöntemler sayesinde, bamyaları sağlıklı biçimde saklayabilirsiniz. Bu konuda genel olarak şoklama, kurutma ya da konserve üzerinden bamyaları saklamak mümkün. Her bir yöntem uzun vadede kış ayları için bamyanın lezzet içerisinde tüketilmesine imkan tanımaktadır.

Ayrıca şoklama ile beraber bamyaları buzlukta saklayabilir ve ne zaman isterseniz çıkartabilirsiniz. Daha sonra buzdolabında bir süre tutmak suretiyle çözülmesine imkan tanıyarak rahat bir biçimde kullanmanız oldukça kolay.

Bamya Saklama Yöntemleri Nelerdir?

Bamya saklama yöntemleri koşullara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Hangisi size kolay geliyorsa ve uygunsa değerlendirebilirsiniz. Böylece yaz ayı içerisinde aldığınız bamyalar kış aylarında keyifli şekilde tüketilebilir.

Şoklama yöntemi ile bamya saklama; Öncelikle en sağlam ve taze olan bamya seçimi yapılması gerekir. Ayıklanmış olan bamyalar deniz tuzu ve limon suyunda yarım saat bekletilmelidir. Bu süre içerisinde bamyalar salgısını akıtır ve kararır. Daha sonra kaynar su içerisinde 3 dakika boyunca bamyaları haşlayın. Ardından önceden hazırlanmış buzlu su içerisine bamyaları koyarak şoklama yapabilirsiniz.

Kurutma yöntemi ile bamya saklama; Aynı ebatta ve tazelik içerisinde öncelikle yine bamya seçimi yapılması gerekir. Böylece fırın ya da güneş seçimi yaparak kurutma gerçekleştirebilirsiniz. Ayrı şekilde sermek suretiyle hem güneşte kurutabilir hem de fırında kısa sürede bu işlemi tamamlayabilirsiniz.

Konserve yöntemi ile bamya saklama; Bu yöntemde öncelikle bamyaları ayıklamanız gerekiyor. Daha sonra 1 kg bamya için 1 tatlı kaşığı tuz ile beraber damak tadınıza göre limon ve domates ile yağ eklemesi gerçekleştirebilirsiniz. Ardından bu karışıma su eklemeden kaynatmaya başlayın. Kaynama işlemi başladığı andan itibaren tencereyi ocaktan alın. Daha sonra kavanozların üst kısmında belli bir miktar yer kalacak biçimde bamyaları yerleştirin. Hava almayacak şekilde konserve kapaklarını dikkatli biçimde kapatın. Kavanozları ters çevirerek soğumasını bekleyin ve artık bundan sonra rahatlıkla kullanın.

Güneş olmayan uygun koşullar altında bu farklı yöntemler üzerinden bamyaları en az 6 ay süreyle saklayabilirsiniz. Böylece lezzetli şekilde ve içeriğini kaybetmeden bamyaları tüketmeniz mümkün.

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