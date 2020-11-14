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14.11.2020 - 02:30 |

Bamya Tohumunun Faydaları Nelerdir? Bamya Tohumu Zayıflatır Mı?

Bamya sağlık bakımından yararlı olduğu için geçmişten beri tercih edilen sebzeler arasındadır. Bamyanın kendisi kadar tohumunun da sağlık açısından yararları vardır. İçeriğindeki C vitamini ve potasyum sayesinde bamya tohumunun sağlığa pek çok faydası vardır. Peki, sağlığa faydası olduğu söylenen bamya tohumunun faydaları nelerdir? Bamya tohumu zayıflatır mı? İşte sizler için bamya tohumu hakkında tüm detaylar.

Bamya Tohumunun Faydaları Nelerdir? Bamya Tohumu Zayıflatır Mı?
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Bamya tohumunun yararları genelde çoğu insan tarafından bilinmiyor. Bamya tohumu içeriğindeki B vitamini, C vitamini, kalsiyum, folik asit ve potasyum bakımından epeyce zengindir. Bamya tohumu içeriğinde zengin lif oranına sahiptir. Ayrıca bamya tohumu bedenin şeker oranının dengelenmesi için de kullanılır. Bamya tohumunun yararları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaz istiyorsanız, sizler için bamya tohumuyla ilgili bilgiler…

Bamya Tohumunun Faydaları Nelerdir?

● Enfeksiyonlara Karşı Korur; Bamya tohumunun yararları arasında en çok bilinen iltihaplanma ve enfeksiyonlara karşı koruyucu niteliğe sahip olmasıdır. Mantar, bakteri, virüs gibi her türlü enfeksiyon rahatsızlığına karşı yüksek koruyuculuğa sahiptir. Kış mevsiminde bilhassa nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara yakalanma ihtimalini düşürür.
● Yüksek Oranda Vitamin ve Mineral İçeriğine Sahiptir; Bamyada B grubu vitaminleri bulunur. Bilhassa kalsiyum, çinko, demir vb. mineraller sayesinde bamya tohumunun düzenli yenilmesi kemik ve kas sağlığını korumaktadır. Kemik erimesi gibi kemik sorunları için birebirdir. Ayrıca demir içeriği yüksek olduğu için kansızlık sorunu yaşayanlar için büyük bir fırsattır. Beden için elzem minerallerin çoğu bamya tohumunda vardır.
● Kansere Karşı Korur; Tehlikeli hastalıklar arasında olan kanserden korunmanın yollarını herkes araştırmakta. Bamyanın kendisi gibi bamya tohumu da insanları kansere karşı korumaktadır. Aynı zamanda var olan urların yayılmasını, büyümesini yavaşlatır ve önler. Kolon kanseri başta olmak üzere birçok kanser çeşidinden insanları korumaktadır. Ayrıca bağışıklık sistemini kuvvetlendirdi için başka hastalıklara yakalanma oranı da azalmaktadır.
● Bilişsel Fonksiyonları İyileştirir; Bamya bilişsel işlevlerin iyileştirilmesini sağlamaktadır. Hücrelerin kendilerini yenilemesine ve canlılığını korumasına destek olur. B vitaminince zengin olması sinir ve beyin sistemine olumlu şekilde katkı sağlamaktadır. Ayrıca stresin azalmasını sağlayarak uykusuzluğu önlemektedir. Demans gibi hafıza sorunu yaşayanlar kişiler için bir fırsattır.
● Sindirim Sistemini Düzenler; Yeterli düzeyde lifli gıda yenilirse sindirim sistemi de bundan o oranda etkilenir. Bilhassa kabızlık sıkıntısı olanlar için bamya bulunmaz bir nimettir. Bedenin gereksinimi olan lif oranı bamyada ve tohumunda bulunmaktadır. Bu sayede bağırsak tembelliği vb. problemler de önlenmiş olacaktır. Ayrıca sindirim sistemini düzenlemekle kalmayarak kolesterolün düşürülmesinde de destek olur. Kalp ve damar rahatsızlıklarına da yardımcı olduğu bilinmektedir.
● Kilo Vermeye Yardımcıdır; Bilhassa kadınların zayıflamayı istemeleri herkes tarafından bilinmektedir. Bamya tohumu, zayıflamak için kaçınılmaz bir fırsattır. Bamya tohumu düşük bir kalori içeriği olduğu için kişilerin devamlı yemek yeme isteğini azaltarak onları tok tutmaktadır. Bu sebepten dolayı da kilo verimi kolaylaşmaktadır. Ayrıca bamya tohumunun idrar söktürücü özelliği de bulunmaktadır.

Bamya Tohumu Zayıflatır mı?

Bamya tohumu yemek, zayıflamak isteyen bireyler için de epeyce uygundur. Bamya tohumu lifli bir besin olması sebebiyle sindirimi uzun sürer, bu sebeple hem kan şekerinde ani yükseliş ve düşüşlere sebep olmayarak yeme ataklarını engeller hem de mideye daha uzun süre doluluk hissi oluşturduğu için tok kalmaya yardımcı olur. Bütün olumlu etkilerinin tersine bamya tohumu çok düşük bir kaloriye sahiptir. 100 gr tohum takribi olarak 30-40 kalori içermektedir. Bu sebeple bamya tohumu diyet uygulayan bireyler için diyette herhangi bir kalori yükü meydana getirmediği için rahatlıkla tüketilebilir.

 

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