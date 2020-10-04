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04.10.2020 - 04:39 |

Barbunya Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Barbunya; Türk, İtalyan, Yunan ve İspanyol mutfaklarında kullanılan bir besin maddesidir. Mutfağımızda önemli bir yere sahip olan barbunyanın içeriği de oldukça merak edilmektedir. Peki, barbunyanın besin değeri nedir? İçeriğinde hangi vitaminler bulunur. Sizler için barbunya hakkında detaylı bir araştırma yaptık. İşte detaylar.

Barbunya Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?
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Görünüm açısından fasulye ile benzerlik gösteren barbunya, içerdiği besin grupları sayesinde vücuda oldukça faydalıdır. Yazın son aylarında tezgahlara çıkan barbunya, bu sebeple sıkça sofralara taşınmaktadır.

Barbunyanın Besin Değeri Nedir?

Fasulyenin bir benzeri olan barbunya, temelde iyi bir karbonhidrat ve lif kaynağıdır. Buna göre 100 gram haşlanmış barbunyada %67 oranında su bulunur. Bu miktardaki barbunyanın içeriğinde yer alan diğer besinlerse şu şekilde sıralanabilir: 8.7 gram protein, 22.8 gram karbonhidrat, 0.3 gram şeker, 6.4 gram lif, 0.5 gram yağ.

Barbunya İçerisinde Hangi Vitaminler Bulunur?

Barbunya, vitamin açısından zengin sayılabilecek bir besindir. Buna göre içerisinde A, B5, B6 ve C grubu vitaminler bulunur. Bu vitaminlerin yanı sıra; demir, magnezyum, çinko ve kalsiyumu da içeriğinde barındırır.

Barbunya Tüketiminin Faydaları Nelerdir?

Lezzet açısından oldukça sevilen barbunya, içeriğindeki besin değerleri sayesinde vücuda oldukça fayda sağlar. Buna göre, akademik düzeyde yapılan bazı çalışmalarda barbunya tüketiminin kansere karşı önleyici bir etki bıraktığı gözlenmiştir. Bu sebeple de özellikle ailesinde kanser öyküsü bulunan kişilerin barbunya tüketmesi tavsiye edilmektedir.

Barbunyanın içerisinde protein ve karbonhidratın yanı sıra, doymamış yağ asitleri de bulunur. Bu asitler damarlarda oluşabilecek iltihapların önüne geçmekte ve vücuttaki kötü kolesterolün de düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, et tüketmeyen kişiler için de ideal bir protein deposudur.
Barbunya, vitamin açısından zengin besin değerleri taşır. Bu sebeple özellikle gebelik ve ergenlik dönemlerinde sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilir. Öğünlerde tüketilen bu besin, kişinin daha enerjik ve zinde hissetmesine yardımcı olmaktadır.

Barbunya Kaç Kaloridir?

Barbunya ülkemizde genellikle zeytinyağlı olarak pişirilen bir yiyecektir. Buna göre zeytinyağlı barbunyanın bir porsiyonu yaklaşık 140 gramdır ve 356 kcal değerindedir. Bu yemeğin %47’si karbonhidrat, ’i protein ve %35’i de yağ olarak besin gruplarına ayrılmaktadır.

 

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