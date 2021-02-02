Baş Ağrısı Çeşitleri Ve Bölgeleri Nelerdir? Başın Sağ Tarafının Ağrıması Neyin Habercisidir?

Baş ağrısı, birden bire ya da ansızın gelerek birkaç saat ya da birkaç gün boyunca sürebilir. Baş ağrısının görüldüğü bölgeye göre nedenleri değişiklik gösterebilir. Baş ağrısının nedenleri baş ağrısının çeşidine göre değişiklik gösterebilir.

Baş Ağrısı Çeşitleri ve Bölgeleri Nelerdir?

Baş ağrısı, birincil ve ikincil grup baş ağrısı olarak iki gruba ayrılır. Birincil grup baş ağrılarının altında başka herhangi bir hastalık yatmaz. Gerilim tipi baş ağrısı ise, migren, küme tipi baş ağrısı ve nevraljik baş ağrısını kapsar. İkincil grupta yer alan baş ağrıları ise, başka hastalıkların bir semptomu olarak ortaya çıkar.

Diş problemleri, akut, sinüzit, grip, kulak enfeksiyonları, kafa travmaları, hipertansiyon, beyin damar fonksiyonları, iyi ve kötü huylu tümörler gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Genellikle ülkemizde migren tipi baş ağrısı görülür. Ancak baş ağrısı, aniden gelen ve çok şiddetli olduğunda baş ağrısına bir de mide bulantısı ekleniyorsa tedaviye cevap vermeyen baş ağrıları beyin kanaması ya da başka ciddi hastalıkların habercisi olabilir.

Başın Sağ Tarafının Ağrıması Neyin Habercisidir?

Başın sağ tarafında kendini gösteren baş ağrıları, genellikle küme tipi baş ağrısından kaynaklanır. Bu ağrılar, daha çok ilkbahar ve sonbahar aylarında ortaya çıkar ve genellikle başın tek tarafını etkiler. Bu ağrılar, 30-45 gün sürebilen tek taraflı ağrılar olarak ortaya çıkar.

Bu belirtilere göz yaşarması ve sabaha karşı ağrıdan uyanma gibi sorunlar ekleniyorsa ciddiye almak gerekir. Aynı zamanda başın sağ tarafını uzun süre etkileyen ağrıların, iyi ya da kötü huylu beyin tümöründen de kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle uzun süren ağrılar için doktora başvurmanız gerekir.

Baş Ağrısı Çeşitleri