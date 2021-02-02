Baş Ağrısı Çeşitleri Ve Bölgeleri Nelerdir? Başın Sağ Tarafının Ağrıması Neyin Habercisidir?
Bütün insanlar, genellikle hayatının bir döneminde baş ağrısı şikayeti yaşar. Baş ağrısı, insanların günlük yaşamını olumsuz yönde etkiler. Şiddetli baş ağrısı yaşayan kişiler, genellikle günlük işlerini yapmakta zorluk çeker. Baş ağrısı, başın bir bölümünde zonklayıcı, sıkıştırıcı ve ciddi şekilde kendini hissettiren bir durum olarak bilinir. Başın sağ tarafının ağrıması nedir ve neden olur? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Baş ağrısı, birden bire ya da ansızın gelerek birkaç saat ya da birkaç gün boyunca sürebilir. Baş ağrısının görüldüğü bölgeye göre nedenleri değişiklik gösterebilir. Baş ağrısının nedenleri baş ağrısının çeşidine göre değişiklik gösterebilir.
Baş Ağrısı Çeşitleri ve Bölgeleri Nelerdir?
Baş ağrısı, birincil ve ikincil grup baş ağrısı olarak iki gruba ayrılır. Birincil grup baş ağrılarının altında başka herhangi bir hastalık yatmaz. Gerilim tipi baş ağrısı ise, migren, küme tipi baş ağrısı ve nevraljik baş ağrısını kapsar. İkincil grupta yer alan baş ağrıları ise, başka hastalıkların bir semptomu olarak ortaya çıkar.
Diş problemleri, akut, sinüzit, grip, kulak enfeksiyonları, kafa travmaları, hipertansiyon, beyin damar fonksiyonları, iyi ve kötü huylu tümörler gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Genellikle ülkemizde migren tipi baş ağrısı görülür. Ancak baş ağrısı, aniden gelen ve çok şiddetli olduğunda baş ağrısına bir de mide bulantısı ekleniyorsa tedaviye cevap vermeyen baş ağrıları beyin kanaması ya da başka ciddi hastalıkların habercisi olabilir.
Başın Sağ Tarafının Ağrıması Neyin Habercisidir?
Başın sağ tarafında kendini gösteren baş ağrıları, genellikle küme tipi baş ağrısından kaynaklanır. Bu ağrılar, daha çok ilkbahar ve sonbahar aylarında ortaya çıkar ve genellikle başın tek tarafını etkiler. Bu ağrılar, 30-45 gün sürebilen tek taraflı ağrılar olarak ortaya çıkar.
Bu belirtilere göz yaşarması ve sabaha karşı ağrıdan uyanma gibi sorunlar ekleniyorsa ciddiye almak gerekir. Aynı zamanda başın sağ tarafını uzun süre etkileyen ağrıların, iyi ya da kötü huylu beyin tümöründen de kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle uzun süren ağrılar için doktora başvurmanız gerekir.
Baş Ağrısı Çeşitleri
- Gerilim Tipi Baş Ağrısı: Bu baş ağrısı, herhangi bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkmaz. Beyinde hasar olmaz ve genellikle nörolojik bulgular gözlemlenmez. Hafif ve orta şiddette hissedilir.
- Migren Tipi Baş Ağrısı: Şiddetli bir baş ağrısı çeşididir.
- Küme Tipi Baş Ağrısı: Genellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde görülen uzun süreli ağrılardır.
- Nevralijik Baş Ağrısı: Ani bir elektrik çarpması şeklinde ortaya çıkan bir ağrıdır.