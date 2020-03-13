Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Basur İçin Hangi Bölüme Gidilir? Hemeroid İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?
13.03.2020 - 02:06 |

Basur İçin Hangi Bölüme Gidilir? Hemeroid İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Oldukça yaygın bir hastalık olan hemoroid hastalığı hakkında merak edilen birçok konu bulunuyor. Halk arasında basur olarak adlandırılan hemoroid nedir? Hemoroid adlı hastalığın belirtileri nelerdir? Hemoroid hastalığı olan kişiler hangi bölüme gitmelidir? Hemoroid olan kişi nasıl randevu alınır gibi birçok soru ile ilgili cevaplar bu yazımızda bulunuyor.

Basur İçin Hangi Bölüme Gidilir? Hemeroid İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Hemoroid hastalığı anal boşluk içerisinde genişleyen damar yumaklarına verilen addır. Bacaklarda meydana gelen varise benzeyen şekilde anal çevrede ve rektumda meydana gelen şişmiş damarlardır. Hemoroidler hem dış hem de iş olmak üzere iki çeşit hemoroid bulunur. Dış hemoroidler makatın dışına sarkan hemoroidlerdir.

Hemoroid (Basur) Neden Olur?

Doğum ve gebelik
Sedanter yaşam
İshal, kabızlık gibi bağırsak değişiklikleri
Bisiklet sürme, ata binmek gibi çeşitli spor etkinlikleri
Pilot ve şoförler gibi uzun süreli oturan meslek grupları
Alkol kullanımı
Kolon kanseri
Pelvik bölgenin tümörleri
Kronik öksürüğün bulunması
Yaşlılık

Hemoroid (Basur) Belirtileri Nelerdir?

Makattan gelen taze kırmızı renkli kanama
Makatta oturmayla birlikte artan ağrı
Makatta ele gelen şişlikler
Makatta kaşıntı
Makatta ıslaklık, akıntı
Düzensiz dışkılama
Halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, kansızlık

Buna benzer şikayetler ile hastaneye giden hastalarda tromboz, perianal abse, perianal fissür, anal fissür gibi hastalıklarda görülebilmektedir. Makatta görülen ağrı hissi iç hemoridin geç belirtilerinden biridir.

Hemeroid İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Hemoroidi olan hastalar hastanede muayene olabilmek için genel cerrahi bölümüne başvurmalıdırlar. Genel cerrahi bölümü hemoroid hastalığının tanı ve tedavi işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Anüs hastalıklarına bakan bölüm genel cerrahi bölümüdür. Halk arasında hemoroid doktoru olarak bilinirler. Genel olarak hastalar anal bölgesinde oluşan olan bir hastalık olan hemoroid için doktora gitmeye çekinmektedirler. Fakat bu bir sağlık problemi olduğu için genel cerrahi doktorlarına çekinmeden
başvurulmalıdır.

Hemoroid Nasıl Tedavi Edilir?

Hamilelik ile birlikte bebeğin bağırsaklara yaptığı baskı ile ve kabızlık durumunda bağırsakların zorlanmasıyla oluşan bir durumdur. Genel olarak hamilelik ve kabızlık sonucunda ortaya çıkar. Genel cerrahi doktoru tarafından yapılan muayeneler ile tanı konulur. Genel cerrahi doktoru gerektiği takdirde kolonoskopi adı verilen ucunda kamera olan bir cihaz ile makattan girerek içeride meydana gelen hemoroid sorununu varlığını tespit edebilir. Bunun ardından gerekirse cerrahi olarak tedavi edilebilir. Lokal olarak pomat ve kremler sürülerek tedavi edilebilir. Özellikle beslenme düzenlenmesi ile hemoroid sorununu çözmek mümkündür.

Hemoroid İçin Nasıl Randevu Alınır?

Hemoroid hastalığı bulunan bir kişi devlet hastanelerinin veya özel hastanelerin genel cerrahi bölümünden telefon veya internet kullanılarak alınabilmektedir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gün içinde ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Korktuğunuz konulara karşı daha fazla tepki gösterebilirsiniz. Gün içinde ani değişikler olabilir. Gizli kalmış konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha istikrarlı davranabilirsiniz. Ciddi kararlar alacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde uğraştıran konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlardasınız. Plan programlarınızda değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişilerle gizli koşullar söz konusu olabilir. Sorumlu olduğunuz konu veya kişiler üstünde etkin olmaya çalışabilirsiniz. Biraz akışa bırakmayı denemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara hız kazandırmak isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte başarılı bir olaya adım atabilirsiniz. Bugün ciddi kararlar alacağınız zamanlar olabilir. Uğraştığınız işlere yön vermek için çaba göstereceksiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sağlınıza özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde kendinizi ikili ilişkilerinizde güçsüz hissedebilirsiniz. Yaşayacağınız değişim ve dönüşümler sizi etkileyecektir. Bazı konularda kararlı olmak ve istikrarlı davranmak isteyebilirsiniz. Gizli kalan konular içinde yön bulmakta zorlanabilirsiniz. Keyif aldığınız şeylere zaman ayırarak biraz kafanızı dağıtmak iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konulara daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Emlak konusu gündeme gelebilir. Bazı konularda değişiklik yapmak ve karar almak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara da zaman ayırmalısınız. İşlerinizde gizli kalan koşullarla ilgilenebilirsiniz. Engelleri açmak için çaba göstereceğiniz zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Hareketli zamanlar içindesiniz. Kardeşlerinizle ilgili konular önem kazanabilir. Gün içinde eğitimler düzenleyebilirsiniz. Zihinsel konularda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda önemli kararlar alabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde kendinize zaman ayırmak için işlerinizi kolayca toparlamak isteyebilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni fikirler yaratabilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda hâkimiyet kurmak isteyebilirsiniz. Gün içinde gizli kalmış konular sizi rahatsız edebilir. Bunlarla başa çıkmak için dönüşüm gerçekleştirmek zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz fazla olan olaylarda dönüşüm yaşayacağınız zamanlar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha ileri gitmek isteyebilirsiniz.  İstikrarlı bir başarı için işlerinizin yönlerini netleştirmek isteyeceksiniz. Sağlığınıza özen göstermeyi unutmayın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gizli kalan olaylardan dolayı canınız sıkılabilir. Kontrolünüzü kaybetmeyin. Sabırlı olmanızda fayda var. Kendi iç dünyanızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha fazla baskı hissedebilirsiniz. Mücadele içinde olacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminizi gelecek beklentileriniz oluşturabilir. Yaptığınız planlarda değişiklikler meydana gelebilir. Bu durum keyfinizi kaçırabilir. Kişisel olarak kendinizi dönüşüm içinde hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunu konularda mücadele içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İş arkadaşlarınızla ilgili konularda etkin olabilirsiniz. Gün içinde ön planda olmak isteyebilirsiniz. Bir olayı sonuca bağlayabilirsiniz. Bir işi geliştirmek için sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Devletle ilgili konular ortaya gelebilir. İstikrarlı bir başarı için çaba göstermeniz gerekecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni bilgiler öğrenmek için uygun bir gündesiniz. Uğraştığınız işler hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.  Yolculuklar planlamak için uygun bir gün. Kendi sınırlarınızı aşmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha fazla ileriye götürmek için mücadele verebilirsiniz. Uluslararası konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Süleyman Dağdartan
Süleyman DağdartanEkmek Yerine Tuzlu Kek
Güney Güneyan
Güney GüneyanBencillik ve İllüzyon
Duygu Bay
Duygu BayDört büyük moda haftasında öne çıkan 9 sonbahar/kış 2020 trendi
Uzm Dyt Elif Erkin
Uzm Dyt Elif ErkinKış HAstalıklarında Beslenme
Şebnem Kandıralı Yıldırım
Şebnem Kandıralı YıldırımÖdem ve Bitki Çayları
Dr. Rıdvan Üney
Dr. Rıdvan ÜneyVirüsün Psikolojik Etkisi
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda AtabayYakın Görme Bozukluğu
Dr. Dt. Ömür Öztürk
Dr. Dt. Ömür ÖztürkDiş eti kanaması hastalık habercisi olabilir!
Kübra Kağan
Kübra Kağanİkinci Tiflis kuşatması
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinÖfke kontrolünü nasıl sağlarım?
En Çok İzlenen Videolar
Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifiSarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi
Constance Leyla ile Didem Soydan makyajıConstance Leyla ile Didem Soydan makyajı
9-15 Mart Gökyüzü Enerjileri9-15 Mart Gökyüzü Enerjileri
Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaEda İle Ne Konuştuk? - Sibil Çetinkaya

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bazofil Nedir? Bazofil Oranı Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Bazofil Nedir? Bazofil Oranı Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Basur İçin Hangi Bölüme Gidilir? Hemeroid İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Basur İçin Hangi Bölüme Gidilir? Hemeroid İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Baso Nedir? Baso Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Baso Nedir? Baso Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Bas Nedir? Bas Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Bas Nedir? Bas Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Sıradaki Haber