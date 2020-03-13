Basur İçin Hangi Bölüme Gidilir? Hemeroid İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Hemoroid hastalığı anal boşluk içerisinde genişleyen damar yumaklarına verilen addır. Bacaklarda meydana gelen varise benzeyen şekilde anal çevrede ve rektumda meydana gelen şişmiş damarlardır. Hemoroidler hem dış hem de iş olmak üzere iki çeşit hemoroid bulunur. Dış hemoroidler makatın dışına sarkan hemoroidlerdir.

Hemoroid (Basur) Neden Olur?

Doğum ve gebelik

Sedanter yaşam

İshal, kabızlık gibi bağırsak değişiklikleri

Bisiklet sürme, ata binmek gibi çeşitli spor etkinlikleri

Pilot ve şoförler gibi uzun süreli oturan meslek grupları

Alkol kullanımı

Kolon kanseri

Pelvik bölgenin tümörleri

Kronik öksürüğün bulunması

Yaşlılık

Hemoroid (Basur) Belirtileri Nelerdir?

Makattan gelen taze kırmızı renkli kanama

Makatta oturmayla birlikte artan ağrı

Makatta ele gelen şişlikler

Makatta kaşıntı

Makatta ıslaklık, akıntı

Düzensiz dışkılama

Halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, kansızlık

Buna benzer şikayetler ile hastaneye giden hastalarda tromboz, perianal abse, perianal fissür, anal fissür gibi hastalıklarda görülebilmektedir. Makatta görülen ağrı hissi iç hemoridin geç belirtilerinden biridir.

Hemeroid İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Hemoroidi olan hastalar hastanede muayene olabilmek için genel cerrahi bölümüne başvurmalıdırlar. Genel cerrahi bölümü hemoroid hastalığının tanı ve tedavi işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Anüs hastalıklarına bakan bölüm genel cerrahi bölümüdür. Halk arasında hemoroid doktoru olarak bilinirler. Genel olarak hastalar anal bölgesinde oluşan olan bir hastalık olan hemoroid için doktora gitmeye çekinmektedirler. Fakat bu bir sağlık problemi olduğu için genel cerrahi doktorlarına çekinmeden

başvurulmalıdır.

Hemoroid Nasıl Tedavi Edilir?

Hamilelik ile birlikte bebeğin bağırsaklara yaptığı baskı ile ve kabızlık durumunda bağırsakların zorlanmasıyla oluşan bir durumdur. Genel olarak hamilelik ve kabızlık sonucunda ortaya çıkar. Genel cerrahi doktoru tarafından yapılan muayeneler ile tanı konulur. Genel cerrahi doktoru gerektiği takdirde kolonoskopi adı verilen ucunda kamera olan bir cihaz ile makattan girerek içeride meydana gelen hemoroid sorununu varlığını tespit edebilir. Bunun ardından gerekirse cerrahi olarak tedavi edilebilir. Lokal olarak pomat ve kremler sürülerek tedavi edilebilir. Özellikle beslenme düzenlenmesi ile hemoroid sorununu çözmek mümkündür.

Hemoroid İçin Nasıl Randevu Alınır?

Hemoroid hastalığı bulunan bir kişi devlet hastanelerinin veya özel hastanelerin genel cerrahi bölümünden telefon veya internet kullanılarak alınabilmektedir.