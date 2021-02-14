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14.02.2021 - 13:39 |

Basur Nedir? Basura İyi Gelen Krem Hangisidir? En İyi Gelen Kremler...

Halk arasında basur ismiyle bilinen hemoroid, rektum damarlarında yaşanan sorunlardan kaynaklı ortaya çıkan rahatsızlıktır. Çok sayıda nedenden dolayı ortaya çıkabilen basur, önem verildiğinde tedavi edilebilir. Basur nedir basura hangi kremler iyi gelir, hızlı şekilde nasıl geçer sorularının yanıtlarını derledik.

Basur Nedir? Basura İyi Gelen Krem Hangisidir? En İyi Gelen Kremler...
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Basur, toplumdaki yetişkinlerin çeyreğinde periyotlar şeklinde ortaya çıkabilen hastalıktır. Bazı durumlarda belirti gösterirken, kimi zaman belirti olmadan ortaya çıkabilen rahatsızlık türüdür. 

Basur Nedir?

Makat çevresindeki toplardamarların gevşeyip dışa yönelik sarkmasıyla birlikte, makatta ortaya çıkan rahatsızlıktır. Yaşam standartlarını düşürmenin yanında, can yakıcı özelliğinden dolayı, hiç istenmeyen hastalıklardan biridir. Ağrı ve makat bölgesinden kan gelme şekliyle görülen basurun, 4 evreden oluştuğu söylenebilir. Toplum içerisinde 4 kişiden 1'inde görülebilen yaygın rahatsızlıklardan biridir. 

Basura İyi Gelen Krem Hangisidir?

Basur, makat bölümündeki yaygın rahatsızlıklarından biridir. Hastalık evrelerden oluştuğundan, tedavi şekilleri de farklılık gösterebilir. Basur için kullanılacak ilaçlar ve tedavi yöntemlerinin mutlaka doktor tavsiyesi alınarak uygulanması gerekir. Bunun yanında, uzman doktorlardan öneri alınmadan ilaç kullanılmamalıdır. Basur rahatsızlığına, eczanelerden temin edilen bazı kremler iyi gelebilir.

Anestol ismiyle bilinen krem, özellikle bölgedeki ağrının hafifletilmesi için kullanılabiliyor. 

Kortos krem ismiyle bilinen ilaç, yine bölgede meydana gelen kaşıntıların giderilmesinde etkili olabiliyor. İçinde kortizon olduğunda mutlaka kontrollü ve doktor bilgisi dahilinde kullanılmalıdır. 

Hedensa Pomat, basura iyi gelen ilaçlardan biridir. Bölgede meydana gelen şişlikleri dindirir, ağrıyı azaltır ve mentol sayesinde ferahlık sağlar. 

Basura En İyi Gelen Kremler Nelerdir?

Basur hastalığı durumunda ilk olarak doktora başvurulmalıdır. Doktorların önerdiği ilaçlar dışında ilaç kullanımı durumunda, yan etkilerin görülme olasılığı yüksektir. Basura en iyi gelen kremler ise genellikle en fazla önerilen ilaçlardır.

Proctolog ve Procto Glyvenol ismindeki iki ilaç aynı etken maddeye sahiptir. Kaşıntıyı ve şişliği indirebilen ilaçlar, basura en iyi gelen kremler arasında gösteriliyor. 

Ağız yoluyla alınabilen Daflon isimli ilaç yine etkili kremlerde olduğu gibi ağrı azaltıcı özelliği sayesinde öneriliyor.

Bu ilaçların kullanımı, doktor tavsiyesiyle olmalıdır. Bunun nedeni, vücudunuzda oluşan basurun hangi evrede olduğunu bilmemenizden kaynaklanır. Eğer basur ilerlemişse, kullanacağınız ilaçlar işe yaramayabilir ve bölgeye cerrahi müdahale yapılması gerekebilir. 

Basur Belirtileri Nelerdir?

Basurun türüne göre belirtiler farklılık gösterebilir. Bu yüzden hangisi olduğu konusunda doktorlara başvurulmalıdır. 

Basur (Hemoroid)'in Belirtileri

Dışkıda kan görülür. 

Anüs yakınında sürekli olarak kaşıntı ve şişkinlik halleri görülür. Oturma pozisyonunda çeşitli zorluklar yaşanabilir. 

Bölgede yaşana ara sıra görülen şiddetli ağrılar. 

İnternal Hemoroid Belirtileri

Basurun makattan sarkıp ele gelmesi,

Dışkı yapıldığında veya tuvalet kağıdında parlayan kırmızı kan. 

Basurun belirtileri, hangi evrede olduğuyla doğrudan ilgilidir. İleri evrelerde bu belirtilerin çok daha şiddetli olan durumları yaşanabilir. Bu tip durumlarda uzun süreçli tedavi veya cerrahi tıbbi müdahale gerekebilir. 

Basur Hızlıca Nasıl Geçer?

Basur nasıl hızlı geçer, toplumda merak edilen sorulardan biridir. Basurun nasıl geçeceği hususu genellikle, hangi evrede olduğuyla doğrudan ilgilidir. İlk evrede olduğunda daha çok çeşitli hafif ilaçlar (ağrı kesiciler), sıcak su gibi yöntemler tavsiye edilebilir. Ancak tüm basurlar aynı evrede olmayabilir. Bunun için bazılarında farklı ileri tedaviler gerekebilir. 

Basur Kaç Evreden Oluşur?

Toplamda 4 evreden oluşur. 

1. Evre, kanama olabilir ancak anal bölgeden sarkıntılar görülmez. 

2. Evre, Basur dışa doğru çıkıntı yapıp kendiliğinden dönüş yapar. 

3. Evre, basur makat dışına sarkar, sarkıntı ancak parmakla itilerek içeriye koyulabilir. 

4.Evre, basur tam anlamıyla dışa sarkmıştır. Parmak veya başka müdahaleyle içeriye itilmeleri mümkün olmaz. 



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