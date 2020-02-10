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10.02.2020 - 15:06 |

Batık nedir, nasıl geçer?

Jilet sonrası oluşan batıkların, kolay yoldan tüylerden kurtulma yönteminin çilesi olduğunu inkar etmek mümkün değildir. Cildinizi doğru şekilde tıraş ettiğinizi düşünseniz bile, bu sinir bozucu yumrular ortaya çıkabilir ve cildinize pürüzlü bir görünüm katabilir. Bu yaygın cilt bakımı endişesinin kaçınılmaz olduğunu düşünsek de, görünür jilet yumrularını yönetmeye ve ilk etapta onları önlemeye yardımcı olmanın yolları var...

Batık nedir, nasıl geçer?

Batık problemine neler sebep olur?

İlk olarak, asırlık soruyu cevaplamanın zamanı geldi: batıklara ne sebep oluyor?

Psödofolikülit barbae olarak da bilinen ustura şişliklerine, cilde nüfuz eden ve enflamatuar bir yanıt veren saç folikülleri neden olur. Basitçe söylemek gerekirse, saç telleri geriye doğru kıvrılır ve tıraştan sonra cildin içinde büyür.

Batıklardan nasıl kurtulursunuz?

Tıraş darbelerinin ortaya çıkardığı batıklar için mi buradasın? Eğer öyleyse, muhtemelen jilet batıklarından nasıl hızlı bir şekilde kurtulacağını öğrenmek istiyorsun demektir. Ne yazık ki, parmaklarınızı şıklattığınızda onlardan kurtulamasanız da, görünümlerini en aza indirmeye ve tıraş sırasında tahrişe neden olma olasılığını azaltmak için yapabileceğiniz birkaç şey var.

Kortikosteroidler, antibiyotikler ve benzoil peroksit gibi topikal ilaçların jilet batıkları tedavisinde büyük bir etkisi var. Topikal klindamisin ve benzoil peroksidin ayrıca cildin yüzeyindeki iltihabı azaltmak gibi etkileri de var. 

Batıkların oluşmasını nasıl engellersiniz?

Jiletinizi almadan önce, cildinizin tıraş için hazır olduğundan emin olmalısınız. Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne (AAD) göre, yumuşatmaya yardımcı olmak için cildinizi ve saçınızı ıslatmalısınız. Süper sıcak temperler cildinizi doğal yağlarından kurtararak kuru hissettir. Bu neden ile daha ılık su kullanarak cildinizi tıraşa hazırlayın.

Her zaman tüylerinizin uzadığı yönde tıraş olmalısınız. Köklere karşı tıraş olmak, tıraş yumrularının ve batık tüylerin görünmesine neden olurken aynı zamanda cildinizi de tahriş edebilir.

Hangi cilt tipine sahip olduğunuz önemli değil, nemlendirici herhangi bir cilt bakım rutininin önemli bir parçası olmalıdır. Konu vücut rutini ve tıraş söz konusu olduğunda da bu kural geçerlidir. Duş bittikten sonra cildinizi nem ile sarmak için besleyici bir vücut losyonu veya vücut kremi ile nemlendirin.

Cildinizi bakterilerden korumak için kir, yağ, birikinti ve bakterilerin çıkarıldığından emin olmak için jiletinizi her kullanımdan sonra temizlemeniz gerekir. Ayrıca eğer ufak bir parçası bile paslandıysa, o jiletten hemen kurtulun.

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