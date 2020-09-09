Beagle Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Beagle Cinsi Hakkında Bilgiler

Beagle cinsi köpeklerin kökeni hala bilinemese de M.Ö. 400 yıllarında Eski Yunanistan'da bu cinse benzeyen pek çok köpek türünün olduğu bilinmektedir. Köpek cinsleri sıralamasında Beagle cinsi köpekler ilk sırada yer almaktadır.



Beagle Köpek Özellikleri Nelerdir?



Köpekler bilindiği üzere dost canlısı hayvanlardır. Irklarına göre de farklı özelliklere sahip olurlar. Beagle cinsi köpekler iyi bir ev arkadaşı olarak bilinirler. Pek çok kişi tarafından da beslenmektedir. Beagle köpekleri özellikle çocuklara karşı çok hoşgörülü köpeklerdir. Saldırgan değil tam aksine sakin hayvanlardır. Fakat kedi gibi ev hayvanları ile anlaşamazlar.



Çok meraklı olan bu köpekler kararlı ve gözlemci hayvanlardır. Bu sebeple çok iyi birer bekçi özelliğine de sahiplerdir. İz sürmede başarılı olurlar ve yalnız kalmayı hiç sevmezler. Beagle köpekler soğuk iklimi sevmezler. Sıcak ve ılıman iklimlerde yaşamayı severler.



Beagle köpeklerinin en temel özellikleri ise herkesi seven, nazik, tatlı ve hayat dolu olmalarıdır. Mutlu oldukları zaman kuyruk sallarlar. Meraklı olan Beagle ırkı köpekler cesur hayvanlardır. Çok meraklı ve akıllı köpeklerdir. En çok çocuklar ile anlaşırlar. Diğer köpekler ile de arası iyidir.



Beagle cinsi köpekler ne istediğini bilen hayvanlardır. Kararlı, gözlemci, sakin özelliklere sahip olan Beagle köpekleri iyi bir şekilde eğitilmesi gerekir. Yalnız bırakılmayı sevmeyen bu köpekler asla yalnız bırakılmamalıdır.



Yavru Beagle Cinsi Hakkında Bilgiler



Köpek cinsleri arasında apartmanda yaşamaya uygun köpek Beagle cinsi köpeklerdir. Avcılık içgüdüsüne sahip olan Beagle köpekleri takip etme ve eşya bulma konusunda oldukça başarılı hayvanlardır. Özellikle yavru iken eğitilmesi gerekir.



Yavru Beagle köpekleri kısa tüylü hayvanlardır. Haftada bir kez bakımının yapılması yeterli olacaktır. Bu hayvanların tüy dökümü zamanı bulunur. Bu zamanlarda onlara özel kuru şampuan kullanılması gereklidir. Beslenmesi oldukça kolay Beagle köpeklerine uygun mama sunulduğunda bakımı da oldukça kolay olur. Son derece uysal köpeklerdir. Kendi cinsinden köpekler ile kolaylıkla iletişim kurabilir. Pek çok komutu da yerine getirebilme özelliğine sahiptir.



Beagle Karakter Özellikleri



Beagle köpeklerinin karakterlerine bakıldığında en belirgin özelliği burnunun dikine gitmeleridir. Etrafı keşfetmeyi severler. Bu nedenle etrafı çevrili olmayan bir alanda bulunmaları durumunda uzaklaşabilirler. İki ayrı tipleri bulunur. Bu tipler tüylerinden ayırt edilebilir. Bu türlerinden birisi yumuşak tüylü, diğeri ise sert tüylü Beagle köpekleridir.



Beagle köpekleri yaban tavşanı, sülün ve bıldırcın avında uzman hayvanlardır. Bazı durumlarda balık avında da kullanılır. Özellikle insanlara olan düşkünlüğü ile çok bilinen köpeklerdir. Çok aktif olan bu hayvanlar karakter özelliklerinden dolayı evlerde de yaşayabilirler. Fakat hareket edebilecekleri ortama ihtiyaç duyarlar. Enerji dolu olan bu köpekler için ev içerisinde mutlaka büyük bir alan yaratılmalıdır. Günlük düzgün yürüyüşler yaptırılmalıdır. Fakat Beagle köpekler tasmasız dolaştırılmaması gerekir. Çünkü başka hayvanların peşinden gidebilir veya etrafı keşfetmek için uzaklaşabilirler.



Beagle Fiziksel Özellikleri



Dost canlısı olan Beagle köpeklerinin belirgin bir fiziksel özellikleri de bulunmaktadır. Beagle köpeklerinin fiziksel özellikleri ise şunlardır:



- Erken Beagle köpeklerinin boyları genellikle 34 ile 41 santimetre aralığındadır. Dişilerin boyları ise 33 ile 38 santimetre arasında değişebilir.

- Dişi Beagle köpekleri erkeklere göre 2 kilogram daha hafiftir.

- Beagle köpeklerin kısa, sert, düzgün, yağmur geçirmez tüyleri bulunur.

- Genellikle beyaz, siyah ve kahverengi renge sahiplerdir. Fakat başka renklere de sahip olabilir.

- Yaşam süresi 12 ile 15 yıl arasındadır.