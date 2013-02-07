Bebeğiniz ile önceden tanışmak istemez misiniz?

Özellikle hamilelik sürecinin sonlarına doğru ebeveynler bebeklerini görmek isterler. Bebeklerinin en çok kime benzeyeceğini merak eden ebeveynler, 4 boyutlu ultrason sayesinde bebekleri henüz anne karnındayken onları görme imkanına sahip oluyorlar. 4 boyutlu ultrason ile anne karnındaki bebeğin 3 boyutlu görüntülerinin fotoğraf kareleri gibi eş zamanlı görüntülenip kaydedilebildiğini belirten Özel Medline Eskişehir Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve doğum Uzmanı Op. Dr. Alev Özdemir Karabağ, konuyla ilgili bilgilendiriyor.

Geleneksel iki boyutlu ultrasonlarda yansımalar düz olarak gelirken, bu üç boyutlu ultrasonlarda dokular ayrıntılı bir şekilde görüntülenebiliyor. Üç boyutlu ultrason cihazlarıyla yapılan incelemeler ile anne rahmindeki bebeklerin hareketleri gecikmeli olarak görüntülenebilirken, 4 boyutlu ultrasonografi ile bebeğin kaşlarını çatması, gülmesi, esnemesi, parmak emmesi gibi hareketleri anlık ve hızlı bir şekilde izlenebiliyor.

Gebelikte yapılan rutin ultrason kontrolleri de 4D ile yapılabilir mi?

Rutin ultrason kontrollerinin 2 boyutlu ultrason ile yapılması yeterlidir. Ama rutin kontrollerin 4D ultrason ile yapılmasında sakınca yoktur.

Hangi aydan itibaren 4D ultrasona girilebilir?

Gebeliğin 20. haftasından itibaren 4D ultrason ile bakılabilir.

4 boyutlu ultrasonun avantajları:

• Bebeğin cinsiyetinin daha erken dönemlerde (14. haftada) belirlenmesi (pozisyona da bağlıdır)

• Bebeğin gelişimsel analizi

• Çoğul gebeliklerin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi

• Rahmin yapısal problemlerinin teşhisi

• Plasentada oluşabilecek anomalilerin saptanması

• Anormal kanamaların sebeplerinin teşhis edilmesi

• Plasentanın yerleşiminin (lokalizasyonunun) belirlenmesi

4 boyutlu ultrason sayesinde erken teşhis edilen anomaliler de hamilelik süresinde oluşabilecek tehlikeleri azaltarak, aileleri doğum esnasında hoş olmayan sürprizlerden uzak tutulabilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda doğum sonrası bebeğe gerekebilecek bir takım ameliyatlar için uygun koşulların önceden hazırlanmasına da yardımcı olur.