12.02.2021 - 01:31 |
Bebek Yeleği Yapımı: Bebekler İçin En Kolay Yelek Nasıl Yapılır?
Bebekler için pek çok yelek çeşidi bulunmaktadır. Bunlar bebeğin sırtını üşütmemesi ve daha sıcak tutması için el ile işlenerek örülen giysi çeşitleridir. Çoğu bebek için kullanılır. Her grup için ayrı cm kullanılmaktadır. Örneğin 3 ay için 24 cm, 6 ay için 25 cm, 1 yaş için 26-28 cm aralığı, 18 ay için 30 cm, 2 yaş için 31 cm, 2-4 yaş aralığı için 31-32 cm aralığında tercihler kullanılır. Bebeğin bedeninden büyük ya da küçük yapmak uygun olmaz. Büyük gelirse tam ısıtmayabilir. Bu sebepten dolayı yaşına uygun olan cm örülmeli ve öyle kullanılmalıdır. İşte, merak edilen tüm detaylar.
Bebek yeleği, her annenin bebeği için belirli bir yaşa kadar kullandığı giysi çeşididir. Bebek için her yerde kullanılabilen kullanılışlı bir üründür. El ile emek emek ile örülen bir kıyafet çeşididir. Bu sebepten uğraşı da biraz fazladır. Yaz ve kış fark etmeksizin bebeğin üşümemesi adına kullanılır. Genellikle kış aylarında tercih edilir. Pijama üstlerine, pantolon ya da etek üstlerine, tulum üstlerine gayet şık duran bir giysi çeşidi olarak bilinir.
Bebek Yeleği Yapımı En Kolay Nasıl Yapılır?
Bebek yeleği yapılışı şu şekilde aşamalandırılır:
- Öncelikle şişe 40 ilmek atılır ve 4 sıra haraşo örülür. Daha sonrasında 3 haraşo 1 düz 3 haraşo diğer ilmekler düz sonra geldiğinde 3 haraşo olarak devam edilecek şekilde yapılır.
- Böylece istenilen boya ulaşılınca 40 ilmeği 5 ilmekte bir olacak şekilde 3 ilmek birden keserek büzgü oluşturulur.
- Daha sonraki aşamada ise bu kısım 20 sıra örüldükten sonra bitirmeden şişte bırakılır.
- Diğer önü bu şekilde örülür ve iki yönü aynı şişe aktarılır.
- Ancak bir ön şişte olduğu esnada iken üzerinde tekrardan ilmek atılıp diğer önü bu şişe aktarılır.
- Aynı bu şekilde arka bedeni birden örüp önler ile birlikte aynı boya ulaşınca yanlardan dikilir.
- Süsleme yapılmak istenirse üstüne eklenebilir. Bunlar ise 15 ilmek ile başlanıp 10 sıra haraşo örüp zincir ile sap kısmı yapılır. Yeleğin üstüne dikilir ve bebek yeleği yapımı tamamlanmış olur.