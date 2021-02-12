Bebek Yeleği Yapımı: Bebekler İçin En Kolay Yelek Nasıl Yapılır?

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AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Bilinmeyen, gizli konuları açığa çıkarmak için kendinize daha çok güvenebilirsiniz. İşlerinizin hemen tamamlanması için sabırsızlık gösterebilirsiniz. Tartışmalara girmemek için sakin kalmakta fayda var. İlişkileriniz bugün hassas bir noktada, sıkıntı yaşamamak için akışta kalmaya dikkat edin. İç sesinizi dinleyerek yaratıcılığınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gelecekle ilgili beklentileriniz için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Hayal ettiğiniz şeyler uğruna tüm cesaretinizi ortaya koyacağınız bir gündesiniz. Sosyal konularla uğraşmak sizi rahatlatacaktır. İş hayatınızda destek alacağınız kişiler olabilir. İkili ilişkilerinizde bitişler yaşanabilir. Hislerinizi bir anda ortaya dökmemeye özen göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma arkadaşlarınıza karşı aşırı sabırsız olabilirsiniz. Tepkilerinizi göstermekten kaçınmayacağınız bir gündesiniz. Gün içinde tutkularınızın esiri olabilirsiniz. Ani gelişen tartışmalara karşı kendinizi kollamanız gerekebilir. Üstlerinizle ilgili konularda daha sakin olmaya çalışın. Aşk hayatınızda fevri tepkilerinizi kontrol etmeniz gerekebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kendi düşüncelerinizi benimsetmek için mücadele içine girebilirsiniz. İnandığınız konularda sonuna kadar cesaret gösterdiğiniz zamanlar var. İkili ilişkilerinizde karşınızdakini kırmamaya özen göstermeniz gerekebilir. Aşk hayatınızda huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde sanatsal aktivitelerle uğraşmak size iyi gelecektir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olun. Ortaklı para durumları gündeminizi etkileyebilir. Parasal konularda sabırsız davranabilirsiniz. Ani tepkilerden ve hızlı kararlardan kaçının. İşlerinizi halletmek için kendinizi çok zinde hissedeceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız uğraşlarınızla zamanınızı değerlendirebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabrınızı zorlayan konulardan uzak durmanızda fayda var. İletişim noksanlığından biranda tartışmalar çıkabilir. Bugün ne kadar çok dengede kalmak isteseniz de; ikili ilişkileriniz de huzursuzluklar yaşanabilir. İş hayatınızda ise mücadele etmeniz gereken konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma konularında mücadele gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularınızı göz ardı etmeyin. İşte beraber çalıştığınız kişilerle huzursuzluk çıkabilir. Tutkularınızı yoğun olarak yaşadığınız zamanlar olacak. İlişkilerde bitişler olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Aşk hayatınızdaki konularınız gündeminizi etkileyebilir. Açığa çıkan sabırsızlık duygusuyla, fevri hareketlerde bulunabilirsiniz. Bu ilişkilerinizde huzursuzluğa neden olabilir. Gün boyu tepkilerinizi kontrol etmeye özen göstermelisiniz. İş hayatınızdaki mücadeleci tutumunuz sizi yorabilir. Cesaretli davranışlarınız sayesinde güzel sonuçlar elde edersiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Aile hayatınızla ilgili konular için mücadele etmeniz gerekebilir. İlişkilerinizde daha yapıcı olmaya çalışmanız sizin avantajınıza olacaktır. Gün içinde güven aradığınız durumlar söz konusu. İş hayatınızdaki olaylara karşı kendinize güvenen tutumunuzu sürdürmeye devam etmelisiniz. Sanatsal uğraşlar edinmek size iyi gelecektir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışmaların, konuşmaların, eğitimlerin olduğu hızlı bir gündesiniz. Gün içindeki bu hızlı tempo sizi sabırsızlaştırabilir. Yakın çevre ilişkilerde huzursuzluk olabilir. İşlerde yaşanan aksamalar yüzünden kaynaklanan sıkıntıyı, olumlu bir şekilde çözme yoluna gitmelisiniz. Sizi mutlu eden olaylar, keyiflenmenizi sağlayacaktır.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Parasal konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızdaki mücadele etmeniz gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz. Cesaretiniz tüm olayların üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır.Devamını Oku Devamını Oku