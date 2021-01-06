Bebeklerde Diş Çıkarma Belirtileri Nelerdir? Ne Zaman Başlar, Kaç Gün Sürer?

Bebeklerde diş çıkarma belirtileri arasında yüksek ateş ve huysuzluk görülebilir. Bu diş çıkarma evresi bebeklerde oldukça zor ve meşakkatli geçen bir süreç olarak bilinir.



Bebeklerde Diş Çıkarma Belirtileri Nelerdir?



Bebekler belli dönemlerde diş çıkarırlar. Bu da anne ve babalar tarafından oldukça merak edilir. Bebeklerde 3. aydan itibaren diş çıkmaya başlar. Bu nedenle bebeklerde davranış değişiklikleri olur. Bebekler daha çok huysuzluk ve uyku problemleri yaşarlar. Özellikle iştahsızlık yaşayan bebeklerde kabızlık ve ishal de görülebilir. Bu süreçte bebeklerin genellikle tükürük akıntıları olur. Bu akıntılar da diş çıkarma sürecinde epey artış gösterir.



Diş çıkaran bebeklerin kulaklarında ağrı ve kaşıntı da olmaktadır. Bebeklerde diş çıkarma döneminde ağız etrafında çeşitli döküntüler meydana gelir. Diş çıkarma sürecinde bebeklerde kilo alımında yavaşlama ve ya kilo kaybı olacaktır. Bu belirtilere dikkat edilerek bebeklerin diş çıkarma süreci kontrol altında tutulmalıdır.



Ne Zaman Başlar, Kaç Gün Sürer?



Bebeklerde diş çıkarma süreci ortalama 3. aydan itibaren başlamaktadır. Bu dönemde çocuklar daha fazla tükürük salgılarlar. Aynı zamanda ellerinde tutabildikleri nesneleri de ağızlarına götürürler. Bu genellikle diş çıkma döneminin başladığı anlamına gelmektedir. Bebeklerde ilk dişler genel olarak 6. aydan itibaren başlamaktadır.



Genellikle bebeklerin gelişimlerine ve bünyelerine göre diş çıkarma süreçlerinde farklılıklar yaşanabilir. Bebeklerde bir yıl içerisinde diş çıkarma süreçleri oluşur. Genel olarak bebeklerin ilk çıkan dişleri alt ön kesici dişler oluyor. Bunun ardından diğer dişler de yavaş yavaş çıkmaya başlar. Çocuklar 3 yaşına geldiklerinde tüm süt dişlerinin çıkmış olması gerekir. O dönemde çocuklarda 20 tane süt dişi çıkmış olur.



Özellikle de bebeklerde 6. aydan itibaren neredeyse her 6 ayda bir 4 tane süt dişi çıkar. Genel olarak kız bebeklerde erkek bebeklere göre diş daha erken çıkmaya başlar. Çocukların 4 yaşına gelmesi ile birlikte çene ve yüz kemikleri büyür.



Bebeklerde Diş Çıkarma Sürecinde Neye Dikkat Edilmelidir?



Bebeklerde diş çıkarma dönemi oldukça önemli bir süreçtir. Diş çıkarma evresi bebeklerde büyük sorunlara yol açmadan doğal bir süreçte ilerler. Bebeklerde diş çıkarma sürecinde ateş ve halsizlik de yaşanır. Bu arada dişlerde şişlik hissi de kendini belli eder. Anne ve babalar bu süreçte bebeklerin dişlerine yumuşak hareketler ile masaj yapabilirler. Bu şekilde dişlerde rahatlama sağlanır. Bu masaj dişlerdeki kaşıntı ve rahatsızlık hissini de azaltmış olur.



Bebeklerde diş kaşıma halkalarının daha çok sulu olması tercih edilmez. Çünkü diş kaşıma halkasının patlama riski vardır. Bebeğe dişini kaşıması için verilen tüm nesnelerin özenli bir şekilde seçilmesi gerekir. Bebeklerde diş çıkarma döneminde vücut ısıları da artar.



Bebeklerdeki Diş Çıkarma Süreçleri İle İlgili Merak Edilenler



Bebeklerdeki diş çıkarma sürecinde yüksek ateş görülmektedir. Diş çıkarma döneminde anne ve babalar bebeğin ateşini sürekli kontrol etmeliler. Eğer bebeklerde ateş yükselmesi olması halinde anne ve babalar mutlaka doktora gitmelidir. Bebeğin ateşi de düşürülmelidir. Bebeklerde diş çıkarma evrelerinin sorunsuz geçmesi için doktorlar da bazı reçeteler verebilir.



Bebeklerde Diş Bakımı Nasıl Yapılır?



Bebeklerde diş bakımının özenli bir şekilde yapılması gerekir. Süt dişleri tamamlanan bebeklerde günde iki kere dişleri fırçalanmalıdır. Bebeklerde diş sağlığının korunması ilerleyen dönemlerde de sağlıklı dişlere sahip olmalarının önünü açmaktadır. Çocuk 3 yaşına geldikten sonra diş macunu bezelye büyüklüğünde olmalıdır.