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17.02.2021 - 19:26 |

Behçet Hastalığı Nedir, Neden Olur? Behçet Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Türkiye, Çin, Japonya, İran gibi Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ülkelerde sıkça görülen bu hastalık, ''İpek Yolu Hastalığı'' şeklinde de bilinmektedir. Hastalık ilk olarak, 1937 senesinde Türk dermatolog olan Hulusi Behçet bakımından bulunmuştur. Peki behçet hastalığı nedir? Behçet hastalığı neden olur? Behçet hastalığı tedavisi nasıl yapılır? İşte tüm ayrıntılar...

Behçet Hastalığı Nedir, Neden Olur? Behçet Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır?
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Behçet hastalığı; sebebi bilinmeyen birçok organı etkisi altına alıp kompleks bir hastalıktır. İlk defa 1937 senesinde Prof. Dr. Hulusi Behçet açısından belirtilmiştir. Rahatsızlık ilk önce; genital ülserler, ağız ülserleri ve göz belirtileri olarak tanımlanmıştır. Ancak ilerleyen zamanlarda damarlar, kalp, akciğer, sindirim sistemi, böbrek, eklemler ve sinir sistemi üzerinde de belirti ve semptomlara neden olduğu tanımlanmıştır. Behçet rahatsızlığı kronik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlık en çok Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere Türkiye, Japonya'da görülür. Sıklıkla da 20 ile 40 yaşlarında görülmektedir. Kadınlara nazaran erkeklerde görülme sıklığı daha çoktur. Çocuk ve yaşlılarda ender olarak görülmektedir.

Behçet Hastalığı Nedir?

Behçet sendromu şeklinde de isimlendirilen Behçet hastalığı, insan vücudunun değişik yerlerinde bulunan kan damarlarının iltihaplanmasına sebep olan ve ender görülen kronik bir rahatsızlıktır. Bu hastalık, vücudun bağışıklığındaki bir bozukluktan ötürü enfeksiyon semptomları göstermesi olarak gelişir. Behçet rahatsızlığı ismini; hastalarından birisinde sendromun üç temel belirtisini ilk şekilde 1924 yılında saptayan, hastalığın üzerinde yaptığı incelemeyi 1936 yılında yayınlayan Türk dermatolog Hulusi Behçet'ten almıştır.

Behçet Hastalığı Neden Olur?

Rahatsızlığın tanımlanmış net bir sebebi yoktur. Virüsler, genetik unsurlar, çevresel faktörler gibi etmenler bir arada belirtilmiştir. Behçet rahatsızlığında ''vücudun kendi dokularına karşı açtığı bir savaş'' tanımlanmasının yapılması doğru olacaktır.

Behçet Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Rahatsızlığın sebebinin tam şekilde bilinmemesi sebebiyle özel bir tedavisinin bulunmadığı söylenebilir. Ağız aftları adına kortizon içeren kremler, antiseptik olan gargaralar kullanılmaktadır. Behçet rahatsızlığında sinir, sindirim sistemi ve göz tutulumu bulunuyorsa kortizon içerikli ilaçlar yaygın bir şekilde kullanılır. Kanser ve kolşisin tedavisi için kullanılan bazı ilaç tedavileri hastalığın tedavisi için kullanılmaktadır.

Rahatsızlık; yatışma ve alevlenmeler olarak iki biçimde seyreder. Tedavi süresi, hastalık bulgularının yatışmasına bağlı olarak değişir. Yaklaşık olarak 2 seneyi tedaviyi takiben, hastalık belirtileri yatışmış ise ilaç tedavileri sonlandırılarak hasta izlemesi sürdürülür. Göz tutulumu bulunuyorsa tedavi daha uzun sürer. Behçet rahatsızlığında tam olarak iyileşen kişiler olduğu gibi çok kronik seyreden, sık sık alevlenme gösteren hastalar da bulunmaktadır. Behçet hastalığına sahip kişiler, sık bir şekilde alternatif tedavi metotlarına başvurur. Fakat ispatlanmış tedavi metodu bulunmamaktadır. Standart tıbbi tedavi bırakılarak alternatif tedavinin uygulanması çok ciddi riskleri içerir. Alternatif tedavide kullanılmış kimi maddelerin ilaçlarla etkileşimi bulunur.

Behçet hastalığı; okul ve işe gitmeye engel olmaz. Fakat ilerleyici göz sorunu çalışmaya ya da okula engel olabilmektedir. Hastalar, aktif eklem tutulumu yaşamıyorsa egzersiz yapabilir. Rahatsızlıkta stresten uzak durmak oldukça önemlidir. Sağlıklı ve dengeli beslenmek önemlidir. Genital aftlar ise cinsel ilişkiye engel olabilmektedir. Fakat hastalığa sahip olan kadınlar, doğum yapabilmektedir.

Behçet Hastalığı Tanısı

Behçet hastalığı tanısının konulabilmesi adına en iyi metot; paterji testidir. Deri altına çözelti enjekte edilerek veya sarı uçlu bir iğne ucu ile 2 santimetre arayla delme uygulaması sonrasında çözelti işlemi uygulanır. 2 gün sonra sivilce benzeri ya da deriden kabarık kızarma oluşursa test pozitiftir. Testin pozitid olarak çıkması, ülkelere göre farklılık gösterir. Bu testten başka hastalığın teşhisi adına başka bir metot bulunmamaktadır. Ancak başka hastalıkların olmadığından emin olmak adına kan testleri yapılmaktadır.

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