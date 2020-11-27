Home office için şık kombinler

Evde kalmaya devam ettiğimiz günlerde evden çalışma konsepti ile çeşitli trendler ortaya çıkmaya devam ediyor. Dijital göçmenlerin evden çalışmaya alıştığı yeni çalışma döneminde motive olamayanlar için kombin önerilerimiz bulunuyor. Yeni moda trendlerini takip ederek online toplantılarınızda şık görünebilirsiniz. Hem şık hem rahat giysiler tercih ederken işinize uygun seçimler yapmaya da özen göstermelisiniz. Ayrıca, işe gider gibi giyinmek hem uykunuzun açılmasını hem de özenli olmanızı sağlayacak. Home office çalışanlar için çabasız şıklık yaratmak mümkün. Kurumsal imajınızı korumaya devam etmek ve işinize odaklanmak istiyorsanız önerilere mutlaka göz atmalısınız. Şıklığımızdan ödün vermemeye devam ediyoruz.

Yeni trend: süveter gömlek kombini

Geçmişte büyük ilgi gören süveterler tekrar hayatımıza girdi ve yeni sezonda iş hayatında oldukça tercih ediliyor. Gömleklerinizin üzerine sezona uygun yeni tasarım süveterleri tercih ederek kış aylarında hem rahat hem de şık görünüme ulaşacaksınız. Konforuna düşkün olanların vazgeçilmez tercihi olacak. Home office şıklığı için de oldukça ideal.

Renkli üstler

Yaratıcılık gerektiren işlerde rengarenk üstler tercih ederek ortamı boğuculuktan kurtarabilir ve işinize kolaylıkla uyum sağlayabilirsiniz. Turuncu, yeşil, mor tonlarını tercih ederek cool görünüme ulaşabilirsiniz. Üç boyutlu baskıları olan metalik üst tasarımlar da oldukça ilginizi çekebilir.

İddia kollarda

Bu sezon birbirinden farklı kol tasarımları bizimle buluştu. Balon formlar, püsküller, vatkalı ve fırfırlı kollar öne çıkanlar arasında bulunuyor. Romantik kollu bluzları uzun süre görmeye devam edeceğiz. Sizler de çalışırken şıklığınızdan ödün vermek istemiyor ve kendinizden emin görünmek istiyorsanız hacimli kollara sahip tasarımlardan yana tercih yapabilirsiniz.

Geri dönüştürülebilir elbiseler ve crop ceket kombini

Çevreye duyarlı sürdürülebilir moda için geri dönüştürülen giysiler satılmaya başladı. Uzun ömürlü kumaşları tercih ederek elegan stilinizi koruyabilirsiniz. Elbiselerinizin üzerine crop ceketler tercih edebilirsiniz.

Ekose gömlek elbiseler

Ekose olmadan bir kış yine geçmiyor. Bu sezonun kırmızı, gri, yeşil gibi öne çıkan renklerinde ekoseli gömleklere sıkça rastlayacaksınız. Çalışırken cool ve rahat olmanızı sağlayacak.

Fular ve blazer

Son zamanlarda ön plana çıkan puantiyeli fularları kış şıklığı için tereddüt etmeden tercih edebilirsiniz. Ceketlerin üzerine kullanmanız online toplantılarda şık görünmenizi sağlayacak. Ayrıca, yaka detayları olan bluz ya da ceketleri de tercih edebilirsiniz. Dilerseniz androjen stil de yaratabilirsiniz.

Evsel dokular

Ev ortamını andıran tasarımlara zaman kaybetmeden göz atmalısınız. Kapitone kumaştan tasarımlar, duvar kağıtlarından esinlenen bluzlar, dekoratif yelekler, koltuk desenler özgün formlarda karşımıza çıkıyor. Böylece ev modasına tamamen uyabilirsiniz.

Saç ve takı önerileri

Değişikliğe ihtiyaç duyuyorsanız saçlarınızı modern modelde kısa kestirebilirsiniz. Haute couture topuzlar da iddialı görünmenizi sağlar. Çoklu zincir kolyeler, geometrik küpeler, ten takıları gibi güncel takı trendlerini tercih edebilirsiniz. Ayrıca sade makyaj kullanmak daha dinlenmiş görünmenizi sağlayacak.