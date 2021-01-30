Moda endüstrisi kullan at sistemin neredeyse sonuna geldi. Yenilikçi çalışmalar sayesinde giy at yerine, uzun süreli kullanımlar için çevreci yaklaşımlar günden güne artıyor. Sürdürülebilir tasarım seçeneklerinde geri dönüşüm uzun zamandır ilgi görüyordu. Ancak bu yıldan sonra çok daha fazla karşımıza çıkacak. Global markaların neredeyse tümünde geri dönüştürülmüş ürünler görmeye başladık. Sürdürülebilir moda dünyası için kaçınılmaz olan bu duruma diğer markaların da uyması gerekiyor. Lüks moda markaları çevreci yaklaşımlara ayak uydurarak daha iyi bir gelecek için ortaya çıkan yeni modellere ve sürdürülebilir üretim anlayışını kullanmaya özen göstermeye başladı.

Modanın ayakta kalmaya çalıştığı bu süreçte, dijital defile düzenleyen markalar farkındalık kazanmaya devam ediyor. Evden çıkılmayan dönemde yeni kıyafetlere eskisi kadar ihtiyaç duyulmuyor. Tasarımcılar ve markalar ise bu nedenle eski kıyafetleri değerlendirmeyi tercih ediyor. Geri dönüştürülmüş plastik çantalar, ikinci el kıyafetler ve vintage parçalar da bu aralar yoğun ilgi görüyor. Pek çok markada ise "upcycled koleksiyonlar" büyük ilgi görüyor.

Geri dönüştürülmüş tasarımlar

Pamuk, yün, polyester gibi belirli ürünlerin geri dönüştürülmesi ile yeni tasarımlar ortaya çıkarılıyor. Yeniden tasarlanan ürünler çağdaş stillerde sunuluyor. Geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde tekstil ürünleri geri dönüşümden geçerek yeniden alıcı ile buluşuyor. Ayakkabı ve aksesuar sektöründe de geri dönüşüm modası geçerli. Geri dönüştürülen tekstil ürünlerinden fermuar, düğme gibi yan ürünler de elde ediliyor. Sosyal sorumluluklarının farkında olan markalar, sektörde kalabilmek için yeni çözümlere ayak uydurmak zorundalar. Atık ürünlerin azalması için çevre dostu çözümler şu anda trend gibi görünse de kalıcı hale gelebilir.

Eski ürünler toplandıktan sonra sınıflandırılıp, tekrar kullanılıp kullanılmayacağına bakılarak, kumaşa uygun biçimde geri dönüşüme gönderiliyor. Yeni ürün kalitesinde, modaya uyum sağlayan tarz parçalar halinde birçok tasarım, markalar tarafından yeniden kullanıma sunuluyor. Geri dönüştürülmüş tasarımları mutlaka beğeneceksiniz.

Eski giysilerinizden indirim kuponu kazanabilirsiniz

Modanın geleceği için geri dönüşüm oldukça önem taşıyor. Daha fazla tekstil ürününün çöpe gitmesini önlemek için yeni teknolojilere ayak uydurabilirsiniz. Daha yaşanır bir dünya için geri dönüşüm kutusuna eski kıyafetlerinizi bırakabilirsiniz. Giysilerinizi poşete koyarak belirli mağazalara götürebilirsiniz. Ayrıca, karşılığında sonraki alışverişler için indirim kuponu da hediye ediliyor. Eski çorap, çarşaf, tişört, elbise gibi her türlü ürününüzü götürebilir, sizler de bir adım atarak dünyada dikkat çeken bu düzenlemeye katkıda bulunabilirsiniz.

Birçok marka geri dönüştürülmüş ürünler satmaya başladı. Eski kıyafetleri markası ne olursa olsun alan firmalar, geri dönüştürülebilen ürünleri değerlendiriyor. Kullanılmayan kıyafetlerin çöpe gitmesini engellemek ve atıkların azalması için önemi artan geri dönüşüm tekstil ürünlerini mutlaka incelemelisiniz.