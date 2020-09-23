Sonbahara özel 10 stil önerisi

Mevsim geçişinde hem sezonun ruhunu yaşamak hem de özgür olmak istiyorsanız önerilerimize göz atabilirsiniz. Her sezon tarz olmak isteyenler için sonbahar trendlerini inceliyoruz. Yeni sezonun öne çıkan parçalarını birleştirerek rahat hissedebilir ve göz kamaştırabilirsiniz. Bu sezon oldukça iddialı tasarımlar karşımıza çıkıyor. Sonbahara özel önerileri incelemek için vakit kaybetmeyin ve stilinizi konuşturun.

Doğaya saygılı seçimler

2020 sonbahar modası için sürdürülebilir tasarımların önem kazanmasıyla birlikte marka seçimlerinizi değiştirebilirsiniz. Organik pamuktan üretilmiş kıyafetlerden yana seçimler yaparak sürdürülebilir modaya destek verebilirsiniz. Pastel tonlarda seçimler yapmak ise modern görünmenizi sağlayacak.

Aktivist koleksiyonlar

Yenilenmeye devam eden moda dünyasında kadınların karşılaştığı sorunlar ele alınıyor. Şiddet, ötekileştirme, estetik değerler, ayrımcılık ve daha birçok konuda mesaj içerikli tasarımlar artık ön planda. Oldukça anlamlı koleksiyonlara göz atarak, güçlü ve bağımsız kadın imajı için seçimlerinizi özgürce yapabilirsiniz.

Ev tekstili esintileri

Evden çıkmadığımız bugünlerde, modanın ev tekstilinden esintiler taşıyan parçalarıyla kombin yapabilirsiniz. Dekoratif yelekler, kapitone oversize kabanlar, duvar kağıdı desenli elbiseler, koltuk desenli bluzlar ve daha birçok seçenekle bu sezon ev modasına doyacaksınız.

Romantik dantel ve maskülen tasarımlar

Cesur ve güçlü takımlar seviyorsanız, feminen dokunuşları olan pantolon crop ceket takımları mutlaka denemelisiniz. Güllerin ve dantellerin eklendiği takımlar sezonda yine ön plana çıkıyor. Crop ceketleri hem işte hem günlük hayatınızda rahatlıkla kullanabilir ve gücünüzü hissettirebilirsiniz.

Geri dönüştürülmüş kumaşların ihtişamı

Artık birçok markada geri dönüştürülmüş kumaşlardan oluşan elbiseler bulunuyor. Oldukça iddialı tasarımlara ulaşabileceğiniz sürdürülebilir modayı takip ederek cesur seçimler yapabilirsiniz. Kadın ve erkek modasında aynı renk ve desenlerden oluşan gömlek tasarımları en iddialı seçenekler arasında yerini koruyor. Özellikle grunge giyimde kadın ve erkekler için aynı tasarımları göreceğiz.

Düz ve yüksek belli pantolonlar

Yüksek belli pantolonlar uzun zamandır modasını koruyor. Özellikle düz kesim jean modellerini sezonda sıkça göreceğiz. Crop parçalarla kombinleyerek cool görünüme ulaşabilirsiniz. Üstelik istediğiniz tüm ayakkabı modelleriyle de uyumlu görünümü kolayca yakalayabilirsiniz.

Karışık desenler ve kabarık kollar

90’lar modasının yeniden canlandığı günümüzde 90’lı yıllar kokan zıt renkleri ve farklı desenleri bir arada kullanabilirsiniz. Özellikle her yıl moda olan ekoseyi birçok renkte bulabilir ve zıt renklerle kombinleyebilirsiniz. Vahşi hayvan silüetleri yine ilgi gören seçimlerden olacak. Kabarık kollar ise hala trend olma durumunu koruyor. İddialı tasarımlar tercih ederek bu modanın hakkını verebilirsiniz.

Yelekler ve crop hırkalar

Eski günlerin yelekleri modada tekrar yerini aldı. Okul yıllarınızı hatırlayacağınız süveterler ve kısa hırkaları giyerek modern görünüme rahatlıkla ulaşacaksınız. Feminen hırkalarla hem ısınacak hem de tarzınızı ortaya çıkaracaksınız. Özellikle gömleklerle kombinleyerek karışık desenlere sahip yeleklerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Denim etekler de kombin için trend bir seçim olacak.

Metalik parçaları birleştirin

Toprak tonlarının sık sık kullanıldığı sezonda metalik griler oldukça revaçta. Metalik yansımaları elbise, etek, pantolon, saat, sweatshirt, ayakkabı ve diğer tüm kıyafetlerinizde tercih etmelisiniz.

Zincir takılar her yerde

Belde, bilekte, boyunda, kıyafetlerin üstünde zincirleri istediğiniz gibi kullanabilir ve kombinleyebilirsiniz. Hem sokak stilinde hem de klasik giyimde zincir takılar tercih etmek, sezonda heyecan veren iddialı stile sahip olmanızı sağlayacak. Zincirli saç aksesuarları da ilgi görmeye devam eden seçenekler arasında yer alıyor. Ayrıca, halka ear cuff seçimler ise stilinizi tamamlayacak.