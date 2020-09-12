Cruelty-free zulümsüz giyim moda dünyasında son zamanlarda oldukça ilgi görüyor. Peki, zulümsüz vegan giyim hakkında bilgi sahibi misiniz? Hayvan hakları aktivistleri sayesinde vegan moda gittikçe yükselmeye başlamıştı. Hayvansal ürün kullanımının tamamen son verildiği vegan moda dünyasında çevreye zarar vermemek yine önemli bir konu. Moda endüstrisinin verdiği zararın son bulması için sizler de vegan giyim ürünlerini zaman kaybetmeden kullanmaya başlamalısınız. Doğadan ilham alan ürünleri tercih ederek stil oluşturmaktan çekinmeyin. Hayvanların yaşam hakkının vurgulandığı birçok etkinlik düzenleniyor ve tüketiciler tarafından sanıldığından daha fazla ilgi görüyor. Moda ve aktivizmin buluştuğu bu noktaya destek vermek için hayvanlardan elde edilen ürünlerin kullanıldığı aksesuar ve kıyafetlerden uzak durun. Tarzınızdan ödün vermeden sezon şıklığı yakalamak zulümsüz giyimde de mümkün. Özellikle vegan moda haftalarını takip ederek duyarlı tasarımlardan esinlenebilirsiniz.

Modanın zulmü

Moda endüstrisinin zulmünün son bulması için sürdürülebilir çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Hem iklim değişiklikleri hem de hayvan hakları konusu geç de olsa moda sektöründe bilinçlenme yarattı. Kimyasallar nedeniyle su ve çevre zarar görüyor. Moda uğruna her yıl milyonlarca hayvan öldürülüyor ya da işkence görüyor. İpek böcekleri, timsahlar, koyun, keçi, tavşan, leopar, kedi, köpek, fok ve daha birçok hayvan zulüm görüyor. Bir kez kullanılan ürünler kirlilik yaratmaya devam ediyor.

Uzak durulması gerekenler

Kaşmir, deri, kürk, kuzu derisi, alpaka, süet, ipek, tiftik, timsah, angora, paşmina, boynuz, inci, sedef, mercan, yılan derisi, kanguru derisi, timsah derisi, deve tüyü, yün, astragan ve tüm hayvansal ürünlerden uzak durmalısınız. Yünden elde edilen elbiseler ve gerçek kürkleri ayırt etmeye özen gösterin. Ayrıca hayvanlar üzerinde deney yapan kozmetik markalarından da uzak durun.

Ayrıntılara dikkat! Ne giyelim?

Etiketleri ayrıntısıyla okumaya özen gösterin. Likra, pamuk, denim, suni ipek, mikrofiber, bambu, keten, polyester, viskon, rami, pvc kumaş, mantar derisi, elastan, sentetik tüy, tencel, primaloft, polartec wind pro, fake snake, akrilik, thinsulate, naylon, hindistan cevizi derisi kullanabilirsiniz. İpek bluzlar yerine polyester tercih edin. Vintage ürünlerde kürk detaylara sıkça rastlanıyor. Vintage giyimde bu nedenle dikkatli olmalısınız. Kuru temizleme yapılan ürünler genellikle hayvansal ürün içerir. Karışım ürünlerin ne içerdiğini iyi incelemelisiniz. Vegan giyim için özellikle pamuk tercih etmelisiniz. Pamuktan pek çok giyime ulaşacaksınız. Bazen ayakkabı, pantolon, ceket gibi eşyalara deri ya da kürk ayrıntılar eklenmiş olabiliyor. Zulümsüz moda için bu konulara özen göstermeyi unutmayın. Ayrıca geri dönüştürülebilen çevre dostu ürünleri tercih ederek sürdürülebilir modaya katkı sağlayabilirsiniz.