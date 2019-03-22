2019 İlkbahar Şıklığı

2019 İlkbahar Trendleri ile şıklığı yakalayın! İlkbahar trendleri enerjik tarza sahip olanların sezonda oldukça ön plana çıkmasını sağlıyor. Tarzınızdan söz ettirmek mi istiyorsunuz? O halde modaya uygun parçaları birleştirerek tarzınızı yansıtmak için geç kalmayın.

Sarı Sevenler Çok Şanslı

Güneşli günlerin başlamasıyla birlikte sarı renk tonlarını kullanmak iç açıcı görüntülere ulaşmanızı kolaylaştıracak. Sarının her tonu bahar aylarında sık sık tercih edilir olacak. Altın sarısı, hardal sarısı, limon sarısı ve canlı sarı tonlarını sezonda tereddüt etmeden kombinlerinizde kullanabilirsiniz.

Şişkin Kollar Geri Döndü

80’lerin vazgeçilmez modası geri döndü. Şişkin kollar 2019 ilkbahar sezonunda önemli stil parçalarından biri. Havaların ısınmaya başladığı bu günlerde iddialı olurken aynı zamanda feminen görüntülere imza atmak istiyorsanız elbise ve bluzlarınızda şişkin kollara sahip tasarımları mutlaka kullanmalısınız.

Kargo Pantolonlar Hem Şık Hem Rahat

Geri dönen moda parçalarından olan kargo pantolonlar sezonda hem rahat hem de şık olmanızı sağlayacak. Dilerseniz payetli dilerseniz spor tasarımlarına ulaşabileceğiniz pantolon tasarımları sayesinde en cool siz olacaksınız.

Büyük Şapkalar İle Tarz Yaratın

Büyük şapkalar 2019 yılında oldukça tercih ediliyor. Kombinlerinizi farklı şapka modelleriyle tamamlayarak kendinizi podyumda yürüyor gibi hissedebilirsiniz.

Takım Elbiseler

Takım elbiselerin hemen hemen her renk tonu sezonda sıkça tercih ediliyor. Bu sayede istediğiniz rengi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yanlardan kesik tasarımlar, bol paçalar, şal kombinleri ve etek birleşimleri takımların ön plana çıkan detaylarından. Güçlü bir stil oluşturmayı hedefliyorsanız takım elbiselerinizde mutlaka narenciye tonlarını tercih etmelisiniz.

Rengarenk Kıyafetler Sizler Bekliyor

1960’lı yıllarda oldukça kullanılan ve özgürlük sembolü olarak düşünülen renkli kıyafetleri tercih etmek için geç kalmayın. Modanın geçmişten esinlenerek trendleri oluşturduğu sezonda renklerin birleşimleri tasarımların vazgeçilmezi.

Sokak Tarzları İçin Bisikletçi Şortları

Atletizim akımının temsilcisi olan şortlar cool sokak tarzlarının her kombine uyarlanabilen ve gündemden düşmeyen trendi olacak.

İşçi Tulumu

Endüstriyel parçalar sezonda önemini koruyor. Püsküllerle birleştirilen yeni tasarım tulumlar öne çıkan iddialı tasarımlar arasında bulunuyor.

Beyazlarda Kemer Zamanı

İlkbahar aylarında beyaz en çok kullanılan renklerden biri. Özellikle uzun beyaz gömlek elbiselere kemer takılması öne çıkan kombin önerilerinden. Kemerlerin oldukça tercih edildiği sezonda beyaz şıklığını yakalamak oldukça kolay olacak.

Çiçek Desenleri

Çiçek desenleri her sezonun vazgeçilmezi. Ancak bu sezonda tüm çiçekler bir arada moda. Karışık desenler seviyorsanız baharı çiçeklerle karşılayabilirsiniz.

PVC Tasarımları

PVC kullanımı birkaç sezondur oldukça güncel. Yeni sezonda alternatif yağmurluk tasarımları arıyorsanız PVC’lerin istediğiniz rengini tercih ederek kusursuz bir görünüme ulaşabilirsiniz.