2019’un Popüler Saç Modelleri

Değişime hazır mısınız? Yılın popüler saç modellerini sizler için araştırdık. Modern görünüme sahip olmak istiyorsanız 2019 saç modelleri arasından kullanabileceğiniz tarz önerileri sizleri bekliyor. Tarzınızı baştan yaratmak istiyorsanız önerilen renk ve saç şekillerinden teninize ve zevkinize uygun modeli seçerek hayatınıza renk katmak için vakit kaybetmeyin.



Living Coral Trendi



Saç renkleri arasından living coral yılın favorileri arasında yerini koruyor. Sıcak ve pastel tonlar sezonda oldukça ön planda. Pembe renk tonlarını seviyorsanız şeker pembesi saç rengini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Pembe bu yıl hem saç hem de makyajda sıkça kullanılır olacak.



Platin Sarısı



Sarı saç tonlarını kullanmayı seviyorsanız bu yıl saçlarınızı beyaza kadar açabilirsiniz. Beyaza ve griye dönük saç renkleri cool görüntülere ulaşmanızı kolaylaştıracak. Silver şampuanları kullanarak tonunuzu kaybetmeden uzun süre kullanmanız mümkün.



Bob Kesim Saçlar



Kısa saçlar bu yıl sık sık karşımıza çıkacak. Kısa saç modelleri arasından özellikle bob kesim kısa saç severlerin gözdesi. Düz, dalgalı, kahküllü birçok modelde havalı biçimde kullanılabilen bob kesimi Jennifer Lopez, Irina Shayk, Khloe Kardashian, Hailey Baldwin, Sıla, Ezgi Mola ve daha birçok ünlü isim kullanmaya başladı bile. Zaman kaybetmeden bu trende ayak uydurarak modern bir tarza sahip olabilirsiniz.



Örgülü Saçlar



90’lı yıllarda oldukça kullanılan mikro örgü saç şekilleri geri döndü. İddialı bir tarza sahipseniz incecik örülmüş saç trendine rahatlıkla uyabilirsiniz. Örgü saçların yanı sıra tost saç modelini de tercih edebilirsiniz.



Islak Görünümlü Geriye Taranan Saçlar



Geriye doğru taranan saç modelleri birkaç yıldır oldukça moda. Saç spreyleri ve jöle yardımıyla geriye doğru tarayarak modeli kolaylıkla yapabilirsiniz. Yüzünüzü oldukça ön plana çıkaracak olan saç modeli için iddialı makyaj yapmanız gerekiyor.



Metalik Saç Renkleri



2019 yılında doğal saç renklerinin kullanılmasıyla birlikte metalik saç renkleri de adeta yıla damga vuruyor. Bu sezon istediğiniz rengi saçınıza yansıtabilirsiniz. Hem giyim, hem makyaj hem de saçta metalik tonlar ön planda. Mor, mavi, pembe gibi renklerin metalik tonları saçlarınıza istediğiniz değişimi getirecek.



Pastel Renkler Bir Arada



Rengarenk modası saçlarda da uygulanmaya başladı. Unicorn saçlar için vakit kaybetmeyin. Birçok rengin birlikte kullanıldığı saç trendi hızla yayılmaya devam ediyor.



Küllü Kumral



Doğal saç renkleri kullanmayı tercih ediyorsanız küllü kumral ve kahveler kusursuz görünmenizi sağlayacak. Işıltılı kumral tonları 2019’da popüler saç renkleri arasında yerini koruyor. Dilerseniz dipler koyu uçlara doğru açılan kumral tonlarını da rahatlıkla kullanabilirsiniz.



Ombre Saçlar



Ombre modası 2019’da da devam ediyor. Ancak oldukça iddialı ve ışıltılı biçimde. Bu yıl ombre için her rengi tercih edebilirsiniz. 3 ya da 4 rengin yumuşak geçişler yapılarak bir arada kullanıldığı ombreler en çok ilgi gören saç modellerinden. Göz kamaştırmak ve modern görünmek için modaya ayak uydurmaktan vazgeçmeyin.