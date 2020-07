90'lar modası parlıyor!

1990’lı yıllarda kumaş teknolojisi hızla gelişme gösterirken beraberinde farklı moda akımlarını da doğurmuştu. Giyimde tamamen esneklik hakimdi. Spor kıyafetler gece giyiminde de tercih edilebiliyordu. Herkes kendi modasını yaratıyordu. Sadelik her alanda öne çıkıyordu. Bu dönemde özellikle kot gömlekler, taytlar, neon kıyafetler kullanılıyordu. Yanı sıra siyah deri ceket oldukça gözdeydi. Spor ayakkabılar, tozluklar, saç bantları, dökümlü kazaklar 1990’lı yılların vazgeçilmezleri arasında bulunuyordu. Dağınık saçlar en çok tercih edilen saç modeliydi. Yırtık kıyafetler, ekose gömlekler, bol kıyafetler, örgü şapkalar modanın parlayanları olarak önümüze çıkıyordu. Pop kültürü ile gösterişli kıyafetler de öne çıkmaya başlıyordu. Fosforlu tişörtler, yüksek bel kotlar, gözlükler, renkli saç bantları gibi oldukça gösterişli ve büyük takılar da bu dönemde sıkça tercih ediliyordu. Turuncu, yeşil, pembe renkleri sokaklarda görmek mümkündü. Göbek açık tişörtler o yıllarda vazgeçilmezdi. Yeni tarzlar ortaya çıkmıştı ve yeni moda anlayışı oluşturuyordu. Şimdilerde ise 90’lı yılların parçaları tekrar kullanılmaya başladı. Moda zaman zaman geçmişe dönüyor, günümüze uygun tasarımlarla bizi buluşturuyor. 90’lı yılların stillerini beğeniyorsanız geçmişe dönen bu yıl sizin yılınız olacak. Kazak elbiseler, kalın çerçeveli gözlükler, bol paça pantolonlar, kapriler yeniden bizlerle buluşuyor. Birkaç sezondur 90’lı yılların esintilerini görüyorduk. Yanı sıra, 2000’lerin esintileri de görülmeye başlandı. İki moda stilini buluşturarak oldukça tarz ve güncel görünümlere ulaşabilmek mümkün görünüyor.

Simit tokalar geri döndü

Sıcak havalar yaklaşmadan önce tokalarınızı almaya başlayabilirsiniz. İşte tıpkı 90’lardaki gibi renk renk simit tokalara bu yıl ulaşabilirsiniz. Büyük kalın tokalar şimdiden oldukça ilgi görmeye başladı bile. Üstelik bu tokaları eskisi gibi hem bileğinizde hem de saçınızda kullanabilirsiniz.

Yüksek Belli Yırtık Kotlar En Sevileni

Yüksek belli kotlar uzun zamandır kullanılıyordu. Yırtık modeller moda severleri oldukça mutlu edecek. Eskisi gibi kesip şort yaparak da kullanabilirsiniz.

Rahatına Düşkünler İçin: Kot Tulum

Kot tulumları tişörtlerinizin üzerine giyerek harika stiller oluşturabilirsiniz. Postallar da geri döndüğünden kombinlemekte zorlanmayacaksınız.

Omuzları Açık Bırakın

Omuzların açık bırakıldığı moda trendi geri döndü. Açık omuzlu bluzları sık sık göreceksiniz. Geri dönen tayt modelleri ile kombinleyebilirsiniz.

Platformsuz Olmaz Diyorsanız

Platform ayakkabıları bu yıl tereddüt etmeden kullanabilirsiniz.

Bel çantası, choker, kot gömlek, kot ceket, kot şort, emojili pantolonlar, bel çantaları, eşofmanlar, disco stilleri, çiçekli elbiseler, siyah deriler, renkli saç modelleri, ilginç kolyeler, tozluklar, parlak kumaşlar, mini etekler, bol elbiseler ve daha fazlasıyla 90’lar geri döndü. Her an her yere gider gibi giyinebilirsiniz. Tümüyle tekrar kullanılmaya başlanan 90’lı yılların parlayan moda stillerini kullanarak her yerde havalı görüneceksiniz. Geçmişe yolculuğa çıkarak kombinlerinizi hazırlamaya başlayabilirsiniz.