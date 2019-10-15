Moda gelenekleri, toplumlarda oldukça etkili olduğu gibi sürekli de değişim içindedir. İnsanlığın gelişimi ile birlikte değişim gösterdiğinden araştırmalarda da özellikle eski çağlar büyük yer kaplıyor. Duvar resimleri göz önüne alınarak giyimler hakkında fikir edinmek mümkün. Soğuktan korunmak için örtünmelerden modern moda zamanlarına kadar geçen sürede kullanılan malzemeler ve tarzlar zaman zaman benzerlik göstermiştir. Her çağda sınıfsal vurgular içeren kıyafetler kullanıldığı da bilinir. Günümüze yansıyan izlerin anlamları ve farklı tasarımlar yaratmak için antik dönemde kullanılan malzemeler oldukça araştırılmıştır. Giyimde tercih ettikleri kumaşlar hala etkisini sürdürmektedir. Hayvan dişleri, taşlar, madenler özellikle takı ve süs amacıyla tercih ediliyordu. Günümüzde de pek çok örneği görülüyor.

En eski uygarlıklardan olan Eski Mısır kültür, siyasi, dini yapısıyla olduğu gibi modasıyla da farkından söz ettirerek ilgi çekiyor. Birçok bilim insanı için özel ilgi alanı olan Antik Mısır modern moda tasarımcıları tarafından da sıkça araştırma konusu olmuştur. Moda fikirleri için hala önem taşıdığı görülüyor. Farklı giyim tarzlarıyla yoğun ilgi çekmiştir. Medeniyetlerinin uzun süre değişmeden kaldığı belli oluyor. Genellikle vücut çıplak bandaj elbise tercih etmişlerdi. “Scheti” denilen üçgen bandajlar kullanılırken zamanla iplikler ve süslemeler kullanılmaya başlandı. “Kalasin” elbise kıyafetler arasında büyük önem taşıyordu. İnce kumaştan dikilen elbiselerdi. Şeffaf pelerin giydikleri de görülmektedir. Geometrik desen süslemeleri ne kontrast yaptıkları da biliniyor. Açık ve koyu renk tonlarıyla tasarımlar yapmışlardır. Kraliçe Kleopatra ise güzellik ideali olmuştur. Badem gözler, yoğun makyaj, farklı stil, güçlü karakter ve zihniyle ön plana çıkmaktadır. Makyaj hem kadınlar hem de erkekler tarafından yapılırdı. Makyajda siyah ve yeşil yoğun olarak kullanılırdı. Bakımlı olmak oldukça önemliydi. Peruk oldukça popülerdi. Saçlarını kazıtarak özenle yaparlardı. Perukları tüylerle süslemeyi severlerdi. Bilezikler, küpeler, yüzükler, broşlar her türlü mücevher medeniyette sık sık görülüyordu. Yüzük takma özellikle evlilik törenlerinde büyük önem taşıyordu. Beyaz renk ise giyside en çok tercih edilendi. Mumyaların vücutlarında bulunan geometrik dizaynlardan dövme yaptırmayı da sevdikleri de ortaya çıkıyordu.

Antik Mısır’da özellikle keten kullanıldığı biliniyor. Sürekli yıkanabilir özelliğe sahip olduğundan dolayı keten kullanımı büyük önem taşıyordu. Kadınlar tek erkekler ise iki parça kıyafet giyerdi. Oldukça basit giyindikleri bilinmektedir. Mısır’ın dünya giyim kültüründe büyük etkisi söz konusudur. Hem antik kıyafetler hem de esintiler günümüzde de sık sık görülmektedir. Keten dokumacılığında önemli seviyeye gelmişlerdir. Günümüzde teknoloji yardımıyla kullanılan ince iplikleri M.Ö. 2500 tarihlerinde üretip, dokumuşlardır. Mumyalama işlemlerinde de keten iplikten dokunmuş kumaşlar kullanılmıştır. İnce dokuma yapılmış olması birçok bilim insanını şaşırtmıştır. Kıyafetlerde sadelikten yana olan Mısırlı kadınlar takılarına fazlasıyla özen gösteriyordu. Çeşitli takılar ve gerdanlıklar takarlardı. Mısırlı kadınların en karakteristik özelliği ise göz makyajlarıdır. Göz makyajları moda da hala sıkça karşımıza çıkmaktadır. Antik Mısır’da erkekler de takı takardı. Herkes için takı önemliydi. Zenginler altın ve gümüş tercih ederken yoksul kişiler için bakır ve çiniden yapılmış takıları tercih ederlerdi. Aksesuarın oldukça önemli olduğu bu toplumda şapka da büyük önem taşıyordu. Şapkaya ilk bu uygarlıkta rastlanmıştır. Peştamal benzeri giysilerin yerini sonralarda pilili kısa etek ve bol gömlekler almıştır. Beyaz keten gömlek ve elbiseler toplumda değişiklik gösteriyordu. Yüksek kalitedeki kumaşları firavun ve rahipler kullanıyordu. Varlıklıların elbiseleri desenli ve boncuklu olurdu. Askerler deri yama kullanırdı. İşçiler ise keten giysinin üzerine örülmüş deri kullanırdı. Kokular sürünmeyi severlerdi. Takma saç ve takma sakal özel günlerde kullanılan aksesuarlardandı. Yünlü dokumanın sık sık kullanıldığı görülmektedir. Leopar gibi hayvan derilerini kullanırlardı. Dekoratif ve süslü tören kıyafetlerini bazı dönemlerde kullanmışlardır. Sonraki çağlarda ise daha fazla örtünmeye, renkli ve süslü elbiseler tercih etmeye başlamışlardır. Süse verilen önem oldukça fazlaydı. O dönemlerde giysiler toplumun konumunu ve varlıklarını gösterir biçimde belirgindi. Antik Mısır günümüz modasının hala esinlendiği bir dönem olarak önemini koruyor. Modada antik tarzlar seviyorsanız bu esintileri rahatlıkla kullanabilirsiniz.