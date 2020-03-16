Filmlere konu olduğu gibi söz konusu moda olduğu zaman da her daim izleri görülüyor Antik Yunan’ın. Antik dönem esintilerini defilelerde de görmeye alışığız. Son olarak ünlü modacı Emre Tamer’in koleksiyonunda karşımıza çıktığı gibi Antik Yunan modası geçmiyor. Londra Moda Haftası’nda Medusa’nın canlandırılması Tamer’in defilesinde ilginç ve çarpıcı görüntüler oluşturdu.

Peki Antik Yunan’da giyim kuşam nasıldı? Antik Yunan, Bizans, Antik Mısır Dönemi’ne bakıldığında giyim kültürleri bulundukları coğrafi koşullara göre değişiklik göstermiştir. Hangi ürünlerin yetiştirildiği, iklim giyim kuşama yansımıştır. Antik Yunan’da erkekler Büyük İskender öncesine kadar uzun sakal ve saç kullanmışlardır. Kadınlar ve erkekler bol giysiler giyerlerdi. Kadınlar için dönemde desen ve renkler çok önemli olduğundan desenli giysiler görülmüştür. Kemerle bağlamaya da sıkça rastlanırdı. Bedeni kaplayan ince kumaştan oluşan giysiler sıcak havalarda tercih edilirken soğuklarda şapka kullanmaya özen göstermişlerdir.

Chiton yaygın giysi türüydü. Altın ve gümüş zincirlerin giysilerinde kullanıldığını görüyoruz. Vücudun ön planda olması, omuzun açık bırakılması ve dekolteler sıkça görülüyordu. Kumaşı broşla tutturmak ve altına sandalet giymek öne çıkıyordu. Özellikle deri sandaletler kullanılırdı. Kış aylarında ise botlar soğuktan koruyordu.

Tunik adı verilen giysi özellikle Bizans’da kullanılmaya başlanarak, omuzdan dize kadar rahat kıyafetler şeklinde kullanıldı. Belden kuşak ile sabitlenirdi. İnci ve değerli taşlarla kalın kumaşlara işlemeler yapılmaya başlanmıştı, bu giysiler oldukça pahalıydı. Sınıfsal ayrıma göre kıyafetler de gruba ayrılıyordu.

Mücevher Antik Yunan kadınlarının vazgeçilmeziydi. Giysilerin üzerinde takılar olduğu görülür. Saçlarda ise topuz model şıklığın bir göstergesiydi. Şıklığına özen gösteren kadınlar için tırnak boyamak ve güzel kokular kullanmak da oldukça önemliydi. Antik Yunan topuzu ve örgüsü hala modadır. Kıvırcık ve dalgalı saçlar dönemin en dikkat çekici detaylarından. Uzun dalgalı saçların taçlarla süslenmesi günümüzde trend olmaya devam ediyor. Yanı sıra desenli, renkli ve bol elbiseler de antik esintilerle sürekli karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kuşakla beli bağlamak vazgeçilmez tarzlardan biri olarak önemini koruyor. Farklı tasarımlara antik esintiler eklemek ise modanın olmazsa olmazlarından.

Estetiğin her dönemde önem kazanması modanın oluşumu için önemlidir. Modası hiç geçmeyecek ve iz bırakacak parçaları tasarlamak için antik dönem kültürünü iyi incelemek gerekiyor. Bu sayede hikayeyi oluşturmak da fazlasıyla kolay oluyor.