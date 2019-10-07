Almeda Abazi, Bella Thorne, Fahriye Evcen, Kylie Jenner, Megan Fox, Hadise, Ebru Polat, Ajda Pekkan ve daha birçok isim hacimli ve güzel dudaklara sahip. Peki bu güzel dudaklar nasıl mı yapılıyor? Güzellik algısı ve moda sürekli yenilenip değişim gösterdiğinden karşımıza sürekli yeni akımlar çıkıyor. Tarih boyunca çekiciliğin simgesi olan dolgun dudaklar adeta moda haline gelmiş durumda. Dönemin koşullarına uygun şekillenen modada estetik ameliyatlar da zaman zaman baş gösteriyor. Tıpkı kıyafetlerdeki gibi dudaklarda da eskiye dönüş modası söz konusu.

Pek çok kişi dudak estetiği yöntemlerine başvurarak modaya ayak uyduruyor. Ancak modanın dışında da gerekli durumlarda uygulanması mümkün yöntemler bulunuyor. Özellikle dudak kaldırma tekniği yoğun ilgi görüyor. Güzel dudaklar kişinin yaşantısında birçok olumlu etkiye sahiptir. Mutlu olmak, yüz ve duygusal ifadelerini değiştirmek ya da etkilemek gibi. Özellikle ince yapısı olan dudaklara sahip kişilerin yaptırdığı dudak estetiğinde son dönemlerde ön plana çıkan teknikler; boğa boynuzu ya da burun altı dudak kaldırma, martı kanadı tekniği, dudak asma, Paris dudak ve V-Y dudağı. Kısa sürede yapılan bu tekniklere göz atarak fikir edinebilirsiniz. Oldukça etkili olan bu yöntemler sayesinde dudaklarınız uzun süre canlı ve kusursuz bir görünüme sahip olacaktır.

İdeal dudak şeklinde alt dudak üst dudaktan daha dolgun olmalıdır. Üst dudağın kıvrımı belirgin olmalıdır. Üst dudağın altından diş etleri görünmemeli ve dudak derisi pürüzsüz olmalıdır. Ancak yaş aldıkça dudak şeklinde değişimler yaşanabilir. Bu nedenle sorun yaşıyorsanız söz konusu operasyonlardan kolaylıkla yararlanabilirsiniz. Gülümseme ve yüz hatları dikkate alınarak işlem gerçekleştirilmektedir. Ancak işlemin kesinlikle uzman tarafından yapılması gerekiyor. Gidilecek yerin önceden araştırılması ve güvenilir olması bu alanda fazlasıyla önem taşıyor. Olumsuz örneklerin sıkça rastlandığı durumlardan uzak kalmak adına doğru kişiyi tercih etmelisiniz. Dudak tasarımı bir sanattır ve doğru kişi tarafından yapılması gerekir.

İfadesini güçlendirmek isteyenlerin sık sık başvurduğu dudak estetiği son zamanlarda oldukça trend. Gençliğin, güzelliğin, seksiliğin olmazsa olmazlarından hacimli dudaklar diyorsanız sizler de yeni modaya ayak uydurabilir ve yepyeni bir görünüme kavuşabilirsiniz. Ayrıca dudak kanseri nedeniyle dudaklarının bir kısmı alınmak zorunda kalınan kişiler dudak onarım ameliyatlarından rahatlıkla yararlanabiliyor. Yüzünüzün kusursuz estetik görünüme sahip olmasını istiyorsanız bir uzmana vakit kaybetmeden danışabilirsiniz. Ağız çevresine enjekte edilen dolgu işlemleri ile kısa sürede dolgun dudaklara sahip olacaksınız. Kişiye göre operasyon ve iyileşme süresi değişim gösterse de oldukça kısa sürede sonuç almak mümkün.

İşlemlerin öncesinde sigaranın bırakılması, ilaç kullanmama gibi detaylar dikkat çekiyor. Bu nedenle operasyon öncesi ve sonrası uzmanınızın dediklerine önem vermelisiniz. Risk durumları oluşturan ateş, şişkinlik gibi durumlarda doktorunuza geç kalmadan başvurmalısınız. Uygun bulunan herkes bu işlemleri yaptırabilir. Ancak lupus hastalığı, diyabet, uçuk enfeksiyonu gibi durumlar özel inceleme gerektiriyor. Uzman doktorun kullandığı gerekli ekipmanlar ve teknikler sayesinde doğal ve dolgun dudak biçimine ulaşmak oldukça kolay.

Dudak Dolgusu Kimlere Yapılmaktadır?

Doğuştan ince dudaklara sahip olan herkes dudaklarına estetik yaptırabilir. Ayrıca yaşlandıkça dudaklarda incelme ve küçülme görülebilir bu nedenle doğal ve dolgun dudaklara sahip olmak isteyebilir ve silikon uygulamasına başvurabilirsiniz. Dudak estetiği için istediğiniz dudak şeklini belirlemelisiniz. Birçok farklı dudak tipinden dilediğinizi seçebilirsiniz. Yüzünüze uygun olan modeli seçmeniz estetik açıdan önemlidir. Gerekli dudak analizi yapıldıktan sonra uyumlu ve dengeli model oranlara uygun şekilde belirlenir. Düz dudaklar, ince dudaklar, dudakların asimetrik şekli ve dudak çevresinde kırışık olanlar dudak estetiğinde büyük önem taşıyor. Düz ve ince dudaklar gülüş açısından kişiyi rahatsız hissettirebilir ve iyi bir gülümseme için dolgun dudaklar isteyebilmektedir. Ancak estetik düşünüyorsanız uzmanınız yüzünüze uygun modeller için size yardımcı olacaktır. Ayrıca değişen modayı göz önünde bulundurarak tıpkı kaşlarda olduğu gibi geçici dudak estetiği uygulamalarını tercih etmenizi öneririz. Böylece daha olumlu sonuçlara ulaşacaksınız. Mutlu gülüşler dileriz.