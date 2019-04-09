Güçlü Kadın Modası: Kendin Ol

Uzun yıllardır üzerinde özenle çaba gösterilen kadın hareketleri sayesinde dünyada özellikle son yıllarda kadın dayanışması oldukça arttı ve kadınlar seslerini güçlü bir şekilde göstermeye başladı. Kadınların güçlü olduğu pek çok alan olduğu gibi moda da kadınların hem ilgi duyduğu hem de güçlü olduğu konulardan biri. Giyim tercihi kadınların özgür olması gereken alanlardan biri olduğu için de her tarza uygun tasarımlar günümüzde oldukça ön plana çıkıyor. Güçlü kadın modası için birçok marka farklı sloganlar üreterek kadınların gücüne güç katmak için adeta sıraya girmiş halde. Her sezon üzerinde durulan güçlü stil gelecek sezonlarda da önemini koruyacak. Bu nedenle kendinizden emin güçlü bir stil yaratmak istiyorsanız trendlere göz atmalısınız. Güçlü bir stil için mutlu olacağınız, kendinize yakıştıracağınız ve tabii ki özgür hissedeceğiniz kıyafet seçimleri yapmaya özen göstermelisiniz. Kendinizden emin şekilde adımlar atarak yürüdüğünüzde gücünüzü hissettiriyor olacaksınız.

Çiçek baskıları son dönemlerde oldukça revaçta. Genç ve modern çizgilerde kalmak istiyorsanız çiçek modasından yana tercih yaparak doğru aksesuar kombinleri ile gücünüze güç katabilirsiniz. Daha önce temsil edilmiş birçok kadın imajı sık sık karşımıza çıkıyor. Ama özellikle 2019 modası ve sonrasında temsil edilmeyen kadınların da görünür hale gelmesi için modacılar özenle çalışıyor. Bilinen güzellik anlayışlarının ötesine geçerek imaj tazeleyebilirsiniz. Bunun için kendi güzelliğinizden emin olmanız yeterli. Sonbahar kış sezonunda güçlü kadın imajına bol bol rastlayacağız. Özellikle siyah beyaz tonlar iddialı ve cesur olmak isteyenlerin vazgeçilmezi olacak. Seksi ve güçlü olmak mı istiyorsunuz? Vücuda yapışan giysiler, deriler, sabahlık tarzı ceketler ve eteği dantelli elbiseler tam da size göre. Fermuarlı tasarımları ise fazlasıyla beğeneceksiniz. Güncel koleksiyonlarda “Alfa kadın” için birbirinden farklı tasarımlar bulunuyor. Önerileri dikkate aldığınızda istediğiniz görünüme ulaşmak oldukça kolay bir hal alacak. Maskülen çizgilerdeki tarzlar yine günümüzde fazlasıyla tercih edilir bir halde. Geniş yakalı ceketler, gömlekler, yüksek bel pantolonlar sert imaj yaratmak için kadınlar tarafından oldukça ilgi görüyor. Görünümü daha güçlü bir hale getirmek istiyorsanız kombinlerinizde fötr şapka, pantolon askısı, fular, iddialı kolye tasarımları tercih etmelisiniz. Etek ya da pantolon, gömlek ve ceket kombinleri gibi takım elbise tarzları fazlasıyla ön planda. Bu tarzı seviyorsanız rahatlıkla kullanabilirsiniz ancak güçlü bir stil için takım elbiseleri tercih etmeniz şart değil. Birbirinden farklı etek ve elbiselerle de benzersiz şıklığa ulaşmak ve güçlü görünmek mümkün. Dilerseniz kalem eteklerinizi geniş yakalı gömleklerle birlikte tercih edebilir ve fötr şapka kullanarak kendi stilinizi oluşturabilirsiniz. Vücuda oturmayan boyfriend jeanleri, stilettolar ve iddialı büstiyerlerle kombinleyebilirsiniz. Blazer ceket de en cool görünüme ulaşmak için istediğiniz her yerde tercih edebileceğiniz parçalardan biri.

Kadın stilinde tüm tarzların uyarlaması başarılı şekilde yapılabiliyor. Androjen modası sayesinde erkek kıyafetlerinin hepsini kullanarak tarzınızı koruyabilirsiniz. Makyajınızı ise sade tutabileceğiniz gibi kırmızı rujlardan yana da tercih yapabilirsiniz. Renk seçimlerinizde tamamen özgürsünüz. Kendinizden eminseniz seçimlerinizi rahatlıkla yapacaksınız. Lady Gaga, Kate Moss, Blake Lively, Hari Nef, Olivia Palermo ve daha birçok stil ikonlarını takip ederek ilham alabilirsiniz. Ruhunuzu giysilerinize yansıtmak için acele edin.