İddialı 2019 Monokrom Modası

Tek renk kullanmayı seviyor ve farklı renkleri bir araya getirmeyi sevmiyorsanız monokrom modası tam da size göre. Tek renk kıyafetlerin kombinlenmesi ile oluşturulan monokrom moda akımında baştan aşağı tek renk olmalısınız. Monokrom giyim tarzı son yıllarda yoğun ilgi görüyor. Müthiş stillere sahip olabileceğiniz bu tarzda akla ilk siyah ve beyaz tonları gelse de gelişen moda sayesinde her renk kullanılabilmektedir. Kırmızı gibi cesur ve tutkulu renkler monokrom stilinde sizleri kendinden emin bir hale getirecek.

Tek renk kullanmanın yanı sıra desenli giysiler tercih ederek zıtlık yaratabilirsiniz. Kare, çizgi ya da puantiyeli ürünleri kullanarak oldukça iddialı tarzlara imza atabilirsiniz. Tek renk ya da tek desenden oluşturulan monokrom kombinler 2019 modasında büyük önem taşıyor. Giyim modasının adeta yeni trendi haline gelmiş durumda. Sade ve şık olmak için tek renk kombinler tercih ederek stilinizi rahatlıkla gözler önüne sermeniz mümkün görünüyor. Tek renk giyinmek her zaman büyük cesarete sahip olanların işidir. Tarzınıza güveniyorsanız tek renk kombinler kullanarak modaya ayak uydurabilirsiniz. Tek renk kombinleri yaparken kötü bir görünüme ulaşmak istemiyorsanız mutlaka ayrıntılara dikkat etmelisiniz. Zayıf ve zarif görünmek isteyenler tercihini özellikle siyahtan yana yapabilir. Siyah beyaz desenler de oldukça ilgi gören kombinler arasında. Aksesuar seçimlerinize de özen göstererek trend görüntünüzü koruyabilirsiniz.

2019 monokrom modasında sadelik ön plandayken kombinlerinizi istediğiniz renkten yana seçebilirsiniz. Kare desenli gömlek kombin denemeleri bu sene oldukça karşımıza çıkıyor. Tek renk kuralına uyarak birbirinden tarz ve çekici görünümler elde edeceksiniz. Tek parça kıyafet kombininde şık görünüme ulaşmak oldukça kolay. Parça uyumuna gereken özeni göstererek en havalı görüntüleri oluşturmak için vakit kaybetmeden monokrom moda akımını uygulayabilirsiniz.