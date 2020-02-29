İlkbahar trendleri cezbediyor

Önümüzdeki sezon trendlerinden bahsedilmeye başlanmış olsa da baharın gelmesiyle 2020 ilkbahar trendleri ilgiyi tekrar çekmeyi başarıyor. Cezbeden trend parçalara modaya ilgi duyanlar mutlaka göz atmalı. İlkbahar aylarına girmeden önce öne çıkan parçaları inceleyerek hem işte hem sokakta şıklığı yakalamak için ipucu bulabilirsiniz. Geçmişten esintiler görüldüğü gibi büyüleyici yeni stiller tercih edilmek üzere sizleri bekliyor. İklim değişikliklerine dikkat çekmek için hazırlanan tasarımlar ise önemle karşımıza çıkıyor olacak. Ayrıca unutmayın, nerede olursa olsun herkes ilk olarak dış görünüşe bakıyor. Kendinden emin ve şık görünmek istiyorsanız sürdürülebilir güncel moda parçalarına önem vermelisiniz.

Kabarık kollar büyülüyor

Bir süredir tekrar görmeye başladığımız vatkalı kollar sezonda oldukça ön plana çıkıyor. Ceketlerde bol bol kabarık kollar göreceğiz. Karpuz kol modellerini de bluzlarınızda tercih ederek güncel şıklığa ulaşabilirsiniz.

Çizgi – Çizgi – Çizgi

Çizgili kıyafetler sever misiniz? Cevabınız evetse pantolon, bluz, elbise, pijama, şort ve diğer tüm parçalarda çizgilerin ön plana çıktığı tasarımları kullanabilirsiniz. Özellikle örgü ile birleşimi en iddialı görünümler arasında.

Denim giymenin bir kuralı var

Sokak stili seviyorsanız denimin pek çok çeşidi tam anlamıyla moda. Fırfırlı denim gömlek, yırtık bol pantolonlar, slouchy denim, bol etekler sizlerle. Ancak sezonda ön plana çıkan zincirlerle kullanımı fazlasıyla revaçta.

Neon renkler

Sarı, yeşil, mavi, kırmızı tonlarının öne çıktığı sezonda renklerin arttırılmış tonu tüm çekiciliğiyle karşınızda. Neon elbise ve bluzları her yerde görebilirsiniz.

Siyah

Siyah sezonun trend renklerinden. Çoğu zaman ilkbahar yaz sezonlarında ideal görünmese de bu sezon siyahın asaletini bol bol göreceğiz.

Romantik fırfırlar

Uçuşan etek ve elbiselerin yanı sıra fırfırlar; şapka, bluz, gömlek, ceket gibi her parçada en gösterişli haliyle karşımıza çıkıyor.

Mikro şortlar

Mikro kısa şortların ceketlerle kombinlenmesi sezonda oldukça trend.

70’lere döndüren ceketler

Farklı ve oldukça iddialı görünmeyi seviyorsanız geniş yakalı 70’li yılları andıran ceketleri tercih ederek inanılmaz kombinler oluşturabilirsiniz. Şık olabileceğiniz gibi oldukça çılgın stiller de oluşturabilirsiniz.

Geniş formların iddiası

Giyilemeyecek derecede aşırı geniş ve hacimli elbiseler önemli markalarda ilham kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Geniş formları özellikle gece kıyafetlerinde sıkça göreceksiniz.

Aksesuarlarda Abartı

Özellikle 1990’lı yıllarda ve 2000’lerin başında kullanılan aksesuarlar 2020 ilkbahar modasında da karşımıza çıkıyor. Boyuna takılan çantalar, renkli saç aksesuarları, büyük küpeler, zincir kolyeler, halat kemerler gözde trendlerden. Parlayan eşarplar da trend saç aksesuarları arasındaki yerini koruyor. Pin aksesuarlar ise şıklığınızı tamamlamanıza yardımcı olacak.

Rafya çantalar

2020 ilkbahar modası arasında sürdürülebilir moda için rafya oldukça ön planda. Doğada parçalanabilen rafyadan oluşan çantaların birbirinden şık tasarımlarına ulaşacaksınız. Ayrıca salaş olan büyük çantaları da kullanabilirsiniz.

Geometrik Ayakkabılar

Sezonun ilginç ayakkabı tasarımlarına mutlaka göz atmalısınız. Küt burunlar, dantel ve fırfır birleşimi, sert topuklar 2020 trendleri arasında sizleri bekliyor.

Parlayan Yüz, Renkli Dudaklar

Nude rujlardan bu sezon uzaklaşıyoruz. Cesur stil sevenler yıl boyunca mavi, yeşil, mor, gri, siyah gibi çarpıcı ve iddialı rujları tercih edebilir. Rujların yanı sıra göz makyajında da rengarenk iddialı ve canlı tonlar moda. Pembe parlayan allıklar ve ışıltılı yüz makyajı sezonun trendlerinden. Fosforlu renkleri makyajınızda bu yıl dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.