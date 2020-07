Moda Tutkunları İçin 10 Film

Moda filmleri her moda takipçisinin ilgi alanındadır. Modayla yakından ilgileniyorsanız filmlerdeki hikayelere mutlaka göz atmalısınız. Modanın renkli dünyasına sinema gözünden bakmak için acele edin. Etkileyici filmler moda hakkında farklı taraftan düşünmenizi de sağlayacak. İşte moda dünyasına ışık tutan o unutulmaz filmler:



1. Coco Before Chanel (Coco Chanel’den Önce)



Dünyaca ünlü Fransız moda tasarımcısı Coco Chanel’in hikayesini anlatan filmden oldukça etkileneceksiniz. Coco Chanel’in biyografisini anlatan filmde ünlü olmadan önceki yaşamına ve önemli bir modacı olma yolunda yaşadıklarına tanıklık edeceksiniz. Kadın modasında Chanel’in yarattığı devrimi konu alan filmin başrolünde Audrey Tautou yer alıyor.



2. Yves Saint Laurent



Tasarıma yeni bir bakış açısı getiren Yves Saint Laurent’in kariyerini konu alan film duygusal yönden de izleyiciyi büyülüyor.



3. Breakfast at Tiffany’s (Tiffany’de Kahvaltı)



Audrey Hepburn’ün başrolünde oynadığı Tiffany’de Kahvaltı filmi moda severlerin kaçırmaması gereken filmlerden. Mücevher dükkanı Tiffany’de her sabah kahvaltı yapan New York sosyetesinin önemli isimlerinden Holly’in yaşadığı aşkı anlatan ikonik filmde siyah elbiseler, gösterişli takılar, şapka ve gözlükler 60’ların şık tarzıyla sizleri bekliyor.



4. Devil Wears Prada (Şeytan Marka Giyer)



2006 yapımı filmde kendinizi 2000’lerin modasının ortasında bulacaksınız. Ünlü bir moda dergisinde çalışmanın nasıl olduğunu göreceğiniz filmde ünlü markalardan pek çok şeye tanık olacaksınız.



5. The September Issue (Eylül Sayısı)



Karl Lagerfeld, Oscar de la Renta, Grace Coddington gibi yıldızları görmek için bu belgeseli mutlaka izlemelisiniz. Anna Wintour ve çalışanlarının Vogue Eylül 2007 sayısının hazırlıklarını ve sahne arkasındaki dramı konu alıyor.



6. Crimes of Fashion (Moda Suçları)



2004 yapımı filmde Kaley Cuoco ve Megan Fox başrollerde. Komedi televizyon filmi, moda tasarımcısı olmak isteyen bir öğrencinin moda okulunda yaşadığı maceralarını konu alıyor.



7. Factory Girl (Fabrika Kızı)



2006 ABD yapımı olan biyografik film, Andy Warhol ile Edie Sedgwick’in ilişkisi üzerine kuruludur. New York’a gelmek üzere yola çıkan bir kız Andy Warhol isminde genç bir sanatçı ile tanışınca ondan istediği gibi aktrist olması için yardım edeceğine dair söz alır. Onun giyim fabrikalarında görev alıp, New York ışıltıları altında yaşamanın bir bedeli olacaktır. Filmde 1960’ların idol kadınlarından olan Edie Sedgwick’in hızlı yükselişi ve düşüşünün dramatik hikayesine tanıklık edeceksiniz. İnişli çıkışlı ilişkileri, hayat biçimleri izleyenleri oldukça etkiliyor.



8. 20 ans d’ecart (Son Moda Aşk)



2013 yapımı Fransız romantik komedi filminde 38 yaşındaki bir kadının genç bir çocukla olan ilişkisi anlatılıyor. Moda dergisi editörü olan Alice genel yayın yönetmeni olmak için hayaller kurar. Ancak rakiplerini geride bırakmak zorundadır. Patronu genç biriyle ilişki yaşamasının onu olumlu yönde etkileyeceği söyler. Kariyeri yüzünden yıllarca aşkı ihmal eden Alice, Bathazar ile tanışınca hayatı değişecektir.



9. Gia



Gia, Amerikanın ilk süper modellerinden biridir. Gia Marie Carangi’nin 17 yaşından ölümüne kadar ki hayat hikayesini konu alan filmde özel yaşamı, ilişkileri, başarıları, kariyeri, inişleri gözler önüne seriliyor. 1998 yapımı biyografik filmin başrolünde ise Angelina Jolie rol alıyor.



10. Confessions of a Shopaholic (Bir Alışverişkoliğin İtirafları)



Becky Bloomwood kendisini alışveriş yapmaktan alıkoyamamaktadır. Moda dergisine kapak atmayı hedeflemektedir ama bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır. İstediği yayın grubunda finans dergisinde işe alınır. Köşesindeki konu ise az parayla çok alışveriştir. Fakat bu konu onu oldukça zorlayacaktır. 2009 yapımı ABD romantik komedi filminde oldukça eğleneceksiniz.