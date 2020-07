Modanın Değişmeyen Parçaları

Modanın değişmez parçaları sayesinde her sezonun modasına ayak uyduracak ve şıklığınızı koruyacaksınız. Moda sürekli değişim göstererek her geçen gün yeni tarzlarla karşımıza çıkıyor. Hızlı tüketim anlayışı hayatımızda olsa da modanın doğru seçilmiş ve önemini kaybetmeyen parçaları moda anlayışına hala yön veriyor. Sizler de bu parçalara göz atabilir ve kıyafetleriniz için esinlenebilirsiniz. Böylece modayı takip etmeseniz dahi her sezon şıklığınızı koruyacaksınız.

Trençkot

Trençkot tüm sezonların vazgeçilmez parçalarından. İstenilen her tarza uygun modeline kolaylıkla ulaşmak mümkün. Sezonluk kumaşa sahip olanları bahar aylarında tercih ederek modern görünebilirsiniz. Sade renkler her sezon moda olsa da son yıllarda renkli modelleri oldukça revaçta.

Siyah ve Slip Elbiseler

Siyah elbiseler modanın vazgeçilmezleri arasında yerini koruyor. Spor, klasik ya da dilediğiniz tarzdaki modelleri istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Şık topuklu ayakkabılar ile kombinlenen elbiseler vazgeçilmez stiller arasında bulunuyor. Ceket tercih ederek iş kıyafeti haline getirebilir ya da siyah elbisenizi sportif biçimde kombinleyerek demode görünmekten kurtulabilirsiniz. Özellikle Coco Chanel’in moda haline getirdiği kısa siyah elbiseler moda dünyasının en önemli parçalarından. Dünya çapında her kadın için popüler elbiselerdir. Slip elbiseler ise iç çamaşırını sokağa uyarlama akımında vazgeçilmez parçalardan biri. Rahat ve seksi görünen elbise istiyorsanız askılı, verev kesim modelleri tercih ederek her sezona ayak uydurabilirsiniz.

Siyah Çanta

Siyah çanta her zaman kurtarıcı parçalardan biri olarak bulunuyor. Oldukça kullanışlı olması nedeniyle her sezon modada önemini koruyor. Tarzınıza uygun modelini istediğiniz zaman rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Özellikle zincirli küçük siyah çantalar en popüler model olarak biliniyor.

Denim

Kotlar pantolon, ceket, yelek gibi birçok giysinin vazgeçilmezidir. Her mevsim birbirinden farklı modelleriyle karşımıza çıkarak istediğimiz tarzı yakalamamızı sağlıyor. Sizler de denim kullanmayı seviyorsanız her sezonun öne çıkan tonlarına göz atarak istediğiniz parçayı istediğiniz mevsimde giyebilirsiniz.

Mini Etek

Modanın değişmeyen parçaları arasında bulunan mini etekleri istediğiniz mevsimde tercih ederek sezona uygun kombinleyebilirsiniz. Özellikle düz kesimdeki modeller modasını hiç yitirmemekte.

Stiletto

Her sezon iddialı modelleri ve renkleri sunulsa da kırmızı tabanlı model modasını yitirmeyenler arasında. Louboutin ikonik ayakkabılardan esinlenerek tercihinizi yapabilirsiniz.

Blazer Ceket

Özellikle kadınlar tarafından kullanılan ceket hem maskülen hem de feminen görünüm sağlaması açısından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. YSL’in “Le Smoking Tuxedo” ceketi bu modanın başlamasını sağladı. Gömlek, tişört ya da bustiyerlerle rahatlıkla kombinleyebilir ve ikonik parçanızı en tarz hale getirebilirsiniz.

Bağlamalı Elbise

Diane von Fürstenberg’in özgür kadın tasarımlarından olan bağlamalı elbiseler ince göstermesi ve rahat olması açısından kadınların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Etek Ceket Takımları

Chanel Suit koleksiyonundan etkilenen tasarımcılar uzun yıllardır benzer parçaları bir araya getirerek moda dünyasına sunmakta. Bu nedenle etek ve ceket takım tercihi yaparak oldukça modern görünüme ulaşabilirsiniz.

Balerin Eteği

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra renkli ve eğlenceli parçaların kullanımına gidilmiş ve balerin tütüsünden esinlenilmişti. Dünyaca ünlü markalar günümüzde de önem vererek birbirinden iddialı modelleri her yıl sunuyor. Hacimli etek seviyorsanız tereddüt etmeden tercih edebilir ve rahat parçalarla kombinleyebilirsiniz.