Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇocuk Sağlığı Haberleri Besin alerjisi olan çocuklar için okullarda alınabilecek önlemler
09.11.2020 - 13:16 |

Besin alerjisi olan çocuklar için okullarda alınabilecek önlemler

Besin alerjisi çocuklarda %6 oranında görülen sağlık sorunudur. Besin alerjisi olan çocuklar için pandemi döneminde okullarda bazı önlemler alınması faydalı olacaktır. Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay ve Dernek üyesi Alerji Diyetisyeni Ecem Tuğba Özkan Besin Alerjisi olan çocuklar için okullarda alınabilecek önlemleri anlattı.

Besin alerjisi olan çocuklar için okullarda alınabilecek önlemler
ABONE OL

Gıda alerjisi olan bir öğrenci ebeveyninin istenmeyen durumların önüne geçmek için uygulayabileceği önlemler vardır. 

Okul Personeli ve Öğretmenler ile Tanışın

Okullarda gıda alerjisi olan çocukların ihtiyaçlarını karşılamanın en iyi yolu; çocukla, çocuğun ebeveynleriyle ve okul personeliyle birlikte bir ekip olarak çalışmaktır. Onlara çocuğunuzu nasıl destekleyebilecekleri hakkında belirli bilgiler verin. Yiyecek alerjileri hakkında sahip olabilecekleri yanlış anlamaları giderin.

Etkili iletişim, herkesin gıda alerjisini anlamasına yardımcı olmak, çocukların sağlık güvenliğini ve yemeklerden zevk almasını sağlamak için anahtardır. Öğretmenlerinin ve yemekhane görevlilerinin çocuğunuzu tanıdığından ve sorunlu yiyecekleri bildiklerinden emin olun. Beslenme departmanıyla ilk temas kurduğunuzda aylık menüyü edinin ve çocuğunuzla birlikte gözden geçirin. Çocuğun alerjik olduğu gıdalar hakkında ve alerjik şok gelişmesi hakkında yapılması gereken ilk yardım planını, doktorunuzdan alarak okul yönetimi ve öğretmenle yazılı olarak paylaşın.

Herkesin alerjik şok ilk yardım planını bildiğinden emin olun

Okulların çocukları güvende tutmaya yardımcı olmak için ele almaları gereken iki ana sorun; gıda alerjisi yönetimi ve epinefrin ile acil durumlara müdahale yetersizliğidir. Okulda Gıda Alerjisi ve Alerjik Şok (Anaflaksi) İlk Yardım Planı gibi yazılı planların bulunduğundan, bu konuda gerekli kişilere eğitim verildiğinden emin olun. Çocuğunuzun ve gerekli kişilerin epinefrin otoenjektörlerinin nerede saklandığını, bunlara kimin erişimi olduğunu, acil bir durumda nasıl uygulanabileceğini bilmesini sağlayın.

Alerjik besinin yanlışlıkla tüketmesi durumunda öğretmenin nasıl bir müdahalede bulunacağının önceden belirlenmesi ve bunun için ilk yardım planı hakkında daha önceden eğitim alması çok önemlidir. Bu ilk yardım planı doğrultusunda müdahale yapabileceği konusunda ailenin yazılı izni olması faydalı olacaktır. İlk yardım planını bilen öğretmenlerin olması aileleri çok rahatlatacaktır. Bunun için alerjik gıdalar, alerjik şok gelişmesi durumunda yapılması gereken ilk yardım planını doktorunuzdan yazılı olarak alıp okul yönetimi ve öğretmeniyle paylaşılması çok önemlidir.

Okul içi toplu etkinliklerde gönüllü olun

Çocuğunuzun katılacağı, yiyecek içeren sınıf etkinlikleri, okul gezileri, doğum günleri gibi etkinliklerde gönüllü veya refakatçi olarak yer alın. Katılamayacaksanız, epinefrin uygulaması konusunda güvendiğiniz bir arkadaşınızın, komşunuzun veya aile üyenizin katılmasını sağlayın.

Çocuğunuza görevler verin

Küçük çocuklara gıda alerjileri hakkındaki kitaplar okuyun. Otomatik enjektör replikaları ile pratik yapmalarına, yemeklerden önce ve sonra eğlenceli el yıkama şarkıları oluşturmalarına yardımcı olun. Daha büyük çocuklara; yiyecek etiketlerini okumayı, etiketsiz (ev yapımı dahil) gıdalardan kaçınmayın.

Alerjik şok reaksiyonun belirtilerini nasıl anlayacaklarını ve nasıl müdahale edilmesi gerektiğini öğretin. Gıda alerjisi olan çocukların uyması gereken genel kural başkalarının önerisiyle bile olsa bilmedikleri ve güvenmedikleri hiçbir yiyeceği tüketmemelidir.

Güvenli yemekleri ve atıştırmalıkları eğlenceli hale getirin

Alerjisi olan ailelerde, yiyecekler genellikle gerginlik sebebi olabilir. Bunun yerine, alerjisi olan çocuklara sağlıklı ve güvenli beslenmeyi öğrenmeye çalışın. İlham almak için alerji dostu yemek kitaplarını ve blogları okuyun, çocuğunuzu güvenli yemek planlaması, alışverişi ve hazırlığına dahil edin.

Okulda alınabilecek önlemler

Okul mutfaklarındaki hazırlık ve servis gereçlerinin alerjik besinler içeren kalıntıların olması alerji açısından risk taşımaktadır. Yemek hazırlanan ve servis edilen alanlarda önlemler alınmalıdır ve kullanılan tabak ve çatal, bıçakların özenle yıkanmış olmalıdır.

Okulda çocukların tüketecekleri tüm besinlerin etiketleri önceden kontrol edilmeli, mümkünse çocuk da bu konuda bilinçlendirilmelidir.

En önemlisi çocuğunu sadece nelerden kaçınması gerektiğine değil, yemesinin güvenli olduğu besinlere de odaklanarak rahat hissetmesine yardımcı olun. Gıda alerjisi olan çocuklara alerjisi reaksiyonu açısından en büyük riski arkadaşları tarafından verilen yiyecekler oluşturur.

Okul kantininde özellikle renkli şekerli ve katkı maddesi içeren paketli gıdaların bulundurulmaması sağlanmalıdır. Ayrıca kuruyemiş alerjisi olanlarda kuruyemişler ölümcül olabildiği için kuruyemiş tüketiminin ve kantinde satılmasının yasaklanması faydalı olacaktır.

Özetleyecek olursak;

-Besin alerjisi çocuklarda önemli bir sağlık sorunudur
-Besin alerjisi olan çocuk hakkında öğretmenin ve okul yönetiminin alerjik besinler hakkında bilgilendirilmesi çok önemlidir
-Okul yönetimi ve öğretmenin alerjik şok gelişmesi durumunda nasıl ilk yardım planı yapılması konusunda eğitim alması çok önemlidir
-Besin alerjisine bağlı alerjik şok gelişmesi halinde adrenalin yapılması konusunda yazılı planın olması ve bu plan çerçevesinde uygulama yapılması sağlanmalıdır
-Okul kantininde ölümcül olabilecek kuruyemişlerin ve ayrıca katkı maddeli ve boya maddesi içeren paketli gıdaların yasaklanması faydalı olacaktır
-Okul mutfağında alerjik besinlerle temas olmaması, alerjik çocuklar için besinlerin ayrı bir alanda özenle hazırlanması faydalı olacaktır.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Çalışma hayatınızda zaman alacak işler içine girebilir ve yeni sorumluluklar yüklenebilirsiniz. Sizi yoran yıpratan konulara karşı temkinli davranmanız da fayda var. İş arkadaşlarınızı etkileyebileceğiniz ve olayları kendinize çevirebileceğiniz bir gündesiniz. Akşam saatlerinde ise ilişkiler konusunda hassas olaylar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatında kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. Güçlü kişilerle iletişim kurmaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var. Yaydığınız olumlu enerjiyle etrafınızdakileri etkilemek çok kolay olacak. Akşam saatlerinde yaşadığınız olaylarla ilgili tamamlanma içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde çatışmalar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aile hayatınızla ilgili konula gündeminizi etkileyebilir. Babanızla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Güven aradığınız ilişkilere çekilebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde bugün detaylar çok daha ön planda olabilir. Gün içinde akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde karar vereceğiniz olaylar karşısında farkındalığınız artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün dikkatinizi toplamanız gereken işlerle ilgilenebilirsiniz. Yazılı iletişimin yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki olaylar sizi fazlasıyla etkileyebilir. İşlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. Zaman alan işlerinize karşı, sakin kalmaya çalışın. Akşam saatlerinde ilişkilerinizde kopmalar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konularınız gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gerekebilir. Maddi konularınızla ilgili değişikliklere gidebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklar bugün sizi zorlayabilir. Akşam saatlerinde yaşadığınız olaylarla ilgili farkındalık yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlardan yardım almak sizi iyi hissettirecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar için heyecan duyacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyecek. Kişisel hassasiyet içinde olduğunuz konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Çalışma hayatınızda dikkat gerektiren konular ön planda olacak. Akşam saatlerinde ise sağlık konularına ayrıca özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gizli kalan konulara karşı kendinizi savunmasız hissedebilirsiniz. Olaylar sizi kabullenme içine sokabilir. İçsel süreçler yaşamak, sizi yenilenmeye götürebilir. Etrafınızdakileri etki altına almak daha kolay hale gelecektir. Çalışma hayatındaki işlerin tamamlanması zamanınızı alabilir. Akşama doğru olayları anlamlandırmaya başlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Geleceğinizle ilgili yeni ümitler besleyeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanları etkileyebileceğiniz zamanlar var. Kişisel yeteneklerinizi sosyal konularda kullanabilirsiniz. Çalışma hayatınızda zorlandığınız zamanlarda, başkalarından destek alabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha fazla kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Üstlerinizle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde detaylara yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde etrafınızdakileri etkilemek ve iş paylaşımı yapmak size iyi gelecektir. Dikkatli karar vermeniz gereken konular karşınıza çıkabilir. Akşam saatlerinde annenizle ilgili konular gündeminize gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinizi paylaşmak istediğiniz ortamlarda bulunmak hoşunuza gidecektir. Akademik konular gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda zaman alan işlerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ruhsal olarak yenilenmek için yolculuklara çıkmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Felsefi konulara yönelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran yıpratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Hayatındaki sorumluluklarınızı etrafınızdakilerle paylaşmak isteyebilirsiniz. Banka işlerinizle ilgilenirken sakin olmaya özen gösterin. Parasal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir gündesiniz. İkili ilişkilerde yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Her zaman gösterdiğiniz fedakârlığı karşınızdakinden bekleyebilirsiniz. Çalışma hayatınızda detaylara dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerde çatışmalar çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Melis Güvenç
Melis Güvenç"Elmas ve pırlanta yerini organik pırlantaya bırakacak"
Dr. Fzt. Mehmet Ünal
Dr. Fzt. Mehmet ÜnalLaktoferrin (Antimikrobiyal etki)
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanYeteneklerine güven
Betül Altınbaşak
Betül AltınbaşakMeme kanserine yakın bakış
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşAtatürk çiçeği bakımı nasıl olmalı?
Esra Kemer
Esra KemerBaşarısızlık korkusu
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıEtnik rinoplasti
Nesrin Sürer
Nesrin SürerCilt bakımında vitaminlerin önemi
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirŞenay Devi: Türk Medeniyetlerinde Astroloji, Astronomi ve Müneccimbaşılık
Dr. Cem Hamidi
Dr. Cem Hamidi''Ne estetiği, daha 15 yaşındayım!''
En Çok İzlenen Videolar
15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey
Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamalarıMeme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göz kapağındaki sarkma yaşı olduğundan büyük mü gösterir?

Göz kapağındaki sarkma yaşı olduğundan büyük mü gösterir?

Nedeni bilinmeyen kansızlık, kabızlık, kusma tehlike saçıyor!

Nedeni bilinmeyen kansızlık, kabızlık, kusma tehlike saçıyor!

Koronavirüse karşı C vitamini yönünden zengin besinler ve kış çorbası tarifi

Koronavirüse karşı C vitamini yönünden zengin besinler ve kış çorbası tarifi

Kolay sade kek tarifi | Kek nasıl yapılır?

Kolay sade kek tarifi | Kek nasıl yapılır?

Sıradaki Haber