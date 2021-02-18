Beta Glukan Nedir? Beta Glukan İhangi Gıdalarda Bulunur, Ne İçin Gereklidir?

Beta-glukanlar (β-glukanlar), esas olarak bakteri hücrelerinin, mayaların, tahıl gevreklerinin (arpa, yulaf, çavdar), alglerin ve su yosunlarının duvarlarında bulunan polisakkaritlerdir.

Beta Glukan Nedir?

Beta-glukan, mantarların hücre duvarının temel bileşenlerinden biridir. Beta-glukanın uzunluğu ve çapı mantardan mantara çok farklı olabilir. Çoğu beta-glukanın sindirilemeyen karbonhidratlar (şekerler, nişasta veya selüloz gibi organik moleküller) olduğu kabul edilir. Bağırsak florası tarafından fermente edilirler.

Meme kanseri tedavisi gören kadınlarda yapılan bir Amerikan araştırması, beta-glukan özleri tüketen hastaların genel durumunda bir iyileşme olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, araştırmacılar bu tür takviyelerin yanlış kullanımına karşı uyarıda bulunmak istiyorlar.

Beta Glukan Hangi Gıdalarda Bulunur?

1960'lardan beri, beta-glukanlar adı verilen bazı liflerin kandaki aşırı kolesterolü düşürdüğü biliniyor, bu da hiperkolesterolemi adı verilen bir bozukluk. Yulaf ve arpa doğal olarak içerir. Sadece yulaftan bahsetmek gerekirse, çözünür lifinin% 80'i beta-glukandır.

Sağlık etkisinden yararlanmak için günde 3 gr beta glukan tüketimi önerilmektedir. Son zamanlarda araştırmacılar, yulaf ve arpada bulunan iki tür çözünmez lifin, şeker de üreten bağırsak bakterilerinin çalışmasını uyardığını göstermiştir. Ancak sindirimden sonra bağırsak tarafından salınan şekerin aksine, bakteriler tarafından yapılan şeker beyne açlık hissini azaltan bir sinir sinyali verir. Bu lifler bu nedenle bağırsak floramızla en iyi şekilde etkileşime girer.

Beta Glukan Ne İçin Gereklidir?

Bağışıklık sisteminiz için faydalı olan beta glukanlar besinler açısından oldukça zengindir . Yüksek miktarda vitamin, mineral, bitki besinleri ve diğer yararlı besinler içerirler. Bağışıklığınıza fayda sağlayan en önemli besinlerden bazıları beta-glukanlar, C vitamini, B vitaminleri ve çinkodur.

Sağlığınızı korumak için hepsi birlikte çalışır. Bu besinler, nötrofiller, makrofajlar ve doğal öldürücü hücreler gibi bağışıklık sistemi hücrelerinin işleyişini destekler. Doğal savunmanızı destekleyerek, bağışıklık için beslenme sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilir. Bu besinleri günlük öğünlerinizde almanız önemlidir.

Diğer birçok gıda, mantarlar için bağışıklık desteği sağlayan besinler olan beta-glukanlar içermesine rağmen, mantarlar ve bağışıklık sağlığı arasında güçlü bir bağlantı kurulmuştur. Beta-glukanlar; mantar, bakteri ve diğer bitki maddelerinin hücre duvarlarında bulunan şekerlerdir. Ayrıca yulafta, diğer tahıllarda ve süt bileşenlerinde bulunurlar. Beta glukanlar açısından zengin yiyecekler yemek, sağlıklı bir bağışıklık sisteminin anahtarıdır.







