Beton Saksı Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Beton Saksı Nasıl Yapılır?

Yaparken eğleneceğiniz sonucunda da evinize bambaşka bir hava katacak olan beton saksıların tasarımı tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Kolay bulunan malzemeleri sayesinde içerisinde minik ve tatlı bitkilerin bulunduğu beton saksılara sahip olacaksınız.

Evde Beton Saksı Yapmak İçin Malzemeler

İnce çimento

Kalıp olarak kullanılacak cam, karton ya da plastik kaplar

Sıvı yağ

Plastik eldiveni

Harcı karıştırmak için kova

Mala

Plastik poşet

​Evde Beton Saksı Nasıl Yapılır?

Evde beton saksı yapımı için öncelikle iç ve dış için farklı boyutlarda birer kap alın. Küçük kabı daha büyük kabın içine yerleştirin. İki kap arasında 5 cm boşluk kalmalı. Daha büyük bir beton kalıbı için (genişlik ve yükseklik 60 cm), 7,5 cm’lik bir boşluk bırakılmalıdır. Betonla bu iki kabın arasındaki boşluğu doldurun.

Adım 1: Beton saksı kalıbı için gerekli hazırlıklar

​Ay çiçek yağı ya da zeytinyağı ile kalıpların iç kısmını yağlayın. Beton kabın kalıptan çıkarılmasını Bu işlem kolaylaştıracaktır.

Adım 2: Harcı hazırlarken ellerinizi koruyun

​Plastik eldiven, betonu karıştırırken elleri korumaya yardımcı olur. Harcı karıştırmak için bir kova kullanabilirsiniz. Önce betonu dökün ve karıştırarak yavaşça su ekleyin. Beton saksının daha farklı bir görünüm alması için isteğe göre karışıma başka dekoratif ögeler de eklenebilir.

Adım 3: Beton saksı harcını kalıplara dökün ve hava kabarcıklarını alın

​Beton karışımını yavaşça büyük kalıba dökün. Mala ile betonu pürüzsüz hale getirin ve sonra dökülmüş beton karışımına küçük kalıbı itin. İstenilen kalınlığa ulaşıncaya kadar baskı uygulayın. Taban duvarlardan biraz daha kalın olabilir. Saksı tabanının sağlam olması gerekir. Kalan betonu da İki kalıp arasındaki boşluğu üst kısmına ulaşıncaya kadar doldurun ve hava kabarcıklarını almak için bastırın.

Adım 4: Beton harcını kurumaya bırakın

Saksıyı plastik poşetle kaplayarak 36 saat kurumaya bırakın. Hazır olduğunu kontrol etmek için keskin bir bıçağın ucunu batırın. Kuruduktan sonra saksıyı kalıptan çıkarabilirsiniz.

Adım 5: Kuruduktan sonra saksıyı kalıptan çıkarın

​Kalıptan saksıyı çıkarın. Saksıyı bir hafta boyunca kurumaya bırakın. Her gün beton saksıyı ıslak bir süngerle ovarak koyu bir rengin olup olmadığına bakın. Saksının sağlamlığından emin olduktan sonra drenaj uygulamasına geçebilirsiniz.





