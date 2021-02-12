Beton Saksı Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Beton Saksı Nasıl Yapılır?
Günümüz son trendi beton saksılar içerisinde hazırlanan çiçek aranjmanları oldu. Çoğu zaman içerisinde bonsaileri ve kaktüsleri görmeye alıştığımız beton saksılar spor ve sade bir havayla tasarlanmış iş yerleri ve evlerde popüler olmaya başladı. Tüm balkon ve bahçelere de uyum sağlayan beton saksıları evde yapmak artık çok kolay. Evde beton saksı nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir tüm detaylarıyla derledik.
Yaparken eğleneceğiniz sonucunda da evinize bambaşka bir hava katacak olan beton saksıların tasarımı tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Kolay bulunan malzemeleri sayesinde içerisinde minik ve tatlı bitkilerin bulunduğu beton saksılara sahip olacaksınız.
Evde Beton Saksı Yapmak İçin Malzemeler
- İnce çimento
- Kalıp olarak kullanılacak cam, karton ya da plastik kaplar
- Sıvı yağ
- Plastik eldiveni
- Harcı karıştırmak için kova
- Mala
- Plastik poşet
Evde Beton Saksı Nasıl Yapılır?
Evde beton saksı yapımı için öncelikle iç ve dış için farklı boyutlarda birer kap alın. Küçük kabı daha büyük kabın içine yerleştirin. İki kap arasında 5 cm boşluk kalmalı. Daha büyük bir beton kalıbı için (genişlik ve yükseklik 60 cm), 7,5 cm’lik bir boşluk bırakılmalıdır. Betonla bu iki kabın arasındaki boşluğu doldurun.
Adım 1: Beton saksı kalıbı için gerekli hazırlıklar
Ay çiçek yağı ya da zeytinyağı ile kalıpların iç kısmını yağlayın. Beton kabın kalıptan çıkarılmasını Bu işlem kolaylaştıracaktır.
Adım 2: Harcı hazırlarken ellerinizi koruyun
Plastik eldiven, betonu karıştırırken elleri korumaya yardımcı olur. Harcı karıştırmak için bir kova kullanabilirsiniz. Önce betonu dökün ve karıştırarak yavaşça su ekleyin. Beton saksının daha farklı bir görünüm alması için isteğe göre karışıma başka dekoratif ögeler de eklenebilir.
Adım 3: Beton saksı harcını kalıplara dökün ve hava kabarcıklarını alın
Beton karışımını yavaşça büyük kalıba dökün. Mala ile betonu pürüzsüz hale getirin ve sonra dökülmüş beton karışımına küçük kalıbı itin. İstenilen kalınlığa ulaşıncaya kadar baskı uygulayın. Taban duvarlardan biraz daha kalın olabilir. Saksı tabanının sağlam olması gerekir. Kalan betonu da İki kalıp arasındaki boşluğu üst kısmına ulaşıncaya kadar doldurun ve hava kabarcıklarını almak için bastırın.
Adım 4: Beton harcını kurumaya bırakın
Saksıyı plastik poşetle kaplayarak 36 saat kurumaya bırakın. Hazır olduğunu kontrol etmek için keskin bir bıçağın ucunu batırın. Kuruduktan sonra saksıyı kalıptan çıkarabilirsiniz.
Adım 5: Kuruduktan sonra saksıyı kalıptan çıkarın
Kalıptan saksıyı çıkarın. Saksıyı bir hafta boyunca kurumaya bırakın. Her gün beton saksıyı ıslak bir süngerle ovarak koyu bir rengin olup olmadığına bakın. Saksının sağlamlığından emin olduktan sonra drenaj uygulamasına geçebilirsiniz.