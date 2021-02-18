Beyin Ölümü Nedir? Beyin Ölümü Gerçekleşen Hasta Tekrar İyileşir Mi, Kaç Gün Yaşar?

Beyin ölümü ile bitkisel hayat birbirinden farklı terimlerdir. Bitkisel hayatın en önemli farklarından biri hastanın düşük de olsa hayata geri dönme ihtimalinin bulunmasıdır. Beyin ölümünde ise, kalp atmaya devam eder fakat solunum beynin kontrolünde değildir.

Beyin Ölümü Nedir?

Beyin ölümü, hastanın temel fonksiyonlarından tamamen yoksun kalması ve tıbben ölü kabul edilmesi demektir. Temel kriterlere göre bir hastanın tıbben ölü sayılması için kalbinin durması değil beyin ölümünün gerçekleşmesi gerekir.

Bu tanıyı koyabilmek işin çeşitli kriterlere uymak ve bir dizi test yapmak gerekir. Apne testi ile birlikte hastanın beyin sapı reflekslerinin tamamen yok olup olmadığı kontrol edilir.

Beyin Ölümü Gerçekleşen Hasta Tekrar İyileşir mi?

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın tekrar iyileşme şansı tıbben mümkün değildir. Bu zamana kadar dünya genelinde bir tane bile böyle bir vaka yaşamamıştır. Bunun nedeni beyin sapının eski işlevlerini yerine getirememesidir.

Sinir sistemindeki tüm bağlantılar beyin sapından geçer. Bu bölgenin zarar görmesi sinir sisteminin çökmesi anlamına gelir. Bu durumda hasta temel yaşam fonksiyonlarının tamamından mahrum kalır ve hayata geri döndürülemez.

Beyin Ölümü Gerçekleşen Hasta Kaç Gün Yaşar?

Beyin ölümü gerçekleşen bazı hastalarda, dolaşım sistemi bir süre daha çalışmaya devam eder. Bunun nedeni, vücudun beyin ölümüne karşı geç reaksiyon vermesidir. Bazı hastalarda 24, bazılarında ise 48 saat sonra kalp durur ve kan akışı tamamen kesilir.