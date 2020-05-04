‘Bir Hayal Bir Oyun’ Projesi’nin birincisi belli oldu

Zorlu Çocuk Tiyatrosu aracılığıyla bugüne kadar 1000’in üzerinde oyun ile 900 bin çocuğa erişen Zorlu Holding, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Bu anlayış doğrultusunda, çocukların yeteneklerini fark etmelerini sağlamak ve özgüvenlerini artırmak amacıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenen “Bir Hayal Bir Oyun Yarışması’nda sonuçlar belli oldu. “Acayip Teknolojik Masallar” adlı hikayesiyle ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Elif Sude Dobra birinci olurken, ‘Emojiler Diyarı” hikayesiyle Çağla Çalova ikinci, “Tersine Dünya” hikayesiyle Ali Eren Ayaz ve “Gök Taşı Canlıları” hikayesiyle Cansu Akça üçüncülüğü paylaştılar.

Çocukların hayali tiyatro sahnesinde hayat bulacak

Üçüncü döneminde, 22 farklı şehirden toplamda 168 başvuru alan Bir Hayal Bir Oyun’da tüm hikayeler jüri üyeleri tarafından büyük bir titizlikle değerlendirildi.

Birinci seçilen ‘Acayip Teknolojik Masallar’ isimli hikaye, Zorlu Çocuk Tiyatrosu yönetmeni Gaye Cankaya ve ekibi tarafından oyunlaştırılarak Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun 2021 programı kapsamında Zorlu PSM’de ve Anadolu turnesi kapsamında çeşitli illerde sahnelenip, çocuklarla buluşacak..

Öte yandan, dereceye giren ilk üç hikaye ödüllendirilirken, ilk 15’e giren hikayelerin tümü ise bir kitapta toplanarak yayımlanma şansını yakalayacak.

Jüri değerlendirmeyi online ortamda gerçekleştirdi

Bir Hayal Bir Oyun Yarışması’na Türkiye’nin dört bir yanından yapılan başvuruların değerlendirildiği jüri toplantısı bu yıl, yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez online olarak gerçekleştirildi. Kelime Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Dr. Asya Çağlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Nutku, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz, Zorlu Performans Sanatları Merkezi Genel Müdürü Murat Abbas, Gazeteci-Yazar Ömür Kurt, Dramaturg Selen Korad Birkiye, Yönetmen, Oyuncu ve Yazar Şahika Tekand, Oyuncu- Eğitmen-Dramaturg Yarkın Ünsal, Yazar, Seslendirme Sanatçısı ve Program Yapımcısı Yekta Kopan’ın yer aldığı jüri,yaptığı değerlendirme sonucunda ilk 4 eser belirlendi. Jüri üyeleri; online ortamda gerçekleştirdikleri toplantıda çocukların hayal gücüne verilen bu desteğin çok önemli olduğuna, çocukların hayal güçleriyle ürettikleri eserlerin her zaman şaşırtacak ölçüde mükemmel, keyifli ve öğretici olduğuna dikkat çektiler.