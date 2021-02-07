Bki Hesaplama Nasıl Yapılır? Vücut Kitle Endeksi (Vki) Hesaplama Yöntemleri



BKİ yani beden kitle endeksi hesaplamanın yöntemi vardır. Bu yöntem bir matematiksel işlem ile yürütülen yöntemdir.



BKİ Hesaplama Nasıl Yapılır?



BKİ beden kitle endeksinin kısaltma halinde yazılımıdır. Beden kitle endeksine aynı zamanda vücut kitle endeksi denir. Bu hesaplama ile vücudumuzun ölçülerinin normal olup olmadığını anlarız. Bunun yanı sıra kilomuzun boyumuza oranının ne olduğunu öğreniriz. Sağlıklı bir bedene sahip olup olmadığımızı da bu şekilde anlamış oluruz. Bunun yanı sıra bu hesaplama sonucu çıkan oranlar sınıflandırmaya tabidir. 30 üstü çıkıyorsa eğer beden kitle endeksi sonucunuz yemenize, içmenize dikkat etmeniz gerekir. Çünkü 30 üstü demek obez demektir. Normal kilo da olmadığınızı gösterir. 25 altı ise tam tersi kilonuzun normal bir düzeyde olduğuna işarettir. Düzenli ve dengeli beslenme, düzgün bir spor aktivitesi ile bu kilonuzu korumanız gerektiğini anlatır.



Vücut Kitle Endeksi (VKİ) Hesaplama Yöntemleri



Vücut kitle endeksi hesaplama çok basit bir matematiksel işlem ile bulunur. O nedenle herkesin çok kolay şekilde öğrenebileceği bir hesaplama yöntemidir. Bu hesaplama için kişinin kilosunu ve boyunun ne kadar olduğunu bilmesi yeterli görülmektedir. Bu hesaplama şu şekilde olmaktadır. Kişinin kilosunun, boyunun metre cinsinden karesine bölünmesi ile ortaya çıkar. Bu şekilde hesaplama sonuçlanmış olur.