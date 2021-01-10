Böbrek kanseri belirtileri nelerdir? Böbrek hastası için tedavi yöntemleri nelerdir?

Böbrek kanseri, hastalığın çok erken evrelerinde herhangi bir belirti veya semptoma neden olmayabilir. Genellikle bir ultrason veya başka bir nedenle yapılan röntgen sırasında tespit edilir.

Böbrek kanseri belirtileri nelerdir?

Böbrek vücudun ana arındırıcı organıdır. Vücuttan atıkları idrar yoluyla atmak için kanı sürekli olarak filtreler. Bir böbrek kanseri olan habis transformasyon kanserli hale normal böbrek hücresinin.

Bunlar zararlı bir şekilde çoğalır ve kötü huylu tümör adı verilen az çok organize bir topluluk oluşturur. Tedavi edilmezse, bu kanserli doku büyümeye ve çevredeki dokuyu istila etmeye devam edebilir. Bu yayılmaya metastatik yayılma denir.

Belirtiler ve semptomlar genellikle tümörün yakın doku ve organlarda büyüdüğünde ortaya çıkar. Diğer tıbbi durumlar böbrek kanseri ile aynı semptomlara neden olabilir.

Aşağıdaki belirti veya semptomlara sahipseniz doktorunuza görünün:

- İdrarda kan (hematüri) (en yaygın)

- Karnın arkasında ve yanında ağrı

- Karın içinde hissedilebilen kitle

- Bacakların ve ayak bileklerinin şişmesi

- Yüksek tansiyon

- Düşük sayıda kırmızı kan hücresi (anemi)

- Yorgunluk

- Gece terlemeler

- Kilo kaybı

- İştah kaybı

- Ateş

- Erkeklerde, skrotumda büyük şişmiş damar (varikosel).

Bir veya daha fazla risk faktörüne sahip olmak, mutlaka kanser görünümüne yol açmaz. Maruz kalmayan bir kişiye kıyasla bu kansere yakalanma olasılığını artırır. Bununla birlikte, kanser herhangi bir risk faktörü olmadan gelişebilir.

Böbrek kanserinin sebepleri nelerdir?

Kronik tütün tüketimi böbrek kanserinin gelişimini destekler. Sigara içen bir kimsenin, sigara içmeyen birine göre hastalığa yakalanma olasılığı yaklaşık 1,5 kat daha fazladır. Bu kısmen tütündeki kanserojenlerin böbreklerden atılması gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

Toksik tütün kalıntılarının saflaştırılmasının bu aşamasında, böbrek hücreleri kanserleşmeye neden olan maddelerle temas eder.

Artık fazla kilolu veya obeziteden muzdarip bir kişinin böbrek kanserine yakalanma riskinin daha yüksek olduğu açıkça anlaşılmıştır.

Diyaliz vücutta kan ve fazla miktarda su, hem de atık bertaraf, başarısız bir böbrek fonksiyonu ele geçirmek için terapötik bir yöntemdir.

Üç yıldan daha eski bir diyaliz , böbrekte kistlerin (sıvı oluşumları) ortaya çıkmasına ve bu da displazi multikistik adı verilen bir duruma yol açabilir. Bu, böbrek kanserinin gelişmesini tetikler. Öyle ki, diyaliz popülasyonunda, genel popülasyona göre 10 kat daha fazla böbrek kanseri vardır.

Bazı böbrek kanseri türlerine kalıtsal ailesel formlar denir. Ebeveynlerimiz tarafından iletilen genetik bir temele dayanıyorlar.

Böbrek hastası için tedavi yöntemleri nelerdir?

Teşhis genellikle tesadüfen yapılır, örneğin bir prostat muayenesinin bir parçası olarak gerçekleştirilen bir görüntüleme testi veya örneğin bir enfeksiyondan sonra yapılan bir idrar muayenesi sırasında yapılır.

Çünkü böbrek kanseri, genellikle derin organları etkileyen kötü huylu tümörlerde olduğu gibi, nadiren semptomatiktir veya çok geçtir. Uzun bir süre sessizce gelişecek. İdrarda kan bulunması bu kanserin ana belirtisidir, ancak sistematik değildir, tümör idrar boşluğuna yakın olduğunda ortaya çıkar.

Böbrek kanseri tedavisi, gelişim aşamasına bağlıdır. Doktor, tıbbi muayenelerle hastalığın evresini belirleyebilir. Böbrek kanserinin gelişim evresinin teşhisi ve tespitinden, uygulanan tedaviler şu sonuçlarla sonuçlanır:

- Etkilenen böbreğin tamamını veya bir kısmını çıkarmak için ameliyat,

- Kanser hücrelerinin soğuk veya ısıyla uzaklaştırılması,

- Kanser hücrelerinin yayılmasını ve tümörün büyümesini sınırlandırmak için verilen ilaçlar şeklinde biyolojik tedaviler,

- Yüksek enerjili radyasyon olan, kanser hücrelerini hedef alan ve semptomları sınırlayan radyasyon tedavisi,

Kanser T veya N evresiyse veya vücudun diğer bölgelerine yayılmadıysa tedavi edilebilir. Ancak vücuda yayılmışsa kanserin tam tedavisi mümkün değildir. Sadece yayılmanın yavaşlaması ve semptomların hafifletilmesi önlenebilir.





