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14.03.2020 - 03:41 |

Böbrekler İçin Hangi Bölüme Gidilir? Böbrek Taşı Rahatsızlığı İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Böbrekler hayati fonksiyonları olan önemli organlardan biridir. Böbreklerle ilgili olan hastalıklar tedavi edilmesi gereken önemli organ hastalıklarıdır. Böbrek hastalıkları nelerdir? Böbrek hastalıklarının belirtileri nedir? Böbrek hastalıklarında hangi doktora gidilmelidir? Böbrek taşı olan kişiler hangidoktora gitmelidir gibi birçok sorunun cevabı.

Böbrekler İçin Hangi Bölüme Gidilir? Böbrek Taşı Rahatsızlığı İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Böbrekler vücutta bulunan en önemli organlardan biridir. Kanda bulunan atık ürünleri süzüp temizleyerek, idrar olarak dışarı atılmasını sağlayan organlardır. Kan basıncının düzenlenmesini, kemik sağlığı ve yeni alyuvarların oluşmasını da sağlarlar.

Böbrek Hastalıkları

Böbreğin birçok hastalığı bulunuyor. Oldukça ciddi sonuçları olabilecek birçok hastalığı bulunan böbrek hastalıkları şunlardır:

Böbrek kistleri
Böbrek taşları
Böbrek tümörleri
Nefrit
Kronik veya akut böbrek yetmezlikleri
Akut pyelonefrit
Amiloidoz
Böbreklerde bulunan atardamarda daralma
Glomeruler bozukluklar

Böbrek Hastalıklarında Görülebilecek Belirtiler

Nefes alma güçlüğü, nefeste daralma
Yüzde şişme, el ve ayak bileklerinde şişme
Kan basıncında yükselme
Kötü kokan nefes kokusu, tat alma bozuklukları
İdrar miktarında artma veya azalma, idrar yapma sırasında yanma, gece vakti idrara çıkmak, idrara
sıkışma gibi çeşitli idrar mekanizmasında meydana gelen değişiklikler.
İdrarda köpüklenme, kanlı idrar, çay renginde idrar gibi idrar görünüşüne ait meydana gelen değişimler
Bulantı ve kusma
Çabucak yorulma, halsizlik ve yorgunluk
Böbreklerde ciddi ağrı hissedilmesi
İdrar yaparken böbreklerde hissedilen ağrı
İdrarda meydana gelen kötü kokular
Ateş yükselmesi

Böbrek Ağrılarının Sebepleri

Böbreklerde bulunan taş veya kum
Böbrek enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları
Böbrek yolu veya böbreklerin iltihapları
Böbreklerde meydana gelen büyüme
Böbreklerde oluşan kanser, tümör ya da kist gibi oluşumlar
Böbrek küçülmesi
Böbreklerde bulunan damarların tıkanması
Üreter genişlemesi

Böbrekler İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Vücutta en önemli organlardan biri olan böbreklerin çeşitli hastalıkları bulunuyor. Böbrek hastalıklarından herhangi birine sahip olan veya böbrek hastalıkları belirtilerine sahip olan kişiler hastanelerin hangi birimlerine başvurmaları gerektiğini merak ediyor. Böbreklerle ilgili olan hastalıklarla dahiliye bölümünün bir alt kolu olan nefroloji bölümü ilgilenmektedir. Bunun yanında böbreklerle ilgili olan hastalıklar ile üroloji bölümü ilgilenmektedir. Nefroloji bölümü bulunmayan hastanelerde böbrek hastalıkları için üroloji bölümüne başvurulmalıdır. Fakat hem nefroloji hem de üroloji bölümünün bulunduğu hastanelerde ise böbrek yetmezliği gibi böbreklerle ilgili olan hastalıklar için nefroloji bölümüne başvurulmalıdır. Üroloji bölümü mesane hastalıkları, prostat hastalıkları, böbrek taşı gibi hastalıklar ile daha çok ilgilenmektedir. Böbrekler ile ilgili yaşanılan sorunlar için devlet hastaneleri veya özel hastaneler gibi sağlık kuruluşlarının nefroloji veya üroloji bölümlerinden randevu alınmalıdır.

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