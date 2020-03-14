Böbrekler İçin Hangi Bölüme Gidilir? Böbrek Taşı Rahatsızlığı İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Böbrekler vücutta bulunan en önemli organlardan biridir. Kanda bulunan atık ürünleri süzüp temizleyerek, idrar olarak dışarı atılmasını sağlayan organlardır. Kan basıncının düzenlenmesini, kemik sağlığı ve yeni alyuvarların oluşmasını da sağlarlar.

Böbrek Hastalıkları

Böbreğin birçok hastalığı bulunuyor. Oldukça ciddi sonuçları olabilecek birçok hastalığı bulunan böbrek hastalıkları şunlardır:

Böbrek kistleri

Böbrek taşları

Böbrek tümörleri

Nefrit

Kronik veya akut böbrek yetmezlikleri

Akut pyelonefrit

Amiloidoz

Böbreklerde bulunan atardamarda daralma

Glomeruler bozukluklar

Böbrek Hastalıklarında Görülebilecek Belirtiler

Nefes alma güçlüğü, nefeste daralma

Yüzde şişme, el ve ayak bileklerinde şişme

Kan basıncında yükselme

Kötü kokan nefes kokusu, tat alma bozuklukları

İdrar miktarında artma veya azalma, idrar yapma sırasında yanma, gece vakti idrara çıkmak, idrara

sıkışma gibi çeşitli idrar mekanizmasında meydana gelen değişiklikler.

İdrarda köpüklenme, kanlı idrar, çay renginde idrar gibi idrar görünüşüne ait meydana gelen değişimler

Bulantı ve kusma

Çabucak yorulma, halsizlik ve yorgunluk

Böbreklerde ciddi ağrı hissedilmesi

İdrar yaparken böbreklerde hissedilen ağrı

İdrarda meydana gelen kötü kokular

Ateş yükselmesi

Böbrek Ağrılarının Sebepleri

Böbreklerde bulunan taş veya kum

Böbrek enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları

Böbrek yolu veya böbreklerin iltihapları

Böbreklerde meydana gelen büyüme

Böbreklerde oluşan kanser, tümör ya da kist gibi oluşumlar

Böbrek küçülmesi

Böbreklerde bulunan damarların tıkanması

Üreter genişlemesi

Böbrekler İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Vücutta en önemli organlardan biri olan böbreklerin çeşitli hastalıkları bulunuyor. Böbrek hastalıklarından herhangi birine sahip olan veya böbrek hastalıkları belirtilerine sahip olan kişiler hastanelerin hangi birimlerine başvurmaları gerektiğini merak ediyor. Böbreklerle ilgili olan hastalıklarla dahiliye bölümünün bir alt kolu olan nefroloji bölümü ilgilenmektedir. Bunun yanında böbreklerle ilgili olan hastalıklar ile üroloji bölümü ilgilenmektedir. Nefroloji bölümü bulunmayan hastanelerde böbrek hastalıkları için üroloji bölümüne başvurulmalıdır. Fakat hem nefroloji hem de üroloji bölümünün bulunduğu hastanelerde ise böbrek yetmezliği gibi böbreklerle ilgili olan hastalıklar için nefroloji bölümüne başvurulmalıdır. Üroloji bölümü mesane hastalıkları, prostat hastalıkları, böbrek taşı gibi hastalıklar ile daha çok ilgilenmektedir. Böbrekler ile ilgili yaşanılan sorunlar için devlet hastaneleri veya özel hastaneler gibi sağlık kuruluşlarının nefroloji veya üroloji bölümlerinden randevu alınmalıdır.