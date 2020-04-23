Boğa’da yeniay var

Bugün ne yapılabilir? Bugün sabah erken saatlerde Boğa burcunda yeniay gerçekleşti. Uranüs’le birleşen yeniayın hepimize daha olumlu koşullar getirmesini dileyelim. Uranüs bu dönemde şaşırtıcı, uyarıcı ve ani değişikliler içinde olacağımızı göstermekte. Birden uyanabiliriz. Alışkanlıklarımızdan çıkmamız gerekiyor. Ne kadar esnek olabilirsek o kadar iyi olacak.

Nelerden kaçınmalı? Bu yeniay altında maddi alanda, parasal konular içinde bizi huzursuz edebilecek anilikler de olabilir. Beklenmedik bir gelişme nedeni ile kendimizi havada hissedebiliriz. Olumlu ve faydalı değişiklikler olabileceğini de unutmayalım. Özellikle sabah saatlerinde bizi uyandıran, şaşırtan tecrübelere fazlası ile açık durumdayız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Yönetici Çok daha yaratıcı olabiliriz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım.