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04.10.2020 - 04:14 |

Brokoli Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Günlük olarak tükettiğimiz pek çok sebze bulunmaktadır. Bunlardan birisi de brokolidir. Brokoli kış sebzesi olup pek çok vitaminler barındırması sebebiyle sağlıklı sebzelerden birisidir. Brokolinin kaç kalori olduğu ve içerdiği besin değerleri oldukça merak konusu olmuştur. Peki brokoli besin değeri nedir, kaç kalori içerir? İçerisinde bulunan vitaminler nelerdir? Sizlere brokoli sebzesi hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

Brokoli Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?
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Brokoli özellikle diyet yapanların merak ettikleri besin gruplarından birisidir. Yiyecekler sebzeler ve meyveler olarak ayrılır fakat besin değerleri birbirinden farklıdır. Brokolinin ise içerdiği besin değerleri ve vitaminleri merak edilmektedir.

Brokoli Besin Değeri Kaçtır?

Brokoli besin değeri açısından oldukça zengin bir besindir. Özellikle diyet lifi ve triptofan gibi proteinler içermektedir. Ayrıca kalsiyum, demiz, magnezyum, çinko, sodyum, potasyum, selenyum, krom, kolin, manganez ve fosfor bulunmaktadır.

Brokoli aynı zamanda zengin Omega 3 yağ asitlerine sahiptir. Eşsiz organik bileşikler açısından ise fitokütöz glukozinolatlar, izotiyosiyanat, kaempferol gibi sağlık açısından çok önemli olan antioksidan içermektedir.

Brokoli Kaç Kalori İçerir?

Brokoli pek çok yararlı etkileri nedeniyle lahana, karnabahar ve brüksel lahanası ile akraba olmaktadır. İçeriğine bakıldıysa yaklaşık %90'lık kısmının su olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca brıokoli sebzesi diyet listelerinde oldukça sık bulunur. Kalorisi de birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Brokolinin 10 gramında 34 kalori bulunmaktadır.

Brokoli İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Brokoli içerisinde pek çok vitamin ve mineral bulunmaktadır. İçerisinde bulunan vitaminler şunlardır:

- C Vitamini: C vitamini cilt sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerinde önemli etkileri bulunur. 45 gram çiğ brokoli yaklaşık C vitamini ihtiyacının %75'ini karşılar.

- K1 Vitamini: Kemik sağlığı için oldukça önemli bir vitamindir. Brokolide K1 vitamini önemli miktarda bulunmaktadır.

- B9 Vitamini: Hamilelik döneminde önemli bir vitamindir.

Brokolinin Faydaları Nelerdir?

Bol miktarda C vitamini ve K vitamini içeren brokolinin içerdiği mineral ve vitaminler nedeniyle pek çok yararı bulunmaktadır. Brokolinin faydalarını şu şekilde açıklayabiliriz:

- Kansere karşı koruma sağlar.
- Kemik ve diş sağlığı açısından çok faydalıdır.
- Brokoli sindirim sistemini güçlendiren bir sebzedir.
- Kalp sağlığını korur.
- Kan şekerini düzenler.
- Göz sağlığını korur.

 

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