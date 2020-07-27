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27.07.2020 - 09:13 |

Bu gizli etken kilo yapıyor!

Kilo vermek için motive olması gerektiğini belirten Psikolog Tuğçe Denizgil, diyetin bahsedilebilecek iki farklı ayırımının olduğunu, bu iki farklı ayrımdan birinin sağlıklı beslenmeyi benimsemek ve öğrenmek, bir diğerinin ise stresin kilo alımına sebebiyet verdiğini farketmek olduğunu söyledi.

Bu gizli etken kilo yapıyor!
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Uzun zaman aldığı gerekçesiyle insanlar, yemek yemeye ayırdıkları zamanı iş durumlarına göre kısa bir süreye sıkıştırıp, hızlıca tüketilebilecek atıştırmalıkları tercih ediyor. Yemek yeme alışkanlığının değiştirilmesi ile yaşamlarındaki diğer parçalar da değişiyor. Yemek yemek sadece doymak anlamına gelmiyor.

Stres kilo alma sebeplerinin başında geliyor

Bir diğer kilo alma sebebi ise stres. Stres, her an karşılaşılan bir durum olabilir. Stresi oluşturan ve geliştiren tüm faktörler; dışarıdan kaynaklanan ayrılık, boşanma, ekonomik kaygılar gibi faktörler sayılabilir.

İçsel stres faktörler ise kendimize koyduğumuz katı kurallar, kendimizi algılayışımız, ya hep ya hiç şeklindeki düşünce şekilleri olabilir.

Sıkça görülen bir durum ise belli bir kilo beklentisinde olmak ve bu gerçekleşmediğinde hayal kırıklığı ile birlikte diyeti bırakmaktır. Beklentiyi oluştururken koşullar, günlük yaşam rutinlerimiz ve bireysel özelliklerimizi de dikkate almak oldukça önemli ve gereklidir.

Bunun akabinde gerçekçi beklentiler oluşturmak ve limitler olmadığında ‘ya hep ya hiç' düşüncesi ile diyeti kesmemek oldukça önemlidir.

Stres oluşturan uyaranlar kişi için rahatsız edici duruma geldiğinde ise vücut kendini korumaya alabilir.

Problemlerle karşı karşıya kalındığı durumlarda stres hormonları salgılanmaya başlıyor

Kişiler stresle karşılaştığı zaman vücudun stres hormonları salgılanmaya başlar.

Kişinin hayatındaki problemler çözüldüğü zaman ise stres belirtileri de kendiliğinden ortadan kalkıyor. Stresle baş edilemediği zaman ise vücut uyumunun zorlandığını ve kronik stres belirtilerinin ortaya çıkabiliyor.

Ev içinde geçen zamanın artmasına kişiyi yemek yemeye yönlendiriyor

Çarpıntı, baş ağrısı ve bitkinlik dışında en önemli stres belirtilerinden biri de mide bağırsak bozukluğu ve sindirim zorluğu; duygusal belirtiler ise mutsuzluk, huzursuzluk ve kaygıdır.

Aynı zamanda sosyal hayatın azalması ve kişinin evde daha uzun vakit geçirmesiyle birlikte yemek yemeye yönelim gittikçe artıyor.

Bu davranış özellikle gerginliği azaltmaya yönelir. Bir süre sonra kilolar artmaya başlayınca bu sefer yemek bir stres kaynağı olur ki durum işin içinden çıkılmaz bir hal alır.

Stresle baş etmek ve yemekten zevk almak yerine, yaşamımızdan zevk almayı bilmek, kilo problemlerinin aşılmasında önemli faktörlerdendir.

Diyet uygulayamayan kişilere psikologlar tarafından psikolojik testler uygulanmaktadır

Diyetisyen tarafından diyetine uyum konusunda zorluk yaşayan kişiler, psikoloğa yönlendiriliyor ve psikolog tarafından hastaya öncelikle psikolojik testler (kişilik özellikleri ve yeme davranışı ölçekleri) uygulanıyor. Stresle baş etme konusunda kişinin kendini olumsuz algılayışı üzerine çalışılıyor.

Bu testlerin sonucunda psikoterapi planının hazırlanarak; ihtiyaçlarına göre tedavi ediliyor.

Diyet uygulamakta zorluk yaşayan kişilerin dahiliye uzmanı, diyetisyen ayrıca gereklilik durumunda psikiyatrist iş birliği ile ideal sonuca ulaşabiliyor.

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