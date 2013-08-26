Bu hafta kavrulacağız! Hamileler aşırı sıcaklarda nelere dikkat etmeli?

Yaz bitiyor derken bu hafta ülkemizi yeni bir sıcak dalgası saracak. 8 dereceye kadar yükselmesi beklenen hava sıcaklığı en çok yaşlıları, çocukları ve hamileleri etkileyecek. ART Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Senai Aksoy, anne adaylarının aşırı sıcaklarda nelere dikkat etmeleri gerektiğini yazdı.

Sıcakların yükseldiği günlerde aşırı sıcağa maruz kalan hamilelerin bebeklerinde çeşitli sakatlıklara kadar varan problemler yaşanabilir. Bu durumda adaylarının kendileri ve bebeklerinin sağlığı için son derece dikkatli olmaları gerekir. Hamileler gebeliklerinin her döneminde güneş ışınlarından kendilerini korumalılar. Mutlaka gölgede bulunmaları veya tercihen üzerlerinde t-shirt ile dinlenmeleri ve koruma faktörlü kremler kullanmaları gerekir. Özellikle güneşin ışınlarının dik geldiği öğle ve sıcaklığın fazla olduğu öğleden sonraki saatlerde gerekmedikçe sokağa çıkmamaya dikkat etmemeliler. Uzun sıcakta kalan hamile kadınların tansiyonunun yükselebileceği veya düşebileceği gibi, bu durum anne karnındaki bebek için de ciddi riskler oluşturabiliyor. Çünkü anne karnındaki bebek oksijen alıp karbondioksit verir. Tansiyon dengesi bozulan anne adayının bebeğinin gaz değişiminin aksamasından dolayı kanındaki oksijen seviyesinin olması gerekenin altına düşer, bunun sonucunda hem anne hem de bebek ciddi sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir. Bunun yanında yaz aylarında ve özellikle plajda kaybı her zamankinden fazla olacağı için alımına çok daha fazla dikkat edilmesi gerekir. Ancak hamile bayanların gebeliğin her döneminde sıcaktan korunmaları asla güneşe çıkamayacakları anlamına gelmez. karnındaki bebeğin güneş ışığına her zaman ihtiyacı vardır ve az miktardaki güneş ışığı ileriki yaşlarda şizofreniye açabilir. Yapılan bir testte, bir kişinin şizofren olma olasılığının, anne karnındayken aldığı güneş ışığı oranıyla doğrudan bağlantısı olabileceği belirtiliyor. Güneş ışığı alınmamasının D vitamini eksikliğine yol açacağını belirten bilim adamları, bunun da anne karnındaki bebeğin beyninin gelişimini etkileyebileceğini vurguluyorlar.

Hamile kadınlara yaz uyarısı

Yaz mevsiminde, özellikle gebe kadınların, aşırı ve bunaltıcı sıcaklardan ötürü vücutlarında kaybının artacağı ve bunun için de bol sulu gıdalar ile içecekler tüketmeleri ve açık renkli, ter yapmayan kıyafetler giymelerinde yarar var.

Ayrıca dengesiz tansiyon, sıcakların etkisiyle bayılmalara açabilir. Bunun için de mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmamalı. Ayrıca hamilelik kadınların yaz aylarında tatile çıkmaları için engel bir durum değildir. Herhangi bir rahatsızlık söz konusu değilse ve doktorunuz izin veriyorsa her türlü ulaşım aracıyla seyahat edebilirsiniz. Örneğin hamilelik sırasında uçak yolculuğu en olanıdır. Yalnız seyahat edilecek uçağın kabin basıncının ayarlı olmasına dikkat etmelisiniz. Hamilelik sırasında , otobüs, uçak ya da trenle seyahat ederken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Herhangi bir yerde uzun oturmak bacaklardaki kan dolaşımını etkiler ve ayak ile bileklerde şişmelere neden olur. Bu nedenle her türlü yolculukta her 2 saatte bir mola verererk hafif yürüyüş yapmalı ve kan dolaşımı uyarılmalıdır. Bunun dışında oturur pozisyonundayken bacaklarınızı iyice ileri doğru uzatın, topuklarınızı merkeze alacak şekilde ayağınızı yavaşça kendinize doğru çekerek baldır kaslarınızı gerin. Daha sonrada ayak bileklerinizi sağa sola çevirin ve parmaklalarınızı açıp kapatın. Ancak hamilelik döneminde sorun yaşayan kadınların uzun süreli seyahatlere çıkmamaları konusunda göstermeleri ve iklim değişikliklerinin gebeliği olumsuz etkileyeceğini unutmamaları gerekir.

Egzersizin faydaları unutulmamalı

Egzersiz hareketleri ritmiktir ve kasların artan oksijen ihtiyacını karşılar. Kalp ve ciğerleri hareketlendirmeye yardımcı olur. Özellikle yaz sıcaklarında tansiyon dengesini düzenler ve oksijen üretimini, kullanımını artırır. Bu hareketler varis ve bacaklarda şişme riskini azaltırken bebeğin beslenmesine yardımcı olur. Kasları güçlendirir ve sırt ağrılarını önler, böylece hem sıcaklığın hem de hamileliğin getirdiği ekstra yükü daha taşımanızı sağlar. Ayrıca dayanıklılığınız artar ve doğuma daha kolay dayanırsınız. Tüm bunların yanında açlık hissini azaltır, daha iyi uyumanızı sağlar ve kendinizi hissetmenize yardımcı olur. Hamilelik sırasında evde veya dışarda yapacağıınız egzersizlerin dışında yapılabilecek sporların en uygunu yürüyüştür, ikincisi ise yüzmektir. Ancak yaz sıcaklarından dolayı yüzme daha çok edilen bir spordur. Yüzme esnasında alınan oksijen miktarı arttığı için dolayısıyla bebeğe giden oksijen miktarındada artış söz konu olur. Yüzmeyi gebelikte en uygun spor dalı hale getiren faktörlerden birde yüzme bilen bir kişinin suda kendini yaralaması, düşmesi ve biryerlere çarpmasının imkansık olmasıdır. Bir başka ise hamile kadınların kendilerini ağırlıksız hissetmesidir. Bu özellikle gebeliğin son zamanlarını yaz döneminde yaşayan kadınlar için psikolojik açıdan oldukça önemlidir. Ayrıca su içerisinde terleme ve vücudun çok fazla ısınması mümkün olmadığından egzersizin bu tür olumsuz etkilerini ortadan kaldırır ve ayrı bir avantaj sağlar.

Gebelikte beslenme

Gebelikte kilo alımı çok bir detaydır. Bu dönemde önerilen kilo alımı kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Önerilen kilo alımı ise şu şekildedir;

Normal kilolular 11,5 - 16 kg,

Kilosu düşük olanlar 12,5 - 18 kg,

Kilosu fazla olanlar 7 - 11,5 kg' dır. Bu sınırlarda kilo alanların gebelik dönemine bağlı problemleri azalmaktadır. Tabi bu formu yapacağınız düzenli egzersizlerle yakalayabileceğinizi unutmamalısınz. Yaz aylarında yapacağınız egzersizler ve dengeli bir diyet ile gebeliğin ilk yarısında ayda 1 kg, 20. haftadan sonra ise ayda 2 kg alarak sağlığınızı kontrol altına alabilirisiniz. Bundan daha fazla kilo alanların bebeğininin iri olma olasılığı ve sezaryanla doğum yapma olasılığı %20 ile %30 arasında artmaktadır.

Bunları unutmayın

1- Her en az 2 porsiyon C vitaminli yiyecekler yemeyi ihmal etmeyin.

2- Hamilelikte değişimi vücudun çok terlemesine açar. Bu nedenle basit bir deodarant yerine terlemeyi azaltıcı ürünler kullanın.

3- Eğer sabah kendinizi hasta hissediyorsanız, yataktan kalkmadan önce birkaç tane tuzlu veya tatlı bisküvi atıştırın.

4- Özellikle yaz sıcakları nedeniyle meydana gelen terlemelerden dolayı her bol miktarada için.

5- Banyonun size yaptığı sakinleşitirici etkiyi unutmayın ve yatmadan önce banyo ya da ayak banyosu yapın. Banyo suyuna lavanta ya da gül yağı katmayı da ihmal etmeyin. Bu hem sizi rahatlatır hem de cildinizi yumuşatır.

6- Geceyi sessiz ve sakin geçirmek için akşam gezintilerine çıkın. Dışarı çıkıp dolaşmak hem adaylarının sinirlerini yatıştırır hem de anne karnındaki bebeği sakinleştirir.