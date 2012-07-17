Bulantıya soda ve naneli sakız

Medical Park İzmir Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mert Göl, gebelikte karşılaşılan sorunlar hakkında sorularımızı yanıtladı.

Gebeliğin ikinci üç ayında sıkça karşılaşılan şikayetler neler?

Gebeliğin ikinci üç ayı, ilk ve son üç aylara göre nispeten daha rahat geçer. Bu dönemde belirgin şikayetler olmaz. Eğer gebe yeterli ve dengeli besin takviyesi almıyor, ilaçlarını kullanmıyorsa halsizlik şikayetleri olabilir. Bazı gebelerde, özellikle yürüyüş tarzında hafif sporlar yapılmıyorsa kas, eklem ve bel ağrıları çıkabilir. Bu dönemin sonuna doğru mide yanmaları başlayabilir. Ender olarak da vajinal kanamalar yaşanabilir.

Ara sıra hissedilen hafif kasık sancıları ne anlama gelir?

Bunlar, genellikle normal sancılar. Fakat çok şiddetli olursa ve vajinal kanamayla ortaya çıkarsa düşük başlangıcının belirtisi sayılabilir.

Son üç ayda elen kasılmalar normal mi?

Evet, normal. Bunlar genellikle 30’uncu haftada başlayan, düzensiz aralıklarla gelen ve gebeyi fazla rahatsız etmeyen kasılmalar. Ağrı kesicilerle geçer, tabii bunlar doktor kontrolünde alınmalı.

Bel ve kalçalarda ani batma şeklinde görülen ağrılar, tehlike işareti olabilir mi?

Bunlar genellikle normal kas-iskelet sistemine bağlı, hareketsizlik sonucu olan ağrılar. Yani tehlike işareti değil. Fakat şiddetli ve uzun süreli olan ağrıların araştırılması gerekir.

Bel ağrılarının önemi nedir?

Akıntıya neden oluyorsa, kanamayla birlikteyse, sık sık tekrarlayan tarzdaysa ve ıkınma hissi uyandırıyorsa erken doğum veya doğum belirtisi olabilir.

Vajinadan gelen akıntılar sorun yaratır mı?

Gebelikte vajinal akıntılar olabilir. Bu akıntı lar normal, beyaz renkte, şeffaf, kokusuzdur. Eğer yeşil, sarı renkte kokulu akıntılar varsa, buna kaşıntı eşlik ediyorsa enfeksiyona işaret edebilir. Ayrıca kanlı akıntıların da araştırılması gerekir.

Gebelik şekeri nedir?

Daha önce şeker hastalığı olmayanlarda bu süreç sırasında kan şeker düzeyinin yükselmesidir. 50 gr. şeker yükleme testiyle tarama yapılır.

Gebede kansızlık varsa ne yapılmalı?

Kansızlık olmasa bile doğum sırasında olacak kan kaybını kompanse edebilmek için 16’ncı haftada demir preparatları verilmeye başlanmalı. Bunun dışında daha ciddi bir kansızlık durumunda ileri incelemeler yapılmalı ve gerekirse verilen ilaçların dozları artırılmalı.

Gebeler cinsel ilişkide bulunabilir mi?

İlk üç ay ve son üç ayda genelde cinsel ilişki önerilmez. Bu dönemler dışında eğer gebenin vajinal kanaması ve benzeri durumları yoksa cinsel ilişki olabilir.

Gebelik zehirlenmesi nedir?

Özellikle gebeliğin son üç ayında görülen hipertansiyon, idrarda protein urinin eşlik ettiği ve genelde vücutta yaygın ödemle karakterize bir durum. Kontrol altına alınmazsa anne ve bebek sağlığını olumsuz etkiler.

TiROiD HASTALARI DiKKAT

Gebelikte tiroid bezinin az veya çok çalışmasının etkileri aynı. Bunlar; düşük riskinde artma, erken doğum, hipertansiyonun gelişmesi, bebekte gelişme geriliği ve birtakım doğumsal anomaliler. Özellikle ilk 12 haftada tiroid bezindeki az çalışma, ilerideki yıllarda çocuklarda IQ kapasitesinde azalmalara neden olabilir.

AĞIR YİYECEKLER BULANTIYI ARTIRIR

Gebelikte bulantı ve kusmaların tedavisinde genellikle önerilen, yaşam tarzının düzenlenmesi. Özellikle ilk üç ay içinde olan kusma ve bulantılarda beslenme şekli önemli. Gebeler bu dönemde canı ne istiyorsa onu yemeli; illa süt, peynir gibi ürünleri tüketmek için çaba sarf etmemeli. Çünkü bu dönemde bebek, anne çok az beslense de gelişimini sağlar. Anne adayı kızartma gibi yağlı ve ağır yiyeceklerden uzak durmalı. Daha çok sebze ve haşlanmış tavuk gibi sindirimi kolay, hafif gıdalar tercih etmeli. Böylece şikayetleri azaltır. Tüm bunlara rağmen şikayet devam ederse ilaçlara geçilmeli.