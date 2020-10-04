Bulgur Pilavı Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Bulgur pilavı, doyurucu, sağlıklı bir besindir. Ayrıca besleyici özelliği çok fazladır. İçerisinde lif miktarı yüksek olduğundan yüksek doyma sağlamaktadır. Fiyat bakımından ucuz ve yağ oranının az olmasından dolayı fazla tercih edilen yemektir. Kalori miktarı oldukça düşüktür. Kalori miktarının düşük olması ise bulgur pilavının tercih edilmesinde ve diyet listesinde bulunmasında önemli rol oynamaktadır.



Bulgur ve İçerdiği Değerler



Bulgur pilavının besin değeri; kalori 114 kcal, karbonhidrat 18.2 g, lif 3.0 g, protein 2.8 g, yağ 3.4g, a vitamini 227.7 IU, c vitamini 49,8 mg, potasyum 241.8 mg, kalsiyum 20.7 mg, demir 1.4 mg olarak (100 gram) değerlendirilmektedir. Kolesterol oranı ise sıfırdır. İçeriği B vitaminleri, potasyum, demir ve fosfor bakımından oldukça zengindir. Ayrıca folik asit alımı için çok önemli bir yiyecektir. Pirinç pilavının şeker oranı fazla olduğundan bulgur pilavı daha çok tercih edilmektedir. Vitamin ve mineral içerdiğinden bağışıklık sisteminde de önemli rol oynamaktadır.



Bulgur pilavının yaşamda bulunan yeri ve önemi



*Kilo kaybını önler, *ekonomiktir, *enflamasyon riskini azaltır, *diyabete karşı koruma sağlar, *kalp sağlığını korur, *lif bakımından yoğundur, *kolesterolü dengeler, *enerji sağlar, *sindirime yardımcı olur, *bağırsaklara faydalıdır, *zihin gelişimini sağlar, *kansere yakalanma riskini azaltır. *kemikleri kuvvetlendirir, *kansızlık oluşumunu engeller, *saç ve cilde iyi gelir, *alzheimer hastalığını önler.



Bulgur pilavı doğal beslenme açısından vazgeçilmez bir yiyecektir. Haftada 3-4 öğün bulgur pilavı tüketilmesi önerilmektedir. Bulgur saklanması en kolay besinlerden birisidir. Kolay kolay kolay küf oluşturmaz. Serin, kuru ve kapalı alanlarda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Diğer besinlerle kullanıldığında etkili bir biçimde protein oluşturmaktadır. Bulgur pilavında vitamin kaybı oldukça azdır. Lezzeti ve ekonomikliği sayesinde dünya mutfaklarında kullanılmaktadır.