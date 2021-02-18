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18.02.2021 - 01:56 |

Burun Estetiği Ameliyatı Nasıl Yapılır? Burun Estetiği Öncesi Ve Sonrasında Yapılması Gerekenler...

Günümüzde estetik çok normal ve sıradan bir işlem olarak görülmektedir. Burun estetiği ameliyatı kişilerin sağlık sorunlarından veya burun şeklinden rahatsızlıklarından kurtulmalarına yardımcı olmaktadır. Ameliyat öncesi ve sonrası hastanın doktorun tavsiye ve önerilerine uyması gerekir. Sizin güzel olduğunu düşündüğünüz bir burun herkese yakışmayacaktır. Yüz yapısına uygun burun şeklini doktor tavsiyesine bırakmak gerekir. Seçtiğiniz uzman deneyimi sayesinde hastanın görmediği noktaları görüp kafasında en iyi planı yapmaktadır. Bu süreçte hasta yalnızca güvendiği doktoru bulmak ile yükümlüdür. İşte, tüm detaylar.

Burun Estetiği Ameliyatı Nasıl Yapılır? Burun Estetiği Öncesi Ve Sonrasında Yapılması Gerekenler...
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Özellikle burun ameliyatı en fazla yapılan estetik ameliyatlarının başında yer almaktadır. Artık bu kadar popülerleşen bu uygulamanın yapılması çok doğal bir hal almıştır. Fakat yaptıran kişiler kendilerine bu ameliyatı gerçekten yaptırmak isteyip istemediğine karar vermelidir. Çünkü bu geri dönüşü olmayan bir karardır.

 Burun Estetiği Ameliyatı Nasıl Yapılır?

 Burun estetiği çok farklı türlü yapılmaktadır. Kapalı burun ameliyatı ve açık burun ameliyatı olmak üzere ikiye ayrıldı. Kapalı burun ameliyatı sonrası izsiz bir sonuç elde eden hasta tarafından tercih edilir. Açık burun ameliyatından sonra ise çok az bir iz kalmaktadır. Burun estetikleri sadece ameliyat şeklinde yapılmamaktadır. Dolgu gibi uygulamalar da burun için yapılan işlemlerdir. 

 Burun Estetiği Öncesi Ve Sonrasında Yapılması Gerekenler Nelerdir?

 Burun estetiği yaptırdıktan öncesi ve sonrası dikkat edilen en önemli nokta doktorların sözünü harfiyen dinlemek olmalıdır. Kendinize en iyi doktoru seçmelisiniz. Çünkü her doktorun önerdikleri farklılık gösterebilir. Bu yüzden doktora güvenerek sözünden çıkamamanız önemlidir. Burun estetiği öncesinde istediğiniz burunu ve sorun yaşadığınız konuyu doktora iyice anlamalısınız.

 Doktorunuzun bunu iyice anladığınızdan emin olmalısınız. Burun ameliyatından bir kaç saat önce hiçbir şey yiyip içilmemesi gerekmektedir. Büyük çoğunluk ile ameliyata girmeden önce doktorunuz sakinleştirici yapacaktır. Burun estetiğinden önce alkol ve ilaç kullanılmaması önemlidir.

 Ameliyat sonrası ise öncesinden çok daha önemlidir. İlk bilinmesi gereken şey burnunuzda ki şişliğin 1 yıl içinde düşeceğidir. İlk hali kalıcı hali değildir. Burun estetiğinden sonra bir iki hafta yatış pozisyonuna dikkat edilmelidir. Bir de en önemlisi buruna darbe alınmamalıdır. Özellikle ilk zamanlar burun çok hassastır. İlk aylar denize girilmemelidir. Ayrıca ilk zamanlar gözlük kullanımı zararlıdır. Alkol ve sigara kullanımı ise iyileşme sürecini yavaşlatacağı için kullanılmamalıdır. Ayrıca burun çok hassas olduğu için tırnak izi kolay oluşacağı unutulmamalıdır. Grip olunması durumunda doktora bildirilmelidir. En azından birkaç gün duş alınmamalıdır. 

 Burun Estetiği Günah mı?

 İnsanın mutluluğu ve sağlığı çok önemlidir. Eğer burnun bu müdahaleye ihtiyacı varsa bu bir tedavi bile sayılmaktadır. Estetik bile olsa bu da insan için yapılan bir tedavidir. Bu müdahaleler psikolojik rahatsızlık için yapıldığında da haram sayılmamaktadır. Tedavi veya görünüşten çok rahatsız olunduğu için yapılan estetik tedavi günah değildir.

 Dinimiz açısından bir sakınca yoktur. Fakat önemli olan bunu abartmamaktır. Allah herkesi belirli bir güzellikte yaratmaktadır. Hem maddi hem beden hem de manevi kendine çok fazla zarar vermek ise elbette ki günah sayılır. Özellikle vücutta büyütme veya küçültme işlemleri kesinlikle haramdır.

 Burun Estetiği Fiyatları Nelerdir?

 Bu soruyu cevaplamak oldukça zordur. Çünkü yapan doktordan doktora, şehirden şehre fiyatlar değişmektedir. Ama şu kesinlikle bilinmelidir. Dolar yükseldikçe burun estetiği fiyatları da artmaktadır. Özellikle özel ve devlet hastaneleri arasında çok fark vardır. Özel hastanelerde fiyatlar 6.000TL'den başlamaktadır. Bu fiyat 50.000TL'ye kadar gitmektedir. Devlet hastanelerinde ise bu fiyatlar çok daha uygundur. Özellikle yaptırmak isteyenlerin çok iyi bir fiyat araştırması yapması iyi olacaktır.

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