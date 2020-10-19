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19.10.2020 - 13:49 |

Bütüncül bir zayıflama programı önemli

Pandemi süreci zihinsel ve fiziksel olarak hepimizde farklı etkiler gösterdi. Çoğumuz hala evde kalınan dönemde alınan kilolardan kurtulmaya çalışıyoruz. Fazla kilolardan kurtulmak ve sağlıklı kalmak için hayat tarzı değişikliği gerekiyor. Medikal Estetik Uzmanı Ahu Karaduman, bütüncül zayıflama programının önemi hakkında bilgi verdi.

Bütüncül bir zayıflama programı önemli
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Pandemi sürecinde hepimiz evimizde yeni tarifler deneyip keyifli sofralar kurduk. Fırından veya marketten aldığımız ekmeği bile kendimiz yaptığımız oldu. Eve kapandığımız için kilolarımızı çok düşünmediğimiz bu süreç bitip sosyal hayatımıza döndüğümüzde bu durumun fiziksel ve psikolojik etkileri baş gösterdi. Bu süreçte yaşanan duygusal yeme ataklarıyla, strese bağlı ödemle, sağlıksız beslenmeyle ve stresin birlikte sebep olduğu selülitlerle vedalaşılması mümkün.

Beslenme programı, Biorezonans ve Andülasyon terapisi bir arada

Hazırlanan program vücut analiziyle başlıyor. Diyetisyenin yaptığı ve yorumladığı vücut analizi sayesinde yağ,kas,ödem,organ yağlanması gibi parametreler değerlendiriliyor. Vücudun bölgesel analizleri yapılıyor. Bu doğrultuda hangi işlemin en uygun olacağı tespit ediliyor. Hangi zayıflama ve/veya selülit cihazına başlanacak olursa olsun biorezonans, beslenme programı desteği ve andülasyon terapisinin mutlaka uygulanması gerekiyor.

Biorezonansla zararlı frekanslar temizleniyor

Biorezonansın etkisini anlatmak gerekirse şöyle bir özet yapabiliriz. Dünyada bulunan canlı, cansız her madde bir frekans yayar. Nasıl bir radyo 88Mhz frekans yayıyorsa insan vücudundaki hücreler ve organların da kendilerine özgü titreşim ve frekansı vardır. Aynı şekilde bakteri, parazit ve virüs gibi hastalık yapan mikroorganizmalar, alerjenler, ağır metaller, nikotin,karbonhidrat ve şeker de zararlı frekanslar yayar. Bu frekanslar rezonans cihazına kaydedilmiştir. Hastalık yapan frekanslar 180 derece faz kaydırmayla cihazlarda ters çevrilir. Ters frekans kişiye iletken elektrotlar sayesinde gönderilir. Birbirinin tam tersi olan 2 frekans karşılaşınca nötrleşir ve bu şekilde zararlı frekanslar vücudumuzdan temizlenir.

Stres, uyku ve iştah dengeleniyor

Uygulama kişide yoksunluk yaşamadan karbonhidrat, şeker ve nikotini bırakmaya, organizmanın sağlıklı çalışmasına, bedenin kendini yenilemesine ve iyileşmesine, alerjenin vücuttaki reaksiyonlarının ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor. Stres,uyku ve iştahın dengelenmesini sağlıyor. Andülasyonun yaydığı kızılötesi ışınlar ve titreşimler sayesinde metobolizmada kan dolaşımı hızlanıyor ve ödem ile selülitlerin hafiflemesine destek sağlayarak vücutta pozitif bir etki yaratıyor.

Kişiye özel sağlıklı beslenme programı

Sağlıklı beslenme programı tamamen kişiye özel ve bünyenin ihtiyaçlarına göre, varsa hastalıkları göz önüne alarak hazırlanıyor. Programa ilk aşamada bir arınma ile başlayıp sonrasında Akdeniz tipi sağlıklı beslenme programıyla devam ediliyor. Programla zayıflama cihazları kombinlendiğinde ulaşılan başarı iki katına ulaşıyor. Aynı zamanda amaç sadece zayıflatmak değil duruma bütüncül bir şekilde yaklaşıp kilo probleminin temelini bulup çözüm üreterek sorunu ortadan kaldırmak ve kişinin kilosunu koruyarak hayatına devam etmesini sağlamak .

Cihaz desteğiyle incelme ve selülit giderme

Zayıflama sürecini tamamlayan farklı cihazlar var. Bu cihazlar yağ hücresini küçültmeye, sıkılaşmaya, incelmeye, kasların çalışmasını sağlayıp vücudun kas oranını artırmaya yarıyor. Bu sayede hedefimiz hem kilo verme sürecini hızlandırmak hem de bu süreçte sarkmayı engellemek ve metobolizmayı hızlandırmak. Tüm bunlar bir arada yapıldığında çok daha hızlı ve konforlu bir sonuç alınıyor.

 

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