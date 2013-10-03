Çalışan hamileler nasıl beslenmeli?

Hamilelik döneminde düzensiz beslenme annenin sağlığını ve bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Yeteri kadar beslenmemek bebeğin gelişimini nasıl olumsuz etkiliyorsa, aşırı derecede beslenmek de bebeğin iri doğmasına ve bazı sağlık sorunları yaşamasına neden olabilir.

Bu nedenle hamilelik dönemi boyunca anne adayının ve bebeğin sağlığını korumak için tüm besin gruplarını kapsayacak biçimde dengeli ve düzenli bir beslenme programını uygulamak oldukça önemlidir. Ancak çoğu anne adayı yoğun çalışma ve iş hayatı içinde dengeli beslenme imkanı bulamıyor. Oysa belli beslenme ilkelerini gözeterek anne ve bebeğin sağlığını korumak, her ikisinin dengeli beslenmesini sağlamak mümkündür.

Dengeli beslenmek için nelere dikkat edilmeli?

• Hamilelikte de bozulmayan bir kural vardır. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Bu nedenle ister evde, ister işyerinde mutlaka kahvaltı yapılmalı. Kahvaltı mutlaka süt, peynir, yumurta gibi besinleri içermeli. Bununla birlikte kan şekeri dengesini sağlayan çavdar veya tam buğday ekmeğinin tüketimi ihmal edilmemeli.

• Ana öğünlerle beraber ara öğünler de önemli bir yere sahip. Düzenli olarak tüketilen ana öğünler ara öğünlerle desteklenmeli. Kan şekeri sorunlarının yaşanmaması için azar azar ve sık sık yemekte fayda var.

• Ara öğünlerde tüketebileceğiniz farklı besinler tüketmeye özen gösterin. Sağlığınız için en yararlı olan besinler arasında süt, yoğurt, ekmek, peynir, kuru meyveler, ceviz, fındık, ve badem sayılabilir. Ancak burada da özellikle kuru meyve ve fındık, ceviz gibi gıdalarda fazla kalori alımını engellemek için tüketim miktarına dikkat etmek gerekir.

• Anne adayları için bir diğer önemli besin kaynağı sebze ve meyvelerdir. Vitamin ve mineral alımı açısından önemli olan sebze ve meyvelerden 5 – 7 porsiyon tüketilmesi sağlıklı bir beslenme programının olmazsa olmazı. Her gün ana veya ara öğünlerde sebze veya meyve tüketmek gerekir. Meyveler mevsimlere göre seçilmeli ve iyi yıkandıktan sonra kabuğu ile tüketmek tercih edilmeli.

• Hamilelik döneminde gereksiz kalori tüketimi engellenmeli. Ekmek, pilav, makarna gibi gıdalar az tüketilmeli. Buna karşın protein alımını artırmak için et, tavuk, balık, baklagiller ve yeteri kadar vitamin alabilmek için bolca sebze ve meyve tüketilmeli.

• Mutlaka tüketilmesi gereken gıdalar arasında süt ve süt ürünleri önemli rol oynar. Süt içemiyorsanız bunun yerine mutlaka günde 3 – 4 porsiyon yoğurt, ayran, kefir gibi süt ürünleri tüketimi ihmal edilmemeli.

• Hamilelik döneminde süt ürünleri kadar önemli olan bir diğer besin türü proteindir. Özellikle ızgara veya fırında pişirilmiş et, tavuk ve balık tüketimi anne ve bebek sağlığı açısından önem taşır. Bununla birlikte yumurta çok önemli bir protein kaynağıdır. Anne adayının haftada 3 -4 defa iyi pişirilmiş yumurta tüketmesi düzenli beslenmesi için önemli bir yere sahiptir.

• Normal şartlarda altında önemli bir fonksiyona sahip olan sıvı tüketimi hamilelik döneminde de ihmal edilmemeli. Pek çok hamilede görülen kabızlık sorununu çözmek için sıvı tüketimi oldukça önemlidir. Kabızlık sorununu çözmek için kabuğu soyulmamış meyve, salata ve sebze tüketmek de önemli bir rol oynar. Bununla birlikte fırsat bulduğunuzda kısa yürüyüşler yapmak da sindirim sisteminizi hızlandırır.