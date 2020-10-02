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02.10.2020 - 14:09 |

Çamaşır Makinesi Temizliği Nasıl Yapılır, Püf Noktaları Nelerdir?

Çamaşır makinesi evlerin olmazsa olmaz elektronik eşyaların arasındadır. Teknolojinin gelişmesi ciddi anlamda insanlara rahatlık sağlamıştır. Bu sebeple çamaşır makinesi günümüzde en çok kullanılan elektronik aletlerden biri olarak evlerde yerini alır. Çamaşır makinesinin sık sık kullanımı oldukça kirlenmesine sebep olmaktadır. Bu sebeple sık sık temizlenmesi gerekmektedir. Çamaşır makinesi temizliği ile ilgili detayları derledik.

Çamaşır Makinesi Temizliği Nasıl Yapılır, Püf Noktaları Nelerdir?
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Evlerinden en önemli elektronik aletleri içerisinde yer alan çamaşır makinesi işlerimizi kolaylaştıran en önemli elektronik alettir. Çamaşır makinesi temizliği yaptırmak isteyen kişiler bu temizliği nasıl yapacakları ile ilgili arama motorlarına ilgili cümleleri yazarak araştır.

Çamaşır Makinesi Temizliği Nasıl Yapılır?

Günlük işlerin en büyük yardımcıları evlerde bulunan çeşitli işlemlerde kullanılan makinelerdir. Günümüzde neredeyse her evde bulunan makineler hayatın çok daha kolay geçmesi için kullanılır. Çamaşır makinesi temizliği periyodik olarak yapıldığında hem elektrikten tasarruf yapılır, hem de çamaşırlar çok daha temiz yıkanmış olur. Bu sebeple farklı şekillerde ve ürünler kullanılarak çamaşır makinesi temizliği yapılır.

Çamaşır Makinesi Temizliği Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Çamaşır makinesi temizliği yapılırken farklı ürünler kullanılabilir. Beyaz sirke, limon tuzu, elma sirkesi, su çamaşır suyu, bulaşık makinesi tableti gibi farklı doğal temizleme ürünleri kullanılabilir.

Beyaz Sirke Ve Limon Tuzu Karışımı

Beyaz sirke ve limon tuzu karışımı çamaşır makinesi temizliğinde kireçleri yok etmek için kullanılmaktadır. Bir kasede 3 kaşık limon tuzu ve beyaz sirke karıştırılır. Limon tuzu eritilir. Karışım daha sonra çamaşır makinesi deterjan gözüne dökülür. Ve yüksek sıcaklıkta çalıştırılır.

Sirke Karbonat Karışımı

Sirke karbonat karışımı ile çamaşır makinesi temizlemek için karbonat ve sirke bir bardakta karıştırılır. Deterjan haznesine dökülür. Sıcak su ayarında çalıştırır.

Elma Sirkesi Ve Su Karışımı

Elma sirkesi ve suyla çamaşır makinesi temizliği yapılabilir. Önce bir bardak suya bir bardak elma sirkesi karıştırılır. Elma sirkesi ve su karışımını deterjan bölmesine dökülür. Sıcak ayarda çalıştırılır.

Çamaşır Suyu İle Temizleme

Birçok alanda kullanılabilen çamaşır suyu; çamaşır makinesini de temizlemek amacıyla kullanabilmektedir. Deterjan bölmesi, lastik alanları, makinenin dış yüzeyinin kirlenmesine karşı çamaşır suyu ile temizlemek oldukça etkilidir. Çamaşır suyu ile çamaşır makinesi temizlemek için bir kapta çamaşır suyu ve su karıştırılır. Daha sonra suyla çalışan makinesinin içi ve dışı bir bez yardımıyla temizlenir.

Bulaşık Makinesi Tableti

Bulaşık makinesi tableti son zamanlarda temizlik amacıyla kullanılan temizlik ürünüdür. Çamaşır makinesi tableti kireç sökücü, temizleyici ve parlatıcı özellikleri bir arada barındırdığı için çamaşır makinesini temizlemek için bulaşık makinesi tableti kullanılabilmektedir. Kazan bölümüne konulan tablet yüksek ısıda çalıştırılır.

 

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