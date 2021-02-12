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12.02.2021 - 12:00 |

Çatlaklara ne iyi gelir? Vücutta oluşan çatlaklar nasıl engellenir, nasıl geçer?

Cilt çatlakları, derinin aşırı gerilemesinden dolayı elastik ve kolajen bağlarının bozulması ile meydana gelen cilt görünümü bozukluklarıdır. Cilt çatlakları, genellikle ergenlik döneminde çok hızlı kilo alıp verme sonucunda ve gebelik döneminde hormonal ve genetik etkilerle meydana gelir. Ciltte oluşan çatlaklar nasıl engellenir? Çatlaklara ne iyi gelir sizler için derledik.

Çatlaklara ne iyi gelir? Vücutta oluşan çatlaklar nasıl engellenir, nasıl geçer?
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Cilt çatlakları, uzun süreli kortizon kullanımına bağlı olarak ve vücut üstü kortizon üretilmesine neden olan böbrek üstü bezlerinin hastalığı dolayısı ile de deri çatlakları meydana gelebilir. Yol yol olan bu çatlaklar, kötü bir görünüme neden olduğu için kadınlar genellikle bu görüntüden rahatsız oluyor.

Vücutta Oluşan Çatlaklar Nasıl Engellenir?

Vücutta oluşan çatlaklar, ilk oluştuğu evrede tedavi edildiği zaman kolaylıkla geçebilir. Vücutta oluşan çatlaklar, gerilmeler sonucu ile ortaya çıkar. Bu çatlakların kendiliğinden geçmesi beklenmemeli, çatlakların çoğalmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Çatlakların giderilmesi için en uygun zaman ilk yıldır. Çatlaklar, ilk evrede kırmızı renkten beyaz renge dönüşür. Çok can sıkıcı olan bu durum oluştuğu zaman basit tedavi yöntemleri kullanarak giderilebilir. İlk zamanlarda küçük çatlaklar kendi kendine geçebilir. Fakat büyük çatlakları geçirmek için tedavi etmek gerekir.

Vücutta Oluşan Çatlaklar Nasıl Geçer?

Vücutta oluşan çatlakların tedavisi için cildinize özel hazırlanmış cilt bakım ürünlerini kullanmanız gerekir. Aynı zamanda evde kendi başınıza uygulayabileceğiniz tatlı badem yağı ile birlikte kullanılan nane yağı, cildin elastikiyetini arttırır. Bu sayede cilt çatlaklarının büyümesi ve yayılması engellenir. Aynı zamanda çok fazla ve çok derin cilt çatlağınız var ise dermatologların önerisi ile lazer tedavisi yaptırabilirsiniz.

Cilt Çatlaklarının Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Cilt çatlaklarının tedavi süresi, çatlakların büyüklüğüne göre değişir. Cilt çatlaklarının tedavisi genellikle, 2-6 hafta sürer. Tedavi sırasında hafif bir yanma hissi yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda işlem sonrası hafif bir kızarıklık ve bölgede ödem meydana gelir. İşlem sonrasında ciltte hafif soyulmalar meydana gelir. Karbondioksit fraksiyonel lazer teknolojisi sayesinde sadece cilt çatlakları değil pek çok cilt sorununun tedavisi yapılabilir.

Cilt Çatlaklarına Doğal Çözümler

Cilt çatlakları, bitkisel yağlarla masaj yapılarak tedavi edilebilir. Cildin nemini geri kazanması ve elastiyetini kazanması için E vitamini içmeniz de gerekebilir. E vitamini, cildin elastiyetini kazanmasına ve kolajen seviyesini arttırmaya yardımcı olur. Çatlağın oluştuğu bölge, badem yağı ile nemlendirilerek çatlakların büyümesi ve genişlemesi engellenir. Lavanta ve papatya yağlarını karıştırarak cildinize bu yağlarla masaj yaparak cildinizde oluşan gerilmeleri engelleyebilirsiniz.

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