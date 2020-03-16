Cemre Nedir? Cemre Düştü Ne Demektir? Tdk'ya Göre Cemre Düşmek Ne Anlama Gelir?

Cemre düşmesi hava sıcaklıklarının habercisidir. Cemrenin düşmesi ile havalar ısınmaya başlar.



Cemre Nedir?



Cemre anlamı sözlüklerde kor yani ateş olarak geçmektedir. Arapça kökenli bir kelimedir. Halk arasında havaların ısınmaya başlaması olarak bilinir. Böylece halk arasında Hıdırellez kutlanmaya başlar.



Cemre sıcaklıkların yükselişi olarak bilinir. Kış mevsiminin bittiğini, baharın geldiğini belirtir. Çok eskiye dayanan cemre 7 gün aralıklar ile gerçekleşir. İlk olarak havaya, daha sonra suya ve toprağa düşer. Cemrenin her düşüşünde havalar ısınmaya başlar ve insanlar bu ısınan havayı hisseder.



Her cemrenin düşüşü ile havalar ısınmaya başlar. Cemreler arasındaki sıcaklıklarda düşüş görülür. Bu da cemrenin havanın aşağıdan değil, yukarıya doğru ısındığını gösterir.



Cemre Ne Zaman Düşer?



Baharın gelmesiyle ve havaların ısınmaya başlamasıyla cemre düşmesi gerçekleşir. Cemre düşmesi ilk olarak Şubat ayının 19-20 tarihlerinde havaya düşer. Bu durum 7 gün aralıklarla devam eder. Daha sonra 26-27 Şubat tarihinde suya ve son olarak 5-6 Martta suya düşer. Bu durum halk arasında cemrenin havaya düşmesi ile havayı ısıttığına, suya düşmesi ile toprağı ve suyu ısıttığına inanılır.



Cemre Düşünce Neler Olur?



Cemre kelime karşılığı kor halinde yanan ateş anlamına gelmektedir. İslam dinindeki anlamı ise Müslümanların hac esnasında Mina vadisinde attıkları taşların yığını demektir. Türk Edebiyatında divan şairleri cemre geldiği zaman önemli kişilere yazdıkları övgü şiirleri de Cemreviye olarak bilinir.



Cemre meteorolojik bir olaydır. Takvimlerde bahardan önce 7 gün ara ile havaya, suya ve toprağa düşer. Cemre sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.



Cemre Olayının Tarihçesi



Cemre düşmesi olayı eski zamanlarda Arap halkından ortaya çıkmış bir hava olaydır. Arap halkı sıcak aylarda yüksek yerlerde yaşamaya başlardı. Soğuk havalarda ise alçak yerlerde yaşamlarını sürmüşlerdir. Genellikle düzlük yerler tercih edilmiştir. Bu düzlüklerde orta bölümlerinde çadırlar kurulmuştur. Hayvancılığın yaygın olduğu bu dönemde hayvanları çadırlardan uzak kalmaması amacıyla çadıra yakın yerlerde bulundurmuşlardır.



Kış mevsiminin gelmesi ile çadıra yakın yerlerde 3 ateş yakılır. Bu ateşler farklı sebeplerden yakılmaktadır. Birinci ateş insanlar için, ikinci ve üçüncü ateş ise hayvanlar için yakılmaktadır. Havaların ısınmaya başlaması ile ateşler teker teker söndürülür. Böylece bu hava ısınması olayına cemre düşmesi denir.