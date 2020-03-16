Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Cemre Nedir? Cemre Düştü Ne Demektir? Tdk'ya Göre Cemre Düşmek Ne Anlama Gelir?
16.03.2020 - 05:10 |

Cemre Nedir? Cemre Düştü Ne Demektir? Tdk'ya Göre Cemre Düşmek Ne Anlama Gelir?

Cemre Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Birçok insan cemre düşmesinin ne olduğunu ve nasıl olduğunu bilmemektedir. Peki, cemre nedir, nasıl düşer? Cemre neye benzer? Bu soruların cevaplarını aşağıda sizler için derledik.

Cemre Nedir? Cemre Düştü Ne Demektir? Tdk'ya Göre Cemre Düşmek Ne Anlama Gelir?

Cemre düşmesi hava sıcaklıklarının habercisidir. Cemrenin düşmesi ile havalar ısınmaya başlar.

Cemre Nedir?

Cemre anlamı sözlüklerde kor yani ateş olarak geçmektedir. Arapça kökenli bir kelimedir. Halk arasında havaların ısınmaya başlaması olarak bilinir. Böylece halk arasında Hıdırellez kutlanmaya başlar.

Cemre sıcaklıkların yükselişi olarak bilinir. Kış mevsiminin bittiğini, baharın geldiğini belirtir. Çok eskiye dayanan cemre 7 gün aralıklar ile gerçekleşir. İlk olarak havaya, daha sonra suya ve toprağa düşer. Cemrenin her düşüşünde havalar ısınmaya başlar ve insanlar bu ısınan havayı hisseder.

Her cemrenin düşüşü ile havalar ısınmaya başlar. Cemreler arasındaki sıcaklıklarda düşüş görülür. Bu da cemrenin havanın aşağıdan değil, yukarıya doğru ısındığını gösterir.

Cemre Ne Zaman Düşer?

Baharın gelmesiyle ve havaların ısınmaya başlamasıyla cemre düşmesi gerçekleşir. Cemre düşmesi ilk olarak Şubat ayının 19-20 tarihlerinde havaya düşer. Bu durum 7 gün aralıklarla devam eder. Daha sonra 26-27 Şubat tarihinde suya ve son olarak 5-6 Martta suya düşer. Bu durum halk arasında cemrenin havaya düşmesi ile havayı ısıttığına, suya düşmesi ile toprağı ve suyu ısıttığına inanılır.

Cemre Düşünce Neler Olur?

Cemre kelime karşılığı kor halinde yanan ateş anlamına gelmektedir. İslam dinindeki anlamı ise Müslümanların hac esnasında Mina vadisinde attıkları taşların yığını demektir. Türk Edebiyatında divan şairleri cemre geldiği zaman önemli kişilere yazdıkları övgü şiirleri de Cemreviye olarak bilinir.

Cemre meteorolojik bir olaydır. Takvimlerde bahardan önce 7 gün ara ile havaya, suya ve toprağa düşer. Cemre sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.

Cemre Olayının Tarihçesi

Cemre düşmesi olayı eski zamanlarda Arap halkından ortaya çıkmış bir hava olaydır. Arap halkı sıcak aylarda yüksek yerlerde yaşamaya başlardı. Soğuk havalarda ise alçak yerlerde yaşamlarını sürmüşlerdir. Genellikle düzlük yerler tercih edilmiştir. Bu düzlüklerde orta bölümlerinde çadırlar kurulmuştur. Hayvancılığın yaygın olduğu bu dönemde hayvanları çadırlardan uzak kalmaması amacıyla çadıra yakın yerlerde bulundurmuşlardır.

Kış mevsiminin gelmesi ile çadıra yakın yerlerde 3 ateş yakılır. Bu ateşler farklı sebeplerden yakılmaktadır. Birinci ateş insanlar için, ikinci ve üçüncü ateş ise hayvanlar için yakılmaktadır. Havaların ısınmaya başlaması ile ateşler teker teker söndürülür. Böylece bu hava ısınması olayına cemre düşmesi denir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yeni ufuklara açılmak istediğiniz bir gündesiniz. Öğrenmek istediğiniz konular üzerine daha fazla yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi olgunlaştıracağınız konularla ilgilenebilirsiniz. Özgürleştirici yeni fikirlerin peşinden koşacağınız zamanlar var. Kendinizi geliştirmek için yolculuklar planlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hayatınızda endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Kriz yaratan durumlardan uzak durmalısınız. Yeni heyecanlar yaşayacağınız zamanlar var. Eğitim almak için yeni yolculuklara çıkmaya hazırlanabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle birlikte yeni yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Ani ve özgürleştirici kararlar alabileceğiniz bir gündesiniz. Yeni fikirlere rahatlıkla ayak uydurabileceğiniz hareketli zamanlar sizi bekliyor. Uğraştırıcı koşullarla da ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Karşınızdaki insanlardan da size uyum sağlamasını isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yabancılarla ilgili konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Kendinizi geliştirmek için yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Yeni fikirlerinizi iş hayatınızda gerçekleştirmek için fırsat kollayacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Şanslı bir gününüzdesiniz. Keyif aldığınız konularda yeni fikirlerle dolup taşabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla yeni fikirlerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz.  İlgilendiğiniz konularda kendinizi rahatça ifade edebileceksiniz. Yeni yerler keşfetmek isteyeceğiniz zamanlardasınız. Uzaklarla ilgili konular dikkatinizi çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularla ilgili yeni fikirler öne sürebilirsiniz. Babanızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Eğitim için yeni olanaklar peşinde koşacağınız zamanlar olabilir. Kendinizi geliştirmek için farklı yollar deneyebilirsiniz. Güven arayacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Özgürlük isteği içinde hareket edeceğiniz bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili gelişmeler sizi etkisi altına alabilir. Aniden gelişen yeni fikirlerin peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Kulağınıza gelecek olan dedikodular olabilir. Kendinizi geliştirmek için eğitimler planlayabilirsiniz. Ticari konularla ilgileneceğiniz zamanlar da olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Eğitim için bütçenizde kısıntılara gidebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte yeni yolculuklar planlayacağınız zamanlar olabilir. İşle ilgili konularda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Parasal birikimlerinize farklı yatırımlarla yön vermek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ani ve özgürleştirici yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenme fırsatı bulabilirsiniz. Bedene ait konular gündeme gelebilir. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İlgilendiğiniz işlerinizle ilgili eğitim almak isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmaktan keyif alacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Psikolojik olarak bilinçaltınızda biriktirdikleriniz gündeminize gelebilir. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Bu konularda kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Uzaklardan gelecek kişilerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Gizli kalmış olayların etkileri yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Hayatınızda ani kararlarla değişiklikler yapabilirsiniz. Heyecan duyduğunuz yerleri keşfetmek için tatil planlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek ve fikirlerinizi paylaşmak iyi gelebilir. Kendinizi özgür hissedeceğiniz yerlerde olmak isteyebilirsiniz. Kendinizi şanslı hissedeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni planlamalar yapmak ve bunları üstlerinizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Hazırlamak istediğiniz eğitimlerle ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Özgürleşmek isteği içinde yolculuklar planlayacağınız zamanlar var. Annenizle ilgili konularda gündeme gelebilir, göz ardı etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşLimon Nasıl Bir Bitkidir?
Nur Demir
Nur DemirDoğru İstersen Olur
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkBadem göz estetiği
Aynur Yüce
Aynur YüceCORONA VE KOLLEKTİF BİLİNÇ
Hülya Nida
Hülya NidaCorona Öncesi ve Sonrası
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzKötü Davranış Nedenli Boşanma
Psk. Dan. Gizem KOLÇAK
Psk. Dan. Gizem KOLÇAKHepimizin Öyküsündeki Cümle
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluSatürn Saka’ya geçiyor
Seray Küçük
Seray Küçük14 Mart Tıp Bayramı
Sibel Yücesan
Sibel YücesanErteleme, seçim yap!
En Çok İzlenen Videolar
Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifiSarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi
Constance Leyla ile Didem Soydan makyajıConstance Leyla ile Didem Soydan makyajı
9-15 Mart Gökyüzü Enerjileri9-15 Mart Gökyüzü Enerjileri
Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaEda İle Ne Konuştuk? - Sibil Çetinkaya

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cemre Nedir? Cemre Düştü Ne Demektir? Tdk'ya Göre Cemre Düşmek Ne Anlama Gelir?

Cemre Nedir? Cemre Düştü Ne Demektir? Tdk'ya Göre Cemre Düşmek Ne Anlama Gelir?

Havyar Nedir? Hayvar Nasıl Yapılır, Neyden Elde Edilir?

Havyar Nedir? Hayvar Nasıl Yapılır, Neyden Elde Edilir?

Tansiyon İçin Hangi Bölüme Gidilir? Yüksek Tansiyon Ve Düşük Tansiyon İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Tansiyon İçin Hangi Bölüme Gidilir? Yüksek Tansiyon Ve Düşük Tansiyon İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

El Titremesi İçin Hangi Bölüme Gidilir? Ayak, Kol Ve Parmak Titremeleri İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

El Titremesi İçin Hangi Bölüme Gidilir? Ayak, Kol Ve Parmak Titremeleri İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Sıradaki Haber