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11.11.2020 - 15:26 |

Cennet Hurması Faydaları Nelerdir? Kuru Cennet Hurması Ve Sirkesi Neye İyi Gelir?

Cennet hurması, ülkemizde Trabzon hurması olarak da bilinmektedir. Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen cennet hurmasının insan sağlığına faydaları da bir hayli çoktur. Lif açısından zengin bir içeriğe haiz sarı veya turuncu renklerdeki cennet hurmasına dair cennet hurması faydaları nelerdir? Kuru cennet hurması ve sirkesi neye iyi gelir? Sorularının yanıtları derledik.

Cennet Hurması Faydaları Nelerdir? Kuru Cennet Hurması Ve Sirkesi Neye İyi Gelir?
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Son zamanlarda diyet listelerinde de sıklıkla görmeye başladığımız cennet hurması, sonbahar mevsiminin gelmesi ile beraber pazar ve marketlerde yerini alıyor. Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen cennet hurması, özellikle kanser gibi ciddi hastalıklar içinde önerilen değerli bir besin. Cennet hurması tazesi kadar kurusu ile de tüketimi tercih edilen yiyeceklerin başında geliyor. Çeşitli şekillerde tüketilebilmesi kullanım alanını genişleten faktörler arasında. 

Cennet Hurması Faydaları Nelerdir?

Cennet hurmasının çok sayıda faydası bulunmaktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir: 

- Antioksidan bakımından zengindir. En önemli antioksidan kaynakları arasında gösterilmektedir. 

- Vücudun savunma sistemini bozan metaboliklere karşı bünyeyi korur. 

- Karaciğeri temizler.

- Vücut direncini artıran Likopen, Lutein, Zea-Ksantin, Kripto-Ksantin, Beta-Karoten ve A vitamini gibi önemli vitaminlere haizdir. 

- Antioksidanlar sayesinde göz sağlığına oldukça iyi gelmekte olup özellikle yaşlılar tarafından bu sebeple tüketilmektedir. 

- Bağışıklık sistemi ve savunma sistemini güçlendirici bir etkiye sahiptir. Potasyum, mangan ve fosfor bakımından zengin olan cennet hurması, içerdiği bakır ile bağışıklık sistemini en büyük yardımcısıdır. 

İçeriğindeki bakır bileşeni ile en az mangan kadar bağışıklık sistemini kuvvetlendirmekte ve kırmızı kan hücrelerinin yapımını sağlamaktadır. 

- Çeşitli mide ve bağırsak problemlerine iyi gelir. Zengin lif içeriği ile mide ve bağırsakların etkili bir biçimde çalışmasını sağlayarak kabızlığı önler. İrritabl bağırsak sendromunu önler. Sindirim sistemi için yararlıdır. 

- C vitamini kaynağı olarak vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Vücudun direncini artırır. 

- Kalp sağlığını korur. Yüksek lifleri ile hipertansiyonu önler. 

- Karbonhidrat içeriği yüksektir, şeker hastalığı olan bireyler için tüketilmesi ideal gıdalardır. Şeker hastalarının günde cennet hurmasının yarısını tüketmeleri uzmanlar tarafından genellikle tavsiye edilmektedir. 

- Kilo verdirici özelliği vardır. Diyet listelerinde yer verilen değerli ürünlerden biridir. Az yağ içeriği ile kalorisi düşüktür. 

Kuru Cennet Hurması Neye İyi Gelir?

Kuru cennet hurması, birçok yararı ile insan sağlığı için tüketimi önerilen bir besindir. Kuru cennet hurması, bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur. Cennet hurması kurusu, yüksek C vitamini içerir. Düzenli olarak kullanımı halinde vücudun savunma sisteminin en iyi şekilde çalışmasına destek olur. Cennet hurması kurusu; nezle, grip, astım ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir görev üstlenir. Cennet hurması bünyesindeki mangan ile kırmızı kan hücrelerinin yapımını sağlar. Sindirim sistemini düzenler ve dengeler. 

Cennet Hurması Sirkesi Neye İyi Gelir?

Cennet hurması sirkesinin faydaları: 

- Hamilelik döneminde olanlar doktorlarının onayı ile hurma sirkesi içebilmekte ve bu sayede kolay bir doğum süreci geçirebilmektedirler. 

- Cennet hurması sirkesi, hormonları düzenler. Vajinal kasları güçlendirir. Doğum sonrası kanama riskini en aza indirmektedir. 

-  Cennet hurması sirkesi, süt üretimini artırmaktadır. 

- Vücutta görülebilecek tüm kanama riskini en aza indirmektedir. 

- Vücutta enerji depolanmasını sağladığı için "Gençlik iksiri" olarak da adlandırılmaktadır. 

- Diyeti destekleyici bir içecek olarak hurma sirkesine ılık su eklenmekte ve bu şekilde içilmesi önerilmektedir. İştahı kontrol altına alan ve açlığı yatıştıran bir etkisi bulunmaktadır. 

- Maden suyu ile karıştırılması halinde metabolizmayı hızlandırdığı belirtilmektedir.

 - Bağışıklık sisteminin kuvvetlendirerek kanser gibi ciddi hastalıklar ile mücadelede yardımcı olur. 

Cennet Hurması Sirkesinin Kullanımı 

Cennet hurması sirkesinin insan sağlığına olan faydaları kadar kullanım şekli de merak edilmekte ve araştırılmaktadır. En yaygın ve bazı uzman görüşleri doğrultusunda belirtilen kullanımı; sabah-akşam bir bardak ılık suyun içerisine bir yemek kaşığı karıştırılarak mümkünse aç karnına içilmesi şeklindedir. 

Cennet Hurması Sirkesinin Muhafazası Nasıl Olmalı? 

Cennet hurması sirkesi, kullanım şekli ile beraber muhafazasına da özen ve dikkat gösterilmesi gereken ürünlerin başında geliyor. Bu konuda uzmanlara da pek çok soru yöneltiliyor. Uzmanların cennet hurması sirkesinin korunması hususunda üzerinde durdukları en önemli noktalar ise ürünün, ışık, ısı ve nemden korunması gerektiğidir. Bu korunmanın sağlandığı saklama koşullarında bozulmadan sağlıklı bir şekilde kullanılabilir. 

Cennet Hurmasının İçeriği ve Yetiştirildiği Yerler 

Cennet hurması, ülkemizde en çok Hatay, Antalya ve Mersin çevresi ve Karadeniz kıyı bölgelerinde yetiştirilmektedir. Cennet hurması içeriğinde bol miktarda A, B ve C vitamini, kalsiyum, potasyum, fosfor ve çinko yer almaktadır. 

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