Olumlamalar beynimizi hedeflediğimiz yönde yeniden programlamak için kullanılır. İstenilen durumu ya da hedefi pozitif şekilde yansıtan cümlelerdir. Kısa, net ve anlaması kolaydır. Olumlamaları kullanmanın nedeni içsel motivasyonumuzu arttırmak, zihni hedeflere doğru hareket etmesi için yönlendirmektir. Yeni alışkanlıklar edinmemiz ve hedeflerimize ulaşmamız için; olumlamalar en etkili araçlardan biridir.

Gün içinde nasıl düşündüğümüzün farkında olmamız çok önemlidir. Yapılan en sık hatalardan biri de negatif inançlarımızı tekrar tekrar dile getirmektir. “Hayat çok zor”, “yeterince param yok” gibi. Pek çok kişi günlük hayatta farkında olmadan yaşamlarında memnun olmadıkları durumlarından, şikayetlerinden sıkça çevrelerindeki kişilere bahseder. Kendileri ile baş başa kaldıkları zamanlarda da problemlere odaklanarak, enerjilerini bu negatif alanları beslemeye harcarlar. Bu durumda hedef ve isteklerini gerçekleştirecek güç ve motivasyonları kalmaz.

“Zihin her şeydir. Çünkü düşündüğün şey haline gelirsin” Buda

Olumlamalar sık sık tekrar edilerek bilinçaltına gönderdiğimiz mesajlardır. Bilinçaltı söylediğimiz şeyi doğru kabul eder ve onu ispatlamak için ona uygun olay ve durumları hayatımıza getirir. Örnek olarak hedefimiz kilo vermek olsun. Sağlıklı beslenmeye ve egzersiz yapmaya başladığımız bu süreçte zihnimiz “yapamayacaksın, “kilo vermek zor”, kilo veremiyorum” şeklinde düşünceler üretirse ve gün içinde bu düşüncelere yoğunlaşırsak kendimizi nasıl hissederiz? Daha mutsuz, daha karamsar hissederiz değil mi? Peki böyle hissetmeye devam edersek ne olur? Enerjimiz, kendimize olan inancımız azalır, zorluklar karşısında kolay pes ederiz ve istenilen kilo hedefine ulaşamadan çalışmaları bırakırız.

Zihin durumumuzu ve modumuzu değiştirmek için pozitif düşünceyi kullanmalıyız. “Yapamam”, “başaramayacağım” gibi olumsuz düşündüğünüzü fark ettiğinizde hemen kendinizi durdurun ve zihninize neden bu sefer farklı olacağını söyleyin ve onu ikna edin.

“Çünkü kararlıyım”

“Çünkü eskisinden daha çok yediklerime dikkat ediyorum”

“Çünkü düzenli egzersiz yapıyorum” gibi…

Bu şekilde zihnimizdeki eleştirel iç sese odaklanmak yerine, enerjimizi bilinçli olarak pozitif yöne çeviririz.

Etkili olumlama cümleleri için nelere dikkat etmeliyiz?

Olumlama cümleleri kullanırken uzun ve karmaşık cümlelerden kaçının. "Kendime güveniyorum”, “sağlıklıyım”, “bolluk içindeyim” gibi kısa, net ve anlaşılır cümleler seçin. Olumlamalar negatif ifade içermemelidir. “Kilolu değilim” demek yerine “ideal kilomdayım” deyin. Şimdiki zaman kipi kullanılmalıdır. "Huzurlu olacağım" yerine "huzurlu bir hayata sahibim." demek doğrudur. Cümleler size kendinizi güçlü hissettirmeli. Bu sebeple kendi olumlama cümlenizi oluşturmak ve içinden size iyi hissettireni seçmek önemlidir. Olumlamaları sabah ve akşam uyumadan önce tekrar etmek etkilidir. Olumlamalara inanarak yüksek sesle tekrar edin. Buna ek olarak defterinize de yazabilirsiniz. Olumlamaları tekrar ederken zihninizi rahatlatmak faydalı olacaktır. Sakin, yavaş ve derin nefesler alıp vererek bedeninizi gevşetin. Nefesimize odaklandığınızda gereksiz endişe ve kaygı yerini sakinliğe bırakacaktır. Zihin bu şekildeyken olumlamaları tekrar etmek faydalı olacaktır. Olumlama cümelelerinizi renkli kağıtlara yazarak gün içinde sık sık görebileceğiniz yerlere yapıştırmak odakta kalmanıza yardımcı olur.

Ceyda Bahşi Bilgiç

Yaşam Koçu / Pilates Eğitmeni