Çiçek Bakımı Nasıl Yapılır? Çiçek Yetiştirirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Çiçeklerin bakımını yapmak için, çiçeklerin nerede yetiştirildiği oldukça önemli bir konudur. Bilhassa ev ortamında yetiştirilecek olan bitkilerin bakımı oldukça önemlidir. Çiçeklerin güneş ışığı alması, nem oranı, sıcaklığı gibi unsurlar göz önünde bulundurularak çiçeklerin bakımı yapılmalıdır.



Çiçek Bakımı Nasıl Yapılır?



Çiçek bakımı yapılırken, bitkiye sevgi göstermek en önemli koşuldur. Bununla beraber çiçekler, onlarla konuşulduğunu, müzik dinletildiğini ve yapraklarının sevildiği hissettirilirse daha hızlı bir şekilde büyürler.



Çiçekler, çevrelerinde devam eden sürekli bir hayat olmasını severler ve buna tepki verirler. Günün stresini ve yorgunluğunu konuşup atmak, çiçeğe karşı övgülerin belirtilmesi gibi durumlar, çiçeğin daha sağlıklı yetişmesine olana tanır. Bunun dışında çiçeklerin özelliklerine göre sulama yapmak, güneş ışığı alan bir yere koymak, saksı değişiminin düzenli aralıklarla yapılması gibi durumlar göz önünde bulundurulmalıdır.



Çiçek Yetiştirirken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Çiçek yetiştirirken dikkat edilmesi gereken durumlar;



- Sulama: Su oldukça önemli bir sıvıdır. Her canlı için bu, değişmez bir olgudur. İnsanlar için su gereksinimi fiziksel özelliklere göre değişir. Çiçekler için de aynı şeyi belirtmek önemli olacaktır. Buna örnek vermek gerekirse; kaktüslerin su gereksinimi ay içinde bir veya iki defadır. Sulama; çiçek bakımının en mühim aşamasıdır. Çiçeğe sürekli şekilde su vermek, çiçeğin doğru ve sağlıklı gelişmesi açısından önemlidir. Çiçeğin su gereksinimine göre takvim oluşturarak, her zaman belli günlerde sulama yapılmalıdır. Sulama yapılmadan önce mutlaka olarak toprağın ıslaklığı ölçülerek taban bölümü delik saksıların kullanılması gerekir. Suyun fazla bölümü bu deliklerden akarak sulama işleminin 20 dakika sonrasında saksının tabanında biriken su dökülmelidir.



- Saksı Değişimi: Çiçeklerin bakımında en önemli faktörlerden birisi, çiçeğin yetiştirileceği saksının tercihidir. Çiçeklerin tohumu ekilirken, çok büyük saksı tercihi yapılmamalıdır. Çiçeğin kökleri geniş ve kısa alanlara yayılan bir türden ise, büyük saksıların yerine geniş saksı tercihi yapılmalıdır. Çiçeklerin kökü derine inen türden ise, uzun saksı türleri yeterli olacaktır. Çiçek ekildikten sonra büyüme vaziyetine göre çiçeklerim bakımı konusunda saksı değişimi yapılması oldukça önemlidir. Çiçeğin yeterli alanı bulmaması durumunda büyümesi durur. Bunun dışında saksının taban kısmı mutlaka olarak delikli olmalıdır. Sulama sırasında fazla olan su, saksının içerisinden atılmazsa bitkinin kökleri çürür. Saksıdan atılacak su için, çiçeğin yer aldığı alanın kirletilmemesi adına mutlaka olarak saksı tablası bulunması önemlidir.



- Işık: Çiçek bakımı denildiği zaman en önemli unsurların başında güneş ışığı yer alır. Bütün çiçek türleri ışığı sevmezler. Kimi çiçek türlerinin ise direkt güneş ışığı alması gerekir. Bununla beraber bazı çiçekler ise direkt olarak güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Örnek olarak; begonyalar sabah güneşini severler. Bununla beraber kaktüs türleri güneş ışığını doğrudan alırlar. Ev ya da iş yerinde çiçek bakımı yapılıyorsa çiçeğin yalnızca bir bölümü değil, tamamen ışık gördüğünden emin olmak gerekir. Çiçeğin özelliklerine göre güneş ışığı gereksinimi farklılaşabilir.



- Sıcaklık: Çiçek bakımı için sıcaklık oldukça önemlidir. Çiçeğin özelliklerine göre sıcaklıkların değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Çiçeğin sahip olduğu özellikler ile bakımı ise değişiklik gösterir. Çiçeğin ihtiyacından daha fazla sıcaklığa maruz kalması, çiçeğin sağlığı açısından faydalı olmayacaktır. Çiçeklerin aynı zamanda ısıtıcılardan uzak tutulması oldukça önemlidir. Aksi halde çiçeklerin kökleri zarar görebilir.



- Nem: Çiçeklerin bakımı açısından nemi de oldukça önemlidir. Bununla beraber çiçeklerin fazla nemli ortamlarda sağlıksız bir şekilde yetişeceği unutulmamalı ve nem oranının dengelenmesi gerekmektedir.